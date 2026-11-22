Lietuvio ekipa išvykoje 67:83 (20:11, 14:19, 15:27, 18:26) nusileido Skafačio „Longobardi“ (2/7).
Kantu klubas pirmasis truktelėjo į priekį, bet atsilaikė tik ilgosios pertraukos, o antrąją mačo pusę pralaimėjo 33:53 ir liko toli nuo pergalės.
O.Olisevičius pasirodė starto penkete ir per 33 minutes surinko 15 taškų (2/4 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, 2 pražangas bei 14 naudingumo balų.
Lietuvis vienintelis komandoje pasiekė dviženklį efektyvumą, 14 taškų pridėjo Erickas Greenas.
Itin nesėkmingai mačas susiklostė buvusiam Vilniaus „Ryto“ atstovui Savionui Flaggui, kuris per 25 minutes prametė visus 4 metimus, 4 kartus suklydo, 3 sykius prasižengė ir liko su „minus 9“ naudingumo balais.
Nugalėtojams 22 taškus pelnė Charlie Moore'as (6 klaidos, 3/4 tritaškių), 15 – Mehdy Ngouama, 14 – Mezie Offurumas (5/6 dvitaškių), 12 – Ze'Rikas Onyema (10 atk. kam.), 10 – Bruno Mascolo (6 atk. kam.).
Šios komandos užima dvi paskutines lygos vietas.
Kantu klubui tai buvo paskutinis mačas iki Pasaulio taurės atrankos „lango“ – gruodžio 6-ąją į svečius atvyksta Varezės „Openjobmetis“ (6/3).
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