„Inter“ išvykoje įspūdingose rungtynėse 4:4 sužaidė lygiosiomis su Bergamo „Atalanta“.
Milano atstovų neišgelbėjo ir Francisco Esposito karjeros rungtynės. Puolėjas pelnė „hat-tricką“ ir du kartus leido savo komandai turėti dviejų įvarčių pranašumą.
„Atalanta“ gretose pranašumą mažino Elifas Elmasas, o Charlesas De Ketelaere pelnė dublį.
Abejose komandose taip pat realizuota ir po vieną baudinį. „Inter“ gretose tai padarė Petaras Sučičius, o jau per pridėtą laiką „Atalanta“ komandai tašką iš 11 m. baudinio zonos išplėšė Franckas Kassie.
Praradę du taškus „Inter“ (29 taškai) į priekį praleido „Roma“ ir dabar nusileidžia abiem Italijos sostinės komandoms. Lygoje pirmauja „Lazio“ (32 taškai).
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