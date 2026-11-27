Igoris Jesusas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Nottingham Forest“ į priekį1:0.
Morganas Gibbsas-White‘as antrojo kėlinio pradžioje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.
Netrukus Emmanuelis Emegha tiksliai pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir sušvelnino rungtynių rezultatą 1:2.
M. Gibbsas-White‘as antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir vėl padidino šeimininkų pranašumą 3:1.
E. Emegha rungtynių pabaigoje smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 2:3, tačiau per likusį laiką išsigelbėti nepavyko.
M. Gibbsas-White‘as pelnė 15 įvarčių „Premier“ lygoje 2026-aisiais metais. Tik Erlingas Haalandas pasižymėjo daugiau kartų (17).
„Chelsea“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir rikiuojasi aštuntoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ su 12 taškų žengia keturioliktas.
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