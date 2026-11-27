Lemiamą tašką Italijai iškovojo dvejetų pora Lorenzo Musetti ir Andrea Vavassori. Jie po 1 val. 56 min. trukusios kovos 3:6, 6:1, 7:6 (7:4) palaužė Jirį Lehečką ir Tomašą Machačą.
Pirmajame sete čekai perėmė iniciatyvą aštuntajame geime, kai trečiu bandymu realizavo „break pointą“ ir išsiveržė į priekį. Vis dėlto antrajame sete italai atsitiesė. L. Musetti ir A. Vavassori laimėjo varžovų padavimų seriją ketvirtajame geime, vėliau tai pakartojo šeštajame geime ir išlygino setų rezultatą.
Lemiamame sete nė vienai porai nepavyko laimėti varžovų padavimų serijos. Nugalėtojus teko aiškintis pratęsime, kuriame italai buvo tikslesni. Jie panaikino 2 taškų deficitą, susikūrė 2 „match pointus“ ir realizavo jau pirmąjį iš jų.
Pirmojoje vienetų akistatoje L. Musetti (ATP-27) 6:3, 6:4 nugalėjo Jakubą Menšiką (ATP-15) ir išvedė Italiją į priekį. Vėliau J. Lehečka (ATP-14) išlygino rezultatą – 6:2, 1:6, 6:3 įveikė Flavio Cobolli (ATP-7).
„Man buvo itin sunku grįžti į kovą po to, kai komanda atsiliko 0-1. Tai niekada nebūna lengva, tačiau pasitikėjau savimi ir savo žaidimu, kurį demonstravau visą šią savaitę. Šioje aikštėje jaučiausi gana gerai, todėl labai džiaugiuosi, kaip viskas susiklostė. Antrasis setas buvo itin sunkus. Flavio ženkliai pagerino savo žaidimą. Atsitiesti po antrojo seto buvo labai nelengva, tačiau padariau viską, ką galėjau. Labai svarbu buvo gerai pradėti trečiąjį setą, nes tokiose situacijose atsitiesti niekada nebūna paprasta. Man pavyko tai padaryti, todėl labai džiaugiuosi šia pergale“, – po mačo kalbėjo J. Lehečka.
Pirmąjį tašką Italijai iškovojęs L. Musetti po pergalės prieš J. Menšiką džiaugėsi savo žaidimu ir gebėjimu atlaikyti varžovo spaudimą
„Žinojau, kad Jakubas yra labai pajėgus varžovas, ypač žaidžiant ant šios dangos. Jis nuo pat pradžių atliko itin galingus padavimus. Vidutiniškai kiekviename geime jis atlikdavo po tris neatremiamus padavimus, todėl jį nebuvo lengva palaužti. Išlikau susikaupęs ir kovojau, sugebėjau susitvarkyti su visais jo turėtais „break pointais“, todėl esu labai patenkintas savo pasirodymu, – sakė L. Musetti.
Italijos rinktinė Daviso taurės finale žais ketvirtą kartą iš eilės. Dėl titulo šeimininkai kovos su Didžiosios Britanijos arba Ispanijos tenisininkais. Antroji pusfinalio pora susitiks šeštadienį.
Italija gali tapti pirma rinktine nuo 1972 m., laimėjusia 4 iš eilės Daviso taures.
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