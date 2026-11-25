Artėjant Vilniaus „Akropolio“ ledo arenos uždarymui, bendruomenė siekia konkrečių sprendimų, kurie užtikrintų vaikų treniruočių tęstinumą ir ilgalaikę ledo sporto infrastruktūros plėtrą bei išplatino kreipimąsi į miesto merą Valdą Benkunską.
Nors trečiadienį „Sportas.lt“ pasiekusiame Lietuvos čiuožimo federacijos pranešime teigiama, kad 15 reikalavimų Vilniaus miesto merui pasirašė dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, akmenslydžio ir greitojo čiuožimo federacijos, tačiau „Hockey Lietuva“ atstovai „Sportas.lt“ informavo, kad nėra pasirašiusi jokio rašto ir neprisideda prie dailiojo čiuožimo reikalavimų.
Pateikiame originalų, Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijos išplatintą kreipimąsi:
Prašymai ir reikalavimai
Mes, visų keturių olimpinių ledo sporto šakų – dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, akmenslydžio ir greitojo čiuožimo – atstovai, kreipiamės į Vilniaus miesto merą Valdą Benkunską, prašydami nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų išsaugota daugiau nei 500 vaikų galimybė užsiimti dailiuoju čiuožimu Vilniaus mieste ir daugiau nei 20 trenerių galimybė tęsti savo profesinę veiklą.
Nuo 2027 m. sausio 2 d., Vilniaus prekybos centrui „Akropolis“ uždarius ledo areną, šimtai vaikų ir jų treneriai bus palikti likimo valiai, neužtikrinus jiems tinkamos alternatyvios sporto infrastruktūros.
Primename, kad dabartinis Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas dar prieš pradėdamas savo kadenciją įsipareigojo Vilniuje pastatyti naują ledo areną. Tačiau šiandien, kadencijai artėjant prie pabaigos, ledo sporto bendruomenė ne tik nesulaukė žadėtos naujos arenos, bet ir praranda jau turimą sporto infrastruktūrą.
Susidariusi situacija kelia susirūpinimą visai Lietuvos ledo sporto bendruomenei. Tai nėra vienos sporto šakos ar vienos privačios arenos problema – tai sisteminė olimpinių ledo sporto šakų infrastruktūros problema Lietuvos sostinėje.
Atsižvelgdami į susidariusią situaciją, Vilniaus miesto mero ir savivaldybės prašome bei reikalaujame:
1. Nedelsiant inicijuoti derybas su prekybos centro „Akropolis“ valdytojais dėl ledo arenos veiklos pratęsimo, kol Vilniaus mieste bus užtikrinta tinkama alternatyvi sporto infrastruktūra.
2. Nedelsiant pradėti dialogą su Vilniaus „Pramogų arenos“ valdytojais dėl galimybės peržiūrėti esamą ledo užimtumo grafiką, optimizuoti ledo valandų paskirstymą ir sudaryti sąlygas treniruotis vaikams, netenkantiems sporto infrastruktūros. Siekti sprendimų, kurie leistų priimti papildomus sportininkus, nepažeidžiant šiuo metu arenoje sportuojančių kitų ledo sporto šakų atstovų interesų.
3. Iki 2027 m. sausio 2 d. užtikrinti alternatyvias treniruočių galimybes visiems vaikams, kurie dėl ledo arenos uždarymo neteks galimybės sportuoti.
4. Skirti papildomą finansavimą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ledo nuomos išlaidoms kompensuoti ir užtikrinti, kad susidariusios situacijos finansinė našta nebūtų perkelta vaikų tėvams ir sporto klubams.
5. Užtikrinti pakankamą ledo valandų skaičių ir tinkamą treniruočių laiką, atsižvelgiant į vaikų ugdymo įstaigų lankymo grafiką, amžių ir sportinio pasirengimo lygį.
6. Inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės ledo sporto klubo arba specializuotos ledo sporto mokyklos steigimą, sudarant sąlygas sistemingam vaikų ir jaunimo sportiniam ugdymui, aukšto meistriškumo sportininkų rengimui, trenerių profesinės veiklos stabilumui ir ilgalaikiam savivaldybės finansavimui. Įstaigos veiklos modelį, finansavimo principus ir sportinio ugdymo programas rengti bendradarbiaujant su visų keturių olimpinių ledo sporto šakų federacijomis, kartu užtikrinant sąžiningas veiklos sąlygas jau veikiantiems sporto klubams.
