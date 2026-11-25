Ispanas pripažino, kad sulaukti tokio pasiūlymo jam buvo didžiulė garbė, tačiau po 18 metų trenerio darbo jautė, jog atėjo metas padaryti pertrauką.
„Man buvo net nejauku pasakyti „ne“ Italijai – tokiai šaliai kaip Italija, jaučiau gėdą. Treniruoti šios šalies nacionalinę rinktinę būtų buvusi viena didžiausių mano karjeros garbių. Tačiau supratau, kad privalau sustoti. Jeigu jie būtų kreipęsi prieš dvejus metus, tikriausiai būčiau sutikęs. Tačiau Paolo Maldini ir Leonardo, kuriuos labai myliu, susisiekė būtent tuo metu, kai man reikėjo pertraukos“, – pasakojo P. Guardiola.
Strategas pridūrė, kad po daugelio metų, per kuriuos tekdavo rungtyniauti kas tris dienas ir nuolat siekti pergalių, galiausiai pajuto nuovargį.
„Po 18 metų trenerio darbo, kai rungtynės vyksta kas tris dienas, ateina momentas, kai tiesiog norisi atsikvėpti“, – mintimis dalijosi ispanas.
P. Guardiola apie Italijos rinktinės pasiūlymą prabilo interviu savo buvusiam komandos draugui „Barcelona“ klube Romario. Pasak trenerio, su juo susisiekė tuomet prie Italijos futbolo federacijos projekto dirbę P. Maldini ir Leonardo. Vis dėlto tuo metu jis jau buvo nusprendęs pailsėti po dešimtmečio, praleisto „Manchester City“ klube.
P. Guardiola iš „Manchester City“ pasitraukė pasibaigus 2025–2026 metų sezonui. Per dešimtmetį Mančesteryje jis iškovojo šešis „Premier“ lygos titulus ir pirmąjį klubo istorijoje Čempionų lygos trofėjų. Iš viso strategas vadovavo komandai 593 rungtynėse, iš kurių laimėjo 416.
Treneris taip pat užsiminė, kad jeigu ateityje sugrįš į futbolą, norėtų vadovauti nacionalinei rinktinei. Tačiau konkretaus sugrįžimo laiko jis nenurodė ir teigė kol kas besimėgaujantis poilsiu.
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