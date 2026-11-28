Pirmajame sete lietuvė su porininke du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų (0:2, 1:2, 1:3, 3:3). Devintajame geime A. Lukošiūtė su C. Ma vos neperėmė iniciatyvos, kai susikūrė du „break pointus“. Galiausiai teko žaisti pratęsimą, kuriame lietuvė su amerikiete anksti atitrūko nuo varžovių (5:2) ir neturėjo didesnių problemų.
Antrojo seto pradžioje A. Lukošiūtė ir C. Ma neišlaikė 2 geimų persvaros (2:0, 2:2). Dar kartą lietuvė su porininke iniciatyvą perėmė po aštuntojo geimo (5:3), bet netrukus vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (5:4). Visgi, dešimtajame geime lietuvė ir amerikietė susikūrė du „match pointus“ varžovių padavimų metu ir realizavo antrąjį iš jų.
Lietuvė su porininke pelnė 956 JAV dolerius bei po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. A. Lukošiūtei tai buvo 4-as ITF moterų dvejetų titulas šiame sezone ir 12-as – per karjerą.
Vienetuose 25-erių A. Lukošiūtė (WTA-563) nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame per 1 valandą 39 minutes 4:6, 1:6 pralaimėjo prieš K. Popovič (WTA-657). A. Lukošiūtė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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