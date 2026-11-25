Vaikų amžiaus grupėje aukso medalį mišrių porų kategorijoje pelnė Aurėja Karnickaitė ir Leonas Ibianskas. Pastarasis taip pat iškovojo bronzos apdovanojimą vienetų kategorijoje.
Kiti Lietuvos atstovai taip pat pateko į geriausiųjų dešimtuką. Mergaičių kategorijoje Lukrecija Beišytė užėmė ketvirtąją, Aurėja Karnickaitė – šeštąją vietas.
Jaunučių grupėje Gertrūda Beišytė liko šešta, o Andrėja Ranga – aštunta. Jaunių varžybose Rusnė Vosyliūtė užėmė septintąją vietą, Amelija Ambrusevičiūtė – aštuntąją. Jaunimo kategorijoje Rusnė Lukoševičiūtė buvo septinta.
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