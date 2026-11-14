Prancūzijoje – nauja protestų banga: į gatves vėl plūsta tūkstančiai

Antroje pagal dydį Europos Sąjungos ekonomikoje jau daugiau nei mėnesį vyksta mokyklų blokados ir protestai dėl pragyvenimo išlaidų. Visa tai vyksta artėjant kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams, kuriuos kraštutiniai dešinieji laiko geriausia galimybe perimti valdžią.
Kai kurie iš esmės taikūs mitingai lydimi pavienių smurto protrūkių ir kaltinimų policijos brutalumu.
Žmonės į gatves ketina išeiti jau penktą šeštadienį iš eilės. Pagrindinis mitingas Paryžiuje prasidės 13 val. vietos laiku, o dešimtys kitų protesto renginių vyks visoje šalyje.
Sostinėje prie protestų prisijungs „Geltonųjų liemenių“ judėjimas, gimnazistai, profesinės sąjungos ir kiti aktyvistai, kovojantys už vaikų teises arba prieštaraujantys įstatymo projektui, kuriuo siekiama suteikti policijai daugiau teisinės apsaugos jiems panaudojus šaunamuosius ginklus.
„Visuomenės padėtis prasta, – sakė Claire Bourdille iš organizacijos, kovojančios su smurtu prieš vaikus ir paauglius. – Negalime vienai problemai skirti daugiau dėmesio nei kitai.“
Pastaraisiais mėnesiais aktyvistai reikalavo geriau apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo.
Kiti protestuos prieš naują parlamente svarstomą įstatymo projektą, kuriuo ginklą panaudojusiems policijos pareigūnams būtų suteikta teisėtos būtinosios ginties prezumpcija.
Šio projekto šalininkai, tarp jų ir kraštutinių dešiniųjų partija „Nacionalinis sambūris“, kurios atstovė Marine Le Pen siekia prezidento posto, teigia, kad tokia nuostata būtina siekiant išvengti automatinio įtarimo, jog policija panaudojo neproporcingą jėgą.
„Leidimas žudyti“
Aktyvistai tvirtina, kad įstatymo projektas, kuriam jau pritarė žemieji parlamento rūmai ir kuris netrukus bus perduotas Senatui, iš esmės suteiktų policijai „leidimą žudyti“.
Jų teigimu, dėl jo būtų dar sunkiau patraukti saugumo pajėgas atsakomybėn šalyje, kur dauguma įtariamo policijos brutalumo atvejų taip ir nepasiekia baudžiamojo teismo.
Praėjusią savaitę teisininkai pasmerkė įtariamą policijos smurtą per pastaruosius protestus, dėl kurio žmonės patyrė sunkių sužalojimų, įskaitant rankų, kojų ir akių traumas.
Profesinės sąjungos CGT atstovas Karlas Ghazi sakė, kad šeštadienio protestas Paryžiuje gali būti kitoks, nes po pusantro mėnesio trukusių protestų aktyvistai jaučia „tikrą nuovargį“.
„Iš esmės vienoje pusėje bus vaikų teisių gynėjai, o kitoje – žmonės, prieštaraujantys „leidimui žudyti“, – sakė jis.
Valdžios institucijų duomenimis, praėjusį šeštadienį protestuose visoje Prancūzijoje dalyvavo apie 146 tūkst. žmonių – gerokai mažiau nei ankstesniais savaitgaliais.
Didžiausi pastarųjų savaičių protestai vyko praėjusį ketvirtadienį per profesinių sąjungų surengtą streiką. Oficialiais duomenimis, į gatves visoje šalyje išėjo daugiau kaip pusė milijono žmonių.
Profesinės sąjungos paskelbė apie naują streikų dieną antradienį. Jos atmetė vyriausybės pažadą padidinti minimalųjį darbo užmokestį 0,6 proc., pavadindamos tokį padidinimą „trupiniais“.
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