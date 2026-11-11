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Protestuojantys aplinkosaugininkai nuo gruodžio atsisako pasyviojo budėjimo namuose

2026-11-11 16:26 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 16:26
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Didesnių atlyginimų reikalaujantys aplinkosaugininkai skelbia apie protestą ir teigia, kad nuo gruodžio atsisako vykdyti aplinkos apsaugos priežiūrą kiaurą parą.

Aplinkosauga (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)

Didesnių atlyginimų reikalaujantys aplinkosaugininkai skelbia apie protestą ir teigia, kad nuo gruodžio atsisako vykdyti aplinkos apsaugos priežiūrą kiaurą parą.

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Kaip teigiama trečiadienį išplatintame pranešime, nuo kito mėnesio pareigūnai atšaukia sutikimus dėl pasyviojo budėjimo namuose. Taip jie reikalauja politikų „pagaliau atkreipti dėmesį į varganą Lietuvos aplinkosaugos būklę“.

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Akciją organizuojanti Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) apie protestą profesinė sąjunga informavo Seimo narius, Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, Aplinkos ministeriją ir Aplinkos apsaugos departamentą.

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Anot profesinės sąjungos atstovų, protestas gali turėti tiesioginių pasekmių reagavimui į aplinkosaugos pažeidimus ne darbo valandomis.

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Protesto priežastys – nepakankamas aplinkos apsaugos sistemos finansavimas, maži pareigūnų atlyginimai ir nuolat didėjantis darbo krūvis. Profesinės sąjungos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje trūksta maždaug 15-20 proc. aplinkos apsaugos pareigūnų.

„Apie šias problemas kalbame ne pirmus metus. Tačiau vietoj sprendimų matome vis didesnį atotrūkį tarp to, ko valstybė reikalauja iš aplinkosaugininkų, ir to, ką jiems suteikia. Jeigu politikai mūsų negirdi prie derybų stalo, esame priversti imtis kitų veiksmų“, – sako LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

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Pagrindinis profesinės sąjungos reikalavimas – ne mažesnis kaip 1,5 tūkst. eurų mėnesinis atlyginimas „į rankas“. Tam 2027 metų, profsąjungos teigimu, valstybės biudžete reikėtų papildomų 2,5 mln. eurų.

„Reikia atkreipti dėmesį ne tik į neadekvačiai mažus aplinkosaugininkų atlyginimus, dažnas jų uždirba apie 1,1 tūkst. eurų, bet ir į pasyvaus budėjimo apmokėjimo dydį ir akivaizdžią nelygybę. Kai kurių kitų valstybės institucijų pareigūnams už tokį budėjimą mokama iki 50 proc. darbo užmokesčio siekianti priemoka, o aplinkos apsaugos pareigūnams – vos 20 procentų“, – teigia LAASDPS pirmininko pavaduotoja Dijana Rupeikienė.

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„Pasyvusis budėjimas nėra laisvalaikis. Tai nuolatinis įsipareigojimas būti pasirengusiam reaguoti į pažeidimus, dažnai aukojant savo asmeninį, šeimos laiką. Šiandien valstybė tokį pareigūnų pasiaukojimą priima kaip savaime suprantamą dalyką. Lietuvos gamtos apsauga yra valstybės atsakomybė, o ne darbuotojų pasiaukojimo projektas“, – teigia ji.

V. Laukys pabrėžia, kad protestu nesiekiama susilpninti aplinkos apsaugos. Priešingai – norima parodyti, kokia trapi tapo sistema, kurios veikimas visą parą priklauso nuo vis mažesnio skaičiaus darbuotojų.

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