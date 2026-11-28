Juodosios jūros regiono šalį nuo 2024 m. spalį vykusių ginčijamų parlamento rinkimų, kuriuose pergalę paskelbė valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“, krečia politinė suirutė.
Praėjus mėnesiui po rinkimų, ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė paskelbė, kad Tbilisis iki 2028 m. stabdys derybas dėl narystės ES. Šis pareiškimas išprovokavo visoje šalyje kilusius protestus, į kuriuos policija reagavo naudodama smurtą.
Nepaisant masinių areštų, didelių baudų ir vis griežtėjančių teisės aktų, protestuotojai kasdien renkasi Tbilisio gatvėse, reikalaudami surengti naujus rinkimus ir paleisti įkalintus demonstracijų dalyvius.
Mojuodami ES vėliavomis ir Sakartvelo vėliavomis su penkiais kryžiais, demonstrantai užplūdo pagrindinę sostinės Tbilisio aikštę.
Žmonės į mitingą rinkosi kviečiami penkių opozicinių partijų, kurioms vyriausybė per Konstitucinį Teismą siekia uždrausti veiklą.
„Parodykime pasauliui, kad nepasiduodame ir nepaklusime!“ – prieš demonstraciją paskelbtame pareiškime ragino mitingo organizatoriai.
„Sakarvelo svajonė“ išdavė Sakartvelo europinį ir euroatlantinį kelią, kurį pati įtvirtino Konstitucijoje“, – teigiama pareiškime.
Kritikai kaltina nuo 2012 m. valdžioje esančią partiją „Sakartvelo svajonė“ tuo, kad ji kreipia tradiciškai provakarietišką šalį Rusijos link ir ardo jos demokratines institucijas. Pati partija šiuos kaltinimus neigia.
Vyriausybė tvirtina, kad jos politika siekiama apsaugoti Sakartelo suverenitetą nuo tariamo užsienio kišimosi ir opozicijos mėginimų destabilizuoti šalį.
Keli žinomi opozicijos lyderiai buvo įkalinti, o valdžios institucijos priėmė visuotinius teisės aktus, ribojančius nepriklausomos žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų veiklą.
Praėjusį mėnesį Sakartvelo Konstitucinis Teismas pradėjo nagrinėti valdančiosios partijos pateiktą ieškinį, kuriuo siekiama uždrausti penkias pagrindines opozicines politines jėgas. Jos kaltinamos siekiu pakirsti konstitucinę santvarką.
Teismas sprendimą turi priimti iki 2027 m. birželio mėnesio.
Europos Parlamentas pasmerkė siūlymą uždrausti opozicines partijas ir įspėjo, kad toks žingsnis dar labiau atitolintų Sakartvelą nuo Europos Sąjungos.
Šį mėnesį Briuselis pareiškė, kad Sakartvelas, 2023 m. gavęs ES šalies kandidatės statusą, tebėra kandidatė „tik pavadinimu“. Tokią poziciją Europos Sąjunga grindžia tebesitęsiančiu demokratijos padėties blogėjimu šalyje.
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