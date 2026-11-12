Prie Macrono prieš kameras nualpo du sargybiniai

E. Macronas tą akimirką kaip tik priėmė Slovakijos prezidentą Peterį Pellegrini Eliziejaus rūmuose. Sargybinis nualpo vos P. Pellegrini automobiliui atvykus.
Prie Macrono nualpo sargybinis
Aplink buvę žmonės, tarp jų ir Prancūzijos prezidentas E. Macronas priėjo prie sargybinio. Jis gulėjo ant žemės. Vėliau darbuotojai jį išvedė.
Netrukus po to E. Macronas pasisveikino su P. Pellegrini.
A member of the honor guard collapsed as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Elysee Palace in Paris for a visit with French President Emmanuel Macron https://t.co/U9gFHeetxb— Reuters (@Reuters) November 11, 2026
Sargybinio sveikatos būklė ir incidento priežastis nėra žinomos
Visai netrukus šalia nualpo ir antras sargybinis.
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