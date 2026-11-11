Vilniaus rajone LLRA-KŠS atskilėliams siekiant įtakos, kiti politikai mato priešrinkiminius žaidimus

Antradienį registruotais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektais opozicine pasiskelbusi frakcija „Stop korupcijai“ siekia keisti Kontrolės komitetą, Antikorupcijos ir Etikos komisijas, į jų sudėtį įtraukdama po du–šešis savo atstovus.
Taip Kontrolės komiteto narių skaičius išaugtų iki aštuonių, įtraukiant Waldemarą Urbaną ir Iwoną Kazakiewicz (Ivoną Kazakevič), Antikorupcijos komisijos – iki dešimties, įtraukiant Tadeuszą Andrzejewskį, Iwoną Kazakiewicz (Ivoną Kazakevič) ir Renatą Sobieską.
Daugiausia pakeitimų siūloma Etikos komisijoje, kurios sudėtis augtų nuo septynių iki dešimties narių, dalį dabartinių keičiant, įtraukiant Kristiną Boroško, Miroslavą Klim, Honoratą Romanovską, Zbignevą Sinkevičių, Stanislavą Zajankovskį ir Zigmontą Ždanovičių.
Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos narių keisti nesiūloma, tik įtraukti „Stop korupcijai“ atstovus. Dabar juose dirba atitinkamai po šešis ir septynis politikus.
Pirmininkų į Antikorupcijos ir Etikos komisijas naujoji frakcija nesiūlo, o vadovauti Kontrolės komitetui svarsto teikti frakcijos seniūnę R. Sobieską, BNS trečiadienį nurodė „Stop korupcijai“ seniūnės pavaduotojas Robertas Rackiewiczius.
Jis kaltino opozicinę Centro dešinės koalicijos frakciją, kurią sudaro konservatoriai, liberalai ir Laisvės partijos atstovas, neveiklumu dėl rajono autobusų parko, kitų klausimų.
„Tiesiog buvo opozicijos neveiklumas, ir mes turime kažką daryti. Jeigu kažkokie projektai yra geri, mums nėra skirtumo, ar socialdemokratai, ar konservatoriai, jeigu žmonėms geras projektas yra, mes visada taryboje balsuosime „už“, – nurodė R. Rackiewiczius.
„Keisčiausia, kad Antikorupcijos komisijos pirmininkė yra daugumos atstovė, socialdemokratė Rūta Carik, nors šiai komisijai turėtų vadovauti opozicija“, – tvirtino „Stop korupcijai“ narys.
„Jie skilo, bet vis tiek priklauso tai pačiai partijai“
Savo ruožtu Centro dešinės koalicijos frakcijos seniūnas Gediminas Kazėnas BNS naują frakciją vadino „valdančiosios daugumos bandymu žaisti demokratiją, dirbtinai skeliant LLRA-KŠS per pusę ir dalį iš jų registruojant kaip opoziciją“.
„Pagal Vietos savivaldos įstatymą jie įgyja teisę gauti tam tikras vietas opoziciniuose postuose. Aktualiausias klausimas tikriausiai yra Etikos ir Antikorupcijos komisijų sudėtis, dabar yra pradėti keli tyrimai Etikos komisijoje prieš LLRA-KŠS“, – sakė tarybos narys.
„Turbūt yra siekis šitą reikalą sužlugdyti, o galbūt ateityje, prieš pat rinkimus, dar ir pabandyti kelti klausimus prieš socialdemokratus ir Centro dešinės koalicijos atstovus, bandyti juos kompromituoti ir taip toliau žaisti politinius žaidimus“, – kalbėjo G. Kazėnas.
Jis akcentavo, kad Vilniaus rajoną valdant LLRA-KŠS „korupcija ir nepotizmas buvo turbūt neregėto masto ir lygio“, atmesdamas tarybos Centro dešinės koalicijos bendradarbiavimą su opozicine pasiskelbusia „Stop korupcijai“ frakcija.
„Jie skilo, bet vis tiek priklauso tai pačiai partijai, tas pats žmogus vadovauja, čia yra visiškas akių dūmimas ir miglos pūtimas“, – pažymėjo politikas.
Jis negalėjo pasakyti, ar Centro dešinės koalicija dalyvaus balsavime dėl naujos sudėties komiteto ir komisijų, pabrėždamas, kad „rezultatas bet kuriuo atveju visiškai aiškus“.
„Čia yra fikcija“
Valdančiosios LLRA-KŠS daugumos partnerių socialdemokratų frakcijos seniūnas Martynas Motuzas BNS teigė, kad naujoji neva opozicinė „Stop korupcijai“ frakcija siekia perimti opozicijos įgaliojimus besirengdama kitų metų savivaldos rinkimams.
„Kolegos prieš rinkimus turbūt daro viską, kad perimtų visų komitetų kontrolę, kad būtų labiau matomi. Tai turbūt jų pagrindinis motyvas. (...) O čia yra fikcija, nėra kažkokia nauja opozicija, tiesiog ji siekia perimti opozicijos įgaliojimus šiais sprendimų projektais“, – kalbėjo politikas.
Jo teigimu, Socialdemokratų partijos atstovai tarybos posėdyje dėl siūlomų komiteto ir komisijų pakeitimų gali nebalsuoti, nes „šie sprendimai pažeidžia bet kokias demokratijos normas, kalbant apie mūsų savivaldą“.
„Mes manome, kad jie jau ne kartą pažeidė mūsų bendradarbiavimo susitarimą, ir tas bendradarbiavimas pastaruoju metu yra gana sąlyginis, kadangi mūsų darbotvarkei kolegos iš LLRA-KŠS praktiškai nebepritaria“, – pažymėjo M. Motuzas.
BNS rašė, kad nuo valdančiosios LLRA-KŠS frakcijos spalio pabaigoje atskilo devyni jos nariai, kurie sukūrė naują opozicinę frakciją „Stop korupcijai“.
Vilniaus rajono tarybą sudaro 31 narys: po devynis LLRA-KŠS ir „Stop korupcijai“ politikus, septyni socialdemokratai ir šeši Centro dešinės koalicijos nariai iš Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.
Naujoji frakcija komiteto ir komisijų sudėties pakeitimus skubos tvarka siūlo svarstyti lapkričio 13 dienos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
Pastaruoju metu taryboje kilo įtampa dėl už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinowicziaus (Henriko Gulbinovičiaus) vardo gatvių pervadinimo, LLRA-KŠS atstovams blokuojant šiuos sprendimus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.