L. Yoro buvo išvarytas iš aikštės sekmadienį įvykusiame principiniame mūšyje vos aštuntąją minutę po užfiksuotos pražangos prieš Alexanderį Isaką.Teisėjas Michaelis Oliveris nusprendė, jog prancūzas nutraukė akivaizdžią varžovų progą pelnyti įvartį, šį sprendimą patvirtino ir VAR.
Prie „Raudonųjų velnių“ vairo debiutavęs vyriausiasis treneris Mauricio Pochettino po rungtynių suabejojo šiuo sprendimu. Jis taip pat palygino šį incidentą su panašia situacija, kai prieš Bryaną Mbeumo „Liverpool“ baudos aikštelėje kontaktas nebuvo laikomas pražanga.
Pasak ESPN šaltinių, „Man Utd“ mano, jog dėl A. Isako nesėkmingo kamuolio priėmimo vartininkas Senne Lammensas būtų perėmęs kamuolį dar prieš puolėjui atsirandant progai smūgiuoti. Tuo tarpu „Raudonieji velniai“ po parodytos raudonos kortelės iš karto praleido įvartį, kai Dominikas Szoboszlai pasižymėjo skirto baudos smūgio metu.
Honest opinion did this foul by Yoro warrant a redcard https://t.co/uk1jA1ntZz— 🦅 (@OtengaSiauu) November 22, 2026
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