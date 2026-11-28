Šią Balkanų šalį jau ne vieną mėnesį krečia protestai, kurie dažnai perauga į atkaklias policijos ir protestuotojų kovas.
🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION ⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES #Albania #FreeAlbania https://t.co/zqTpO1UfoSREKLAMAREKLAMA— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026
Šis lyderio neturintis judėjimas prasidėjo gegužę taikiomis demonstracijomis prieš prabangaus viešbučio statybos pakrantės gamtos rezervate projektą, susijusį su JAV prezidento Donaldo Trumpo šeima.
Projektas sukėlė pasipiktinimą dėl įtariamos korupcijos, o spalio mėnesį protestai išsiplėtė, protestuotojams taip pat ėmus reikšti nepasitenkinimą dėl prastos sveikatos priežiūros ir perspektyvų jaunimui trūkumo.
Demonstrantai reikalauja socialistų premjero Edi Ramos atsistatydinimo, o smurtas vis stiprėja.
Studentams ir opozicinėms partijoms atskirai paskelbus apie nacionalinį protestą, Tiranos centre šeštadienį susirinko tūkstančiai žmonių.
Mitingas sutapo su Nepriklausomybės dienos, kurios proga paprastai rengiama šventė, savaitgaliu.
Akmenys ir Molotovo kokteiliai
Policijos ir protestuotojų susirėmimai tęsėsi kelias valandas.
Protestuotojai į valdžios pastatus mėtė akmenis, dūmų granatas, fejerverkus ir Molotovo kokteilius, o pareigūnai prieš juos panaudojo ašarines dujas, pipirines dujas ir vandens patrankas.
Naujienų agentūros AFP filmuotoje medžiagoje matyti, kaip padegamas Aplinkos apsaugos ministerijos pastato vidus.
Prieš tai AFP žurnalistas matė, kaip kaukėti protestuotojai išdaužė langus Transporto ministerijos ir centrinio banko pastatuose bei bandė išlaužti Vidaus reikalų ministerijos duris.
AFP žurnalistai taip pat matė, kaip vienas policijos pareigūnas mažiausiai vieną kartą šaudė guminėmis kulkomis į civilius.
Vaizdo įrašuose matyti tirštuose dūmuose paskendęs pagrindinis bulvaras ir protestuotojų priešprieša su policija.
Sveikatos apsaugos ministerija anksti vakare pranešė, kad buvo sužeisti 35 žmonės, tarp jų – policijos pareigūnai ir žurnalistai.
Spalio pabaigoje vyriausybė priėmė teisės aktą, kuriame numatė dideles baudas už smurtą, plėšimą ar tapatybės slėpimą protestų metu.
Šiuo teisės aktu policijai buvo suteikti įgaliojimai laikinai riboti susibūrimus šalia viešųjų įstaigų ir bausti už smurto kurstymą internete.
Nuo to laiko protestuose dalyvauja vis mažiau žmonių.
Europos Sąjunga, į kurią ši Balkanų šalis siekia įstoti, paragino ištirti perteklinio policijos jėgos panaudojimo incidentus ir kreipėsi į „visas puses, ragindama sumažinti įtampą“.
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