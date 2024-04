Svarbiausi įvykiai:

14:28 | Zelenskis: sakau atvirai – neturime šansų laimėti su tokia ginkluote

Interviu JAV transliuotojui PBS V. Zelenskis sakė, kad Ukraina neturi galimybės laimėti su dabartine savo ginkluose.

„Sakau jums atvirai – be šios pagalbos mes neturėsime šansų laimėti. Ir mes turime būti daug stipresni už savo priešą – štai apie ką aš kalbu. Šiandien artilerijos sviedinys 1 prie 10 (Ukrainos pajėgumai prieš Rusijos – red.). Ar mes galime taip atsilaikyti? Ne. Lėktuvai – 1 prie 30.

Kaip galime neprašyti kažko ypatingo – ginklų? Ir niekas neprašo 500 ar 300 lėktuvų – Rusija, beje, 300 lėktuvų naudoja tik Ukrainos teritorijoje! Bet kokiu atveju su tokia statistika jie (mus kasdien stums atgal“, – patikino V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (13 nuotr.) Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +9 Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Vilnių atvyko V. Zelenskis

13:44 | V. Zelenskis: Ukraina nebeturėjo raketų svarbiai elektrinei apginti

Rusija galėjo sunaikinti svarbią, Kyjivą elektra aprūpindavusią elektrinę, nes ukrainiečiai nebeturėjo raketų gynybai, antradienį sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA

Tris su puse savaitės Rusija beveik be atvangos atakavo Ukrainos energetinę sistemą, be elektros palikdama daugiau kaip milijoną žmonių.

Trypilios šiluminę elektrinę – vieną didžiausių elektros tiekėjų Kyjivo regione – rusų raketos sunaikino balandžio 11 dieną.

„Skrido 11 raketų. Mes sunaikinome pirmąsias septynias. Keturios sugriovė Trypilios elektrinę. Kodėl? Nes buvo nulis [gynybos] raketų“, – sakė V. Zelenskis interviu JAV televizijai PBS.

„Mums pritrūko raketų Trypilios elektrinei apginti“, – sakė jis.

12:59 | NATO viceadmirolas: rusų smūgiai šiems objektams kelia pavojų milijardui žmonių Europoje ir JAV

Vienas iš NATO vadų perspėja, kad beveik milijardo žmonių Europoje ir Šiaurės Amerikoje saugumui gresia pavojus dėl Rusijos mėginimų atakuoti povandeninės infrastruktūros, įskaitant vėjo jėgaines, vamzdynus ir elektros kabelius, silpnąsias vietas.

REKLAMA

REKLAMA

NATO karinės pratybos Norvegijoje (15 nuotr.) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) +11 NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO karinės pratybos Norvegijoje

11:48 | „Wagner“ smogikai grįžta – Kremlius ketina dislokuoti juos Belgorode

JAV Karo studijų institutas (ISW) naujausioje savo ataskaitoje praneša apie Rusijos karinės vadovybės norą į Belgorodą grąžinti Afrikoje dislokuotus „Wagner“ smogikus.

Kaip praneša ISW analitikai, Kremlius mano, kad Rusijos GRU generolas leitenantas Andrejus Averjanovas nesilaikė Kremliaus nustatytų terminų dėl Rusijos Federacijos gynybos ministerijai pavaldaus „Afrikos korpuso“ sukūrimo. Taigi Rusijos valdžia rengiasi perkelti atskirus korpuso dalinius iš Afrikos į Belgorodo sritį.

„Wagner“ grupės pastangos verbuoti personalą operacijoms Afrikoje iš tikrųjų yra skirtos verbuoti personalą, kuris būtų dislokuotas Belgorodo srityje. Balandžio 12 d. Rusijos „Afrikos korpuso“ kariai išvyko į Nigerį, ir neaišku, ar „Afrikos korpusas“ visiškai nutrauks savo veiklą Afrikoje, ar tik kai kurie padaliniai bus perdislokuoti prie Ukrainos ir Rusijos sienos“, – rašo ISW analitikai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Wagner“ smogikai (16 nuotr.) „Wagner“ smogikai Malyje (nuotr. SCANPIX) Prigožino naftos telkinius Sirijoje jau perrašė ant kito asmens (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ karinė bendrovė (nuotr. SCANPIX) +12 „Wagner“ samdinys (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ smogikai gedi Prigožino (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ smogikai papasakojo, kiek jų įsikūrė Baltarusijoje (nuotr. Telegram) Wagner (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ iš Rusijos kariuomenės panosės vos nenugvelbė branduolinio ginklo (nuotr. SCANPIX) Wagner veikla Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) Wagner (nuotr. SCANPIX) Wagner (nuotr. SCANPIX) „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) Baltarusijoje įregistruota „Wagner“ bendrovė: užsiims „švietimu“ (nuotr. SCANPIX) Putino „herojai“ grįžo namo: Rusijoje sulaikytas „Wagner“ smogikas, įtariamas 6 žmonių nužudymu (nuotr. Telegram)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Wagner“ smogikai

