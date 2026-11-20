Dviračio padangas rinkitės pagal kelio dangą
Žiemą viename maršrute gali pasitaikyti ir sauso asfalto, ir sniego, ir pažliugusių ruožų. Pasak R. Adomaičio, tokioms sąlygoms geriau tinka platesnės, ryškesnio protektoriaus padangos. Plento dviratį siauromis ir lygiomis padangomis, iškritus sniegui ar keliui apledėjus, jis pataria palikti namie.
Prieš išvažiuojant verta patikrinti, ar veikia stabdžiai ir abu žibintai. Važiuojant keliu sutemus ar esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltas, o gale – raudonas žibintas. Tokiomis sąlygomis dviratininkas taip pat privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Plikledis – priežastis pakeisti planus
Net ir gerai paruošus dviratį, kartais saugiausias sprendimas – rinktis kitą transportą arba treniruotis viduje. R. Adomaitis pataria prieš išvažiuojant įvertinti visą maršrutą. Prie namų danga gali būti sausa, o kitame kelionės ruože – slidi.
„Prieš išvažiuojant dviračiu į savo kasdienį maršrutą visada reikėtų įvertinti oro sąlygas. Jeigu lauke plikledis, dviratį vertėtų palikti namie“, – sako dviratininkas.
Kelionę verta atidėti ir per pūgą, smarkiai sningant ar pučiant stipriam, gūsingam vėjui. Sningant sunkiau pastebėti kitus eismo dalyvius ir įvertinti kelio dangą, o stiprūs vėjo gūsiai apsunkina dviračio valdymą.
Kai lauke spaudžia stiprus šaltis, dviratininkas Rokas Adomaitis mieliau treniruojasi ant dviračių treniruoklių „Energus“ talentų akademijoje. Jais gali naudotis tiek dviračių sporto mėgėjai, tiek tie, kurie šį sportą norėtų pirmą kartą išbandyti žiemą.
Apranga turi padėti išlikti šiltam ir sausam
Žiemą aprangą verta rinktis pagal važiavimo tempą, vėją ir kritulius. Prie kūno tinka drėgmę nuo odos nukreipiantis sluoksnis, ant jo – šilumą sulaikantis drabužis, o išorėje – nuo vėjo ir, prireikus, kritulių sauganti striukė. Sluoksnius lengviau pritaikyti prie krūvio. Pavyzdžiui, įkalnėje sušilus galima praverti striukę, o prieš leidžiantis, kai tenka mažiau minti ir labiau jaučiamas vėjas, vėl ją užsegti.
Ypač svarbu pasirūpinti rankomis ir pėdomis. Pirštinės turėtų saugoti nuo šalčio ir leisti patogiai valdyti stabdžių svirtis. Pėdoms pravers šiltos kojinės ir, jei reikia, nuo vėjo bei drėgmės saugantys batų antbačiai. Ausis galima pridengti plona kepuraite, kuri patogiai telpa po šalmu.
Ilgesnei treniruotei pasiimkite užkandį ir gėrimą
Važiuojant į ilgesnę treniruotę šaltyje verta iš anksto pasirūpinti angliavandeniais. Prieš išvažiuojant tinka įprastas, gerai toleruojamas maistas, pavyzdžiui, avižinė košė ar sumuštinis. Važiuojant energijos atsargas papildyti padės bananas, batonėlis ar kitas patogiai suvalgomas užkandis. Angliavandeniai padeda palaikyti energiją, kurios organizmui reikia minant ir gaminant šilumą, o apranga padeda šią šilumą išsaugoti.
Šaltyje troškulys gali būti mažiau juntamas, todėl ilgesnėje treniruotėje verta reguliariai atsigerti. Į gertuvę su šilumos izoliacija galima įsipilti drungno vandens ar sportinio gėrimo, kad skystis lėčiau atvėstų.
Pirmajam žiemos važiavimui verta rinktis trumpą, pažįstamą maršrutą ir važiuoti dieną. Taip lengviau įvertinti, kaip dviratis sukimba su danga, ar apranga tinka pasirinktam tempui ir kiek laiko šaltyje važiuoti patogu.
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