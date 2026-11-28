Pasak J. Kushnerio, susitikimas įvyko po to, kai jie su S. Witkoffu pradėjo dirbti Rusijos kryptimi. J. Kushneris pirmą kartą į Rusiją derybų su V. Putinu atvyko pernai gruodžio 2 dieną. Rusijos prezidentas parodė Amerikos derybininkams aplanką iš valstybinio archyvo, kuriame buvo pateikta informacija apie J. Kushnerio senelio partizaninę veiklą Antrojo pasaulinio karo metais Baltarusijoje, interviu papasakojo Donaldo Trumpo žentas.
J. Kushneris tai priėmė kaip „subtilų signalą“ – priminimą apie tai, kad Rusija buvo Amerikos sąjungininkė kovoje prieš nacius, teigiama interviu. V. Putinas tuo pačiu galėjo užsiminti apie dabartinį bendrą priešą – Ukrainą, kurios vadovybę Rusijos prezidentas nenuilstamai kaltina „nacizmu“, rašo „New York Magazine“.
Anksčiau Maskva jau buvo atsigręžusi į J. Kushnerio šeimos istoriją. 2016 metų gruodį, po D. Trumpo pergalės rinkimuose, su prezidento žentu susitiko tuometinis „Vnešekonombank“ pirmininkas Sergejus Gorkovas. Jis padovanojo J. Kushneriui kažkokį „meno kūrinį“ ir maišelį žemių iš Naugarduko – miesto Baltarusijos Gardino srityje, iš kurio buvo kilusi jo šeima, rašė „The New Yorker“, remdamasis J. Kushnerio parodymais JAV Kongresui 2017 metais.
Susitikimas su S. Gorkovu įvyko Niujorke ir truko apie 20–25 minutes. Pasak J. Kushnerio, S. Gorkovas pasakojo apie Rusijos ekonomiką ir santykių su būsima D. Trumpo administracija perspektyvas. Tuo pat metu „VEB“ laikraščiui „The Washington Post“ pareiškė, kad susitikimas buvo „surengtas įgyvendinant naują verslo strategiją“, o J. Kushneris jame dalyvavo „kaip šeimos verslo nekilnojamojo turto srityje vadovas“.
Jaredo močiutė Rae (Rachelė) gimė 1923 metais Naugarduke, kuris priklausė Lenkijai, rašoma JAV Holokausto memorialinio muziejaus (USHMM) tinklalapyje. 1939 metų rugsėjį miestą užėmė sovietų kariuomenė. Naujoji valdžia iš šeimos atėmė namą ir verslą: Rae tėvas laikė kailių dirbinių ir skrybėlių parduotuves. 1941 metais Naugarduką okupavo vermachtas, o vietos žydai buvo suvaryti į getą.
1943 metų gegužę žuvo Rae motina ir vyresnioji sesuo. Vėliau likę geto kaliniai po geto tvora iškasė apie 180 metrų ilgio tunelį. Tarp išsigelbėjusiųjų buvo Rae, jos tėvas ir jaunesnioji sesuo. Netrukus bėgliai prisijungė prie Belskių partizanų būrio. Ten Rae susitiko su Jozefu Berkovicu-Kushneriu, Jaredo Kushnerio seneliu, kurį pažinojo dar iki karo. Jis pats pabėgo iš nacių stovyklos, pasakojo J. Kushneris.
Po karo Rae ir Jozefas susituokė Budapešte 1945 metų rugpjūtį, o vėliau persikėlė į Italiją. 1949 metų kovą sutuoktiniai atvyko į Niujorką.
Putinas ir jo archyvai
Rusijos prezidentas ne kartą naudojo archyvinius dokumentus kaip diplomatijos elementą. Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu V. Putinas 2015 metais padovanojo pirmojo Izraelio vyriausybės vadovo Davido Ben-Guriono laišką, kurį Rusijos vyriausybė įsigijo aukcione, o 2018 metų sausį – Oskaro Schindlerio laišką savo žmonai.
2018 metų rugpjūtį V. Putinas padovanojo Suomijos prezidentui Sauli Niinistö 70-mečio proga apie 170 originalių dokumentų ir fotografijų, susijusių su maršalu Carlu Gustavu Mannerheimu ir jo šeima. Vėliau S. Niinistö perdavė kolekciją Suomijos nacionaliniam archyvui.
2025 metų gegužę V. Putinas perdavė Kazachstano prezidentui Kasymui-Žomartui Tokajevui jo tėvo frontininko apdovanojimo lapą, kuriame jis buvo pristatytas Sovietų Sąjungos didvyrio vardui, taip pat knygą su archyviniais dokumentais apie Kemeľo Tokajevo kovinį kelią ir jo vyresniojo brolio Kasyma Boltajevo, žuvusio prie Rževo 1942 metais.
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