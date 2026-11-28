Pirmąjį tašką Ispanijai iškovojo 20-metis Rafaelis Jodaras (ATP-10), kuris per 1 val. 32 min. 6:2, 7:5 nugalėjo Cameroną Norrie (ATP-52).
Jaunasis ispanas užtikrintai pradėjo susitikimą, du kartus laimėjo varžovo padavimų seriją ir pirmąjį setą užbaigė savo naudai. Antrojo seto pradžioje R. Jodaras taip pat įgijo persvarą, tačiau britas nepasidavė ir sugebėjo atsakyti laimėtu geimu varžovo padavimų metu. Vis dėlto lemiamais momentais R. Jodaras išliko šaltakraujiškas ir vienuoliktajame geime susikrovė pergalingą pranašumą.
„Manau, kad viso mačo metu žaidžiau labai stabiliai. Žinojau, kad tokiomis sąlygomis Cameronas yra itin stiprus varžovas. Jį visada sunku įveikti, tačiau džiaugiuosi, kad svarbiais momentais išlikau ramus ir žaidžiau agresyviai“, – po pergalės kalbėjo ispanas.
Bilietą į finalą Ispanijai užtikrino Carlosas Alcarazas (ATP-3), kuris per 72 minutes 6:2, 6:1 sutriuškino Arthurą Fery (ATP-32).
Buvusi pirmoji pasaulio raketė į Boloniją atvyko po pirmojo karjeroje triumfo ATP finaliniame turnyre Turine. Ketvirtfinalio akistatoje su Austrija jis nežaidė, tačiau pusfinalyje į aikštę žengė ir nepaliko varžovui jokių vilčių.
C. Alcarazas nuo pat susitikimo pradžios diktavo sąlygas ir greitai išsiveržė į priekį. Nors A. Fery sugebėjo laimėti varžovo padavimų seriją, ispanas pirmąjį setą užbaigė susikrovęs triuškinančią persvarą. Antrojo seto pradžioje C. Alcarazas dar kartą atitrūko ir netrukus užbaigė susitikimą.
„Esu labai laimingas ir didžiuojuosi, kad iškovojau Ispanijai vietą finale garantavusį tašką. Tai jau antrasis mūsų finalas iš eilės, o man pačiam – pirmasis. Darysiu viską, kad laimėtume. Šio tikslo siekiu labai ilgai“, – po pergalės sakė C. Alcarazas.
Ispanai paskutinį kartą Daviso taurę iškovojo 2019 metais. Sekmadienį jų laukia itin sudėtingas išbandymas – akistata su Italijos rinktine, kuri sieks apginti čempionės titulą.
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