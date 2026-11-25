Argentinietis pabrėžė, kad nors teisėjas aikštėje gali suklysti, VAR sistema turėtų padėti išvengti tokių situacijų.
„Esu labai nusivylęs, nes tokie dalykai neturėtų nutikti. Teisėjas gali suklysti, tačiau jei turime VAR, ką tuo metu veikė vaizdo teisėjai? Privalome skirti laiko situacijai peržiūrėti. Jei turime VAR, ką jie veikė? O dabar – kur tie trys taškai? Kur jie?“ – klausė M. Pochettino.
L. Yoro buvo pašalintas iš aikštės jau aštuntąją minutę per sekmadienį vykusias rungtynes su „Liverpool“. Gynėjas prasižengė prieš Alexanderį Isaką, o teisėjas nusprendė, kad švedas buvo sustabdytas akivaizdžios progos pasižymėti metu. Iš kart po to, baudos smūgiu Dominikas Szoboszlai pelnė pirmąjį rungtynių įvartį.
„Manchester United“ apeliacija buvo patenkinta, o Anglijos futbolo asociacija (FA) panaikino L. Yoro vienų rungtynių diskvalifikaciją, pripažinusi, kad futbolininkas buvo pašalintas neteisingai. Vis dėlto šis sprendimas nepakeitė rezultato – „United“ Anfildo stadione pralaimėjo 0:4.
M. Pochettino teigė, kad tokia klaida turėjo didelę įtaką rungtynių eigai, o vėliau jis suabejojo ir „Liverpool“ pirmojo įvarčio teisėtumu. Stratego teigimu, Dominiko Szoboszlai baudos smūgio metu Bradley Barcola lietė „Manchester United“ žaidėjų sienelę, todėl įvartis neturėjo būti įskaitytas.
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