L. Yoro buvo išvarytas iš aikštės jau 8-ąją minutę sekmadienį vykusiose „Premier“ lygos rungtynėse su „Liverpool“. Gynėjas prasižengė prieš Alexanderį Isaką, kai šis veržėsi link vartų, o teisėjas Samas Barrottas nusprendė, kad prancūzas neleistinai sustabdė akivaizdžią varžovo progą pelnyti įvartį.
„Manchester United“ nesutiko su tokiu sprendimu ir pirmadienį pateikė apeliaciją. Klubas teigė, kad A. Isakas tinkamai nekontroliavo kamuolio, o šis po puolėjo prisilietimo judėjo link vartininko Senne'o Lammenso. M. Pochettino po rungtynių taip pat kritikavo teisėjo sprendimą ir pavadino situaciją neteisinga.
FA antradienį patvirtino, kad L. Yoro vienerių rungtynių diskvalifikacija panaikinta. Komisijos rašytinis sprendimo pagrindimas bus paskelbtas vėliau.
Tai reiškia, kad 21-erių gynėjas galės rungtyniauti artimiausiose „Manchester United“ rungtynėse su „Brentford“, kurios šeštadienį vyks „Old Trafford“ stadione. Jis taip pat galės žaisti trečiadienio Čempionų lygos susitikime su Lisabonos „Sporting“.
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