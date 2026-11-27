Portugalas penktadienį dėl ligos praleido treniruotę. Tai buvo atsargumo priemonė, kadangi žaidėjas pranešė štabui, jog jaučiasi prastai.
B. Fernandesas trečiadienį įvykusiose UEFA Čempionų lygos rungtynėse su Lisabonos „Sporting“ pelnė dublį, kurios pasibaigė lygiosiomis 2:2. Portugalo būklė bus įvertinta, o sprendimas dėl to, ar jis galės žaisti, bus priimtas kaip įmanoma vėliau.
„Raudonieji velniai“ tikisi, jog Harry Maguire‘as bus pasirengęs žaisti prieš „Brentford“, nepaisant to, jog gynėjas pranešė apie traumą po lygiųjų su „Sporting“.
Priminsime, jog „Man Utd“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 8 taškus ir rikiuojasi vos devynioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
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