Tony Parkerio auklėtiniai namie 91:101 (24:32, 21:17, 21:19, 25:33) nusileido Breso Burgo JL (3/6).
Likus žaisti 43 sekundes intrigą baudos metimu pakurstė Patty Millsas (91:93), bet tritaškiu atsakė 17-metis Nathanas Solimanas. Per likusį laiką ASVEL nepavyko užpulti, o svečiai pergalę įtvirtino baudų metimais.
Vilerbano klubui po 18 taškų surinko P.Millsas (4/8 tritaškių) ir Jae'us Crowderis (7 atk. kam.), 14 – Edwinas Jacksonas, 12 – Hugo Bessonas.
Breso Burgo ekipai 19 taškų pelnė Trey'us Woodbury (4/8 tritaškių), 16 – Lionelis Gaudoux (7/11 dvitaškių, 6 atk. kam.), po 14 – Tysonas Walkeris (7 rez. perd.) ir N.Solimanas (6 atk. kam., 5 rez. perd.), 12 – Kadinas Shedrickas (6 atk. kam.), 10 – Johnny Berhanemeskelis.
Europos taurės čempionai Prancūzijoje dalinasi 10–12 vietas, ASVEL žengia treti.
Vilerbano klubas jau antradienį grįš į Eurolygos batalijas ir namie priims Milano „Armani Olimpia“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.