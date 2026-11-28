Naujajam treneriui Mauricio Pochettino ir toliau nepavyksta iškovoti taškų: šį kartą jie namuose 0:4triuškinamai pralaimėjo „Brentford“ komandai.
Rungtynių pradžioje „Manchester United“ atrodė gerai, turėjo ne vieną progą pasižymėti. Visgi, Harry Maguire`as pataikė į vartų konstrukciją, o komandos draugo bandymą blokavo gynėjas.
Neįmušdami patys šeimininkai buvo nubausti. Calumas Wilsonas pirmuoju sezono įvarčiu „Premier“ lygoje išvedė savo komandą į priekį.
Negana to, sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį „Brentford“ surengė puikią greitą ataką. Jos smaigalyje vėl atsidūrė C. Wilsonas, kurio smūgio atremti vartininkui nepavyko.
Antrajame kėlinyje šeimininkai stengėsi, bet tokių gerų progų kaip pirmajame kėlinyje jiems susikurti taip ir nepavyko. Tiesa, kartą kamuolys vėl pataikė į vartų virpstą.
Tuo tarpu „Brentford“ gavę progą ją vėl pavertė įvarčiu. Po kampinio kamuolį į vartus Kristofferis Ajeris. Tuo svečiai savo pasirodymo nebaigė. Kevinas Schade per pridėtą laiką pasiuntė oponentus į nokautą.
Po 10 iš eilės nelaimėtų rungtynių „Manchester United“ (8 taškai) „Premier“ lygoje rikiuojasi 19 vietoje.
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