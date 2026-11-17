Profesinės sąjungos CGT duomenimis, į protestus visoje Prancūzijoje išėjo daugiau nei 500 tūkst. žmonių, iš jų 175 tūkst. – Paryžiuje.
Tuo metu Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pranešė apie 146 tūkst. protestuotojų, iš jų 28 tūkst. – Paryžiuje.
Protestai Prancūzijoje
Policijos teigimu, iš esmės demonstracijos praėjo be neramumų. Vis dėlto dėl moksleivių surengtų blokadų nedirbo beveik 30 mokyklų. Trys moksleiviai buvo sužeisti, dar apie dešimt žmonių nukentėjo nuo į juos paleistų fejerverkų.
Anksčiau skelbta, kad lapkričio 17 d. visoje Prancūzijoje planuojamos profesinių sąjungų paskelbtos protesto akcijos. Tikėtasi, kad jose dalyvaus nuo 220 tūkst. iki 300 tūkst. žmonių.
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