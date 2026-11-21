Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Seimui svarstant biudžetą, po parlamento langais reikalaudami didesnių algų piketuoja medikai – visuomenės sveikatos specialistai, teismo medicinos ekspertai.
„Pasityčioja valstybė iš mūsų. Alga mano yra 1 200“, – minėjo visuomenės sveikatos specialistė Daiva Jokubauskienė.
„Iš tokių algų papildomai neįmanoma pragyventi. Juolab, kad viskas brangsta“, – sakė visuomenės sveikatos specialistė Valentina Kaušakienė.
„Specialistai nesijaučia oriai, specialistai netgi negali kurti šeimų, negali gimdyti vaikų, negali gauti paskolos iš banko būstui“, – kalbėjo Sveikatos profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Jolita Pukelienė.
„Jaučiamės pažeminti, neišgirsti“, – pridūrė visuomenės sveikatos specialistė Ala Kuzmienė.
Jau dabar trūksta 500 visuomenės sveikatos specialistų
Visuomenės sveikatos specialistų Lietuvoje 2 tūkst. Neapsikentę mažų algų, jie meta darbą.
„Esame nykstanti rūšis ir, jei nebus atkreiptas dėmesys, visuomenės sveikatos sistema Lietuvoje žlugs“, – įspėjo J. Pukelienė.
Anot federacijos vadovės, visuomenės sveikatos įstaigoms reikia 50 milijonų, o valdžia planuoja skirti 30. Iš šios sumos algoms didinti teliks trupiniai.
„Nu, apie 20 eurų bus. – Ką tai reiškia? – Tai reiškia, kad infliacija yra numatoma 5–6 procentai, tai reiškia visuomenės sveikatos specialistai gyvens dar blogiau“, – aiškino J. Pukelienė.
„Ašaros, ašaros iš tikrųjų“, – sakė A. Kuzmienė.
Nepatenkinti mažomis algomis medikai šaukiasi sveikatos apsaugos ministro. O kad nesušaltų jo laukdami, dar ir pasimankština. Ilgai lauktas ministras daug vilčių, kad ras daugiau pinigų algoms, neduoda.
„Su valstybės biudžeto derybomis buvo taip – prioritetai į šoną, 0,5 procento susimažinti biudžetus, toks yra bendras sprendimas“, – pasakojo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
„Gėda, gėda“, – skandavo minia.
„Vis tiek savo išsikovosime. Nes mes tik buvome reikalingi prieš kovidą, per pandemiją, iš tikrųjų kyla absurdas“, – piktinosi V. Kaušakienė.
„Tie keletas milijonų, tikėtina, kad šiaip jau galėtų atsirasti. Bet, aišku, viskas ant to paties prioritetų stalo“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
Ne tarp prioritetų jaučiasi ir aplinkosaugininkai
„Darbuotojas su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu negauna 1 000 eurų“, – sakė profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Dijana Rupeikienė.
Alga maža, o darbo sąlygos sunkios, ypač kovojant su brakonieriais. Su brakonieriais tenka ir susigrumti rizikuojant savo sveikata. Aplinkosaugininkai reikalauja, kad mažiausia aplinkos apsaugos pareigūno alga siektų bent 1 500 eurų į rankas. Tam papildomai reikia 2,5 milijonų eurų, o valdžia papildomai numatė tik 670 tūkstančių.
„Mūsų darbuotojai pradėtų jausti nors šiokį tokį gerbūvį ir gautų konkurencingesnį darbo užmokestį“, – aiškino D. Rupeikienė.
„Suprantame, kad skiriamos lėšos neatliepia profesinės sąjungos lūkesčių, todėl ieškome sprendimų“, – tikino aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė.
Didesnių algų nesulaukiantys aplinkosaugininkai nuo gruodžio grasina imtis drastiškų priemonių – nebudės namuose savaitgaliais ir naktimis.
„Ateina tas laikas, kai kiekvienas darbuotojas supranta, kad ne ant darbuotojo pasiaukojimo turi veikti valstybinė aplinkos apsaugos priežiūra, tai valstybės prioritetas“, – pabrėžė D. Rupeikienė.
„Tikimės, kad iki drastiškų sprendimų nebus prieita“, – minėjo G. Ričkutė.
Tačiau kol kas viceministrė gali paguosti tik vienu – už budėjimą aplinkosaugininkai gaus 30 procentų priedą, 10 procentų didesnį nei dabar. Vis dėlto, jis išliks mažesnis nei 50 procentų priedą gaunančių pasieniečių.
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