7. Nedelsiant organizuoti susitikimą su visų keturių olimpinių ledo sporto šakų federacijų, sporto klubų, trenerių ir tėvų atstovais, kuriame būtų priimami konkretūs sprendimai, o ne apsiribojama diskusijomis.
8. Pateikti viešą ataskaitą apie mero prieš kadenciją prisiimtų įsipareigojimų dėl ledo arenos statybos įgyvendinimą, nurodant, kokie darbai atlikti, kokios lėšos skirtos ir dėl kokių priežasčių ledo arena iki šiol nepastatyta.
9. Pateikti konkretų naujos ledo arenos statybos įgyvendinimo planą, nurodant statybos vietą, finansavimo šaltinius, projektavimo, statybos ir eksploatacijos pradžios terminus.
10. Nedelsiant įvertinti laikinos ledo arenos įrengimo galimybes, pasitelkiant modulinių ar kitų greitai įrengiamų sporto statinių technologijas, kol Vilniuje bus pastatyta nuolatinė, olimpinių ledo sporto šakų poreikius atitinkanti infrastruktūra.
11. Užtikrinti, kad naujai projektuojama ledo sporto infrastruktūra atitiktų realius visų keturių olimpinių ledo sporto šakų poreikius, o projektavimo ir infrastruktūros plėtros sprendimai būtų priimami tiesiogiai konsultuojantis su nacionalinėmis sporto federacijomis.
12. Numatyti priemones trenerių profesinės veiklos tęstinumui užtikrinti, kad dėl sporto infrastruktūros trūkumo Vilniaus miestas neprarastų kvalifikuotų sporto specialistų ir jų sukauptos ilgametės patirties.
13. Sudaryti nuolatinę darbo grupę ledo sporto infrastruktūros klausimams spręsti, į jos sudėtį įtraukiant visų keturių olimpinių ledo sporto šakų federacijų atstovus.
14. Parengti ilgalaikę Vilniaus miesto ledo sporto infrastruktūros plėtros strategiją, kuri užtikrintų tiek vaikų ir jaunimo sportinį ugdymą, tiek aukšto meistriškumo sportininkų rengimą ir kurioje būtų numatyti konkretūs infrastruktūros plėtros, prieinamumo ir finansavimo įsipareigojimai.
15. Per 5 darbo dienas pateikti konkretų neatidėliotinų veiksmų planą, nurodant numatomus sprendimus, jų įgyvendinimo terminus, finansavimo šaltinius ir už jų įgyvendinimą atsakingus asmenis.
Pabrėžiame, kad šį kreipimąsi pasirašo visų keturių olimpinių ledo sporto šakų atstovai, vieningai išreiškiantys susirūpinimą dėl ledo sporto ateities Lietuvos sostinėje.
Vilniaus miesto savivaldybė negali ledo sporto infrastruktūros klausimų palikti spręsti vien privačiam verslui, sporto federacijoms, klubams ir vaikų tėvams. Miesto sporto politika turi užtikrinti nuoseklią sporto šakų plėtrą, infrastruktūros prieinamumą ir vaikų sportinio ugdymo tęstinumą.
Daugiau nei 500 vaikų, jų šeimos ir daugiau nei 20 trenerių neturi tapti neįgyvendintų įsipareigojimų ir nepakankamai išplėtotos miesto sporto infrastruktūros įkaitais.
Vaikai negali laukti dar vienos mero kadencijos, dar vienų rinkimų ar dar vienų pažadų.
Ilgalaikiai infrastruktūros projektai, kad ir kokie svarbūs jie būtų, neišsprendžia problemos, su kuria šimtai vaikų susidurs jau 2027 m. sausio 2 d.
Reikalaujame ne naujų pažadų, o ankstesnių įsipareigojimų vykdymo, savivaldybės atsakomybės ir neatidėliotinų sprendimų, užtikrinančių ledo sporto tęstinumą Vilniaus mieste.
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