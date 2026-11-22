Laimono Eglinsko auklėtiniai jau antrą kartą šioje serijoje nusileido Vilniaus „Rytui“ (7/4), išvykoje kovingai pralaimėdami 84:87.
Po rungtynių strategas įžvelgė pozityvių ženklų, bet džiaugėsi ir laiku atėjusiu Pasaulio taurės atrankos „langu“.
„Buvo vienos iš geresnių rungtynių po ilgo laiko tarpo. Neturiu didelių nusiskundimų žaidėjams, stengėsi, vienas kitą palaikė, žaidė kaip komanda. Gal keletas kvailų ar skubotų sprendimų kainavo tą pergalę“, – teigė specialistas.
– Kas laukia per FIBA „langą“, kad komanda grįžtų geresnė?
– Visų pirma, laukiame pasveikstant visų žaidėjų. Visai neblogai mums tas „langas“ iškrenta, nes turime pailsėti vieni kitų. Po „lango“ reikės grįžti ir susikaupti, nes lauks intensyvus grafikas. Žaisime nemažai rungtynių namie, nes pirmame rate turėjome daug išvykų, išbarstėme taškų ir turėsime susirinkti atgal. Dabar reikės pailsėti, vėliau – vėl dirbti.
– Per „langą“ gali būti pokyčių sudėtyje?
– Nežinau, kol kas nieko neplanavome dėl to. Negaliu atsakyti, nežinau, kodėl turėtume.
– Įspūdingos Lauryno Beliausko rungtynės, ar iki šiol pasigedote lyderystės komandoje?
– Nepasigendu kažkokių papildomų lyderių, nes visos pozicijose turime žaidėjų, kurie atskirose rungtynėse gali sužaisti geriau ar blogiau. Šiandien buvo Lauryno rungtynės, kitose gali būti kito geresnės. Norisi, kad daugiau vienu metu sužaistų tų gerų rungtynių.
Kad Laurynas gali duoti naudos puolime... Jis tik paskutines dvi rungtynes buvo užstrigęs, ieškojome tos vietos, kai į rotaciją grįžta kiti žaidėjai. Šiandien jis jautėsi patogiai, užtikrintai, labai džiaugiuosi dėl jo pasirodymo puolime.
– Kaip Pauliui Valinskui sekasi įsivažiuoti?
– Manau, kad neblogai. Jis yra patyręs žaidėjas, dalyvaudavo visose treniruotėse. Gal šiandien nebuvo tikslių, gerų sprendimų, bet tai yra natūralu. Jam reikia ateiti į žaidybinį ritmą, nes realiai buvo žaidęs tik prieš vasarą, visą pasirengimą praleido be rungtynių ir dabar tik antros ar trečios rungtynės. Faktas, kad jam reikia įsivažiuoti ir kartais sprendimai būna nepaskaičiuoti, bet kai jis įeis į žaidybinę formą, bus sunkiai stabdomas.
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