11:23 | Rusijoje planuojama siųsti 14-mečius dirbti į karo pramonės gamyklas

Rusijoje itin trūkstant darbo jėgos Tatarstano regioninė valdžia susiruošė įtraukti į gynybos pramonės įmonių darbo jėgą 14 metų sulaukusius paauglius, rašoma „Kommersant“. Katastrofiškai trūkstant darbo jėgos šalyje, ieškoma įvairių būdų, kaip tai kompensuoti. Vienas iš aktyviausiai aptariamų variantų – moksleivių ir studentų įdarbinimas.

10:52 | Grossi: „Esame pavojingai arti branduolinės katastrofos“ Zaporižios atominėje elektrinėje

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelis Grossi pareiškė, kad Zaporižios atominė elektrinė pavojingai priartėjo prie avarijos.

REKLAMA

Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (5 nuotr.) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) +1 Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas

10:29 | Rusijos sąjungininkės Kinijos profesorius: Putino pralaimėjimas – neišvengiamas

Rusija pralaimės karą su Ukraina, savo komentare „The Economist“ pareiškė Pekino universiteto profesorius, Fudano universiteto (Šanchajus, Kinija) Rusijos ir Centrinės Azijos tyrimų centro direktorius Fengas Yujunas.

Eksperto, kuris anksčiau yra dalyvavęs ir Kremliaus organizuojamuose „Valdai“ klubo diskusijose, o nuo 2023-ųjų vadovauja Rusijos tarptautinių santykių tarybos Kinijos ekspertų grupei, nuomone, Vladimiro Putino organizuoto puolimo Ukrainoje žlugimą apibrėžia keturi faktoriai.

Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (12 nuotr.) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) +8 Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) „Matrioškos“ : Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas

REKLAMA

10:07 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 m. lapkričio 24 d. iki 2024 m. balandžio 16 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai per invaziją Ukrainoje jau pasiekė 455 340 – vien per pastarąją parą buvo sunaikinta ar sužeista 920 rusų okupantų, skaičiuoja Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai skelbia nukovę 7 189 priešo tankus (+9 per pastarąją parą), 13 809 šarvuotąsias kovos mašinas (+13), 11 609 artilerijos sistemas (+16), 1 046 raketų paleidimo sistemas, 759 oro gynybos sistemas (+1), 347 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 277 bepiločius orlaivius (+11), 2 092 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 15 563 transporto priemones (+53), 1 908 specialiosios įrangos vienetus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

09:44 | JAV atsisako numušti dronus virš Ukrainos, kaip tai darė Izraelyje

Spaudos konferencijoje pirmadienį Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby pranešė, kad JAV neketina numušti oro taikinių virš Ukrainos, kaip tai darė Izraelyje.

„Žinojau, kad šis klausimas iškils. Klausykite, kalbame apie skirtingus konfliktus, skirtingas oro erdves, skirtingus grėsmių vaizdus“, – žurnalistams sakė J. Kirby.

Pasak jo, JAV tiekia Ukrainai ginklus, reikalingus jos oro erdvei apsaugoti nuo Rusijos raketų ir dronų.

„Deja, šiandien mes negalime to padaryti (numušti dronų Ukrainoje – red.), nes neturime papildomo finansavimo nacionaliniam saugumui, kurio ukrainiečiams taip reikia“, – pabrėžė J. Kirby.

REKLAMA

Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (10 nuotr.) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) +6 Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių

08:57 | O. Scholzas sako norįs Kinijos vaidmens siekiant „teisingos taikos“ Ukrainoje

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas antradienį pareiškė, kad tikisi, jog Berlynui ir Pekinui pavyktų padėti pasiekti „teisingą taiką“ Ukrainoje, jam Pekine susitikus su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu.

Kancleris į Kiniją atvyko sekmadienį, lydimas didelės ministrų ir verslo lyderių delegacijos. Tai jo antras vizitas į Azijos milžinę nuo to laiko, kai pradėjo vadovauti Vokietijos vyriausybei.

Savo naujausio vizito metu jis aplankė pietvakarinį Čongčingą, finansų sostinę Šanchajų ir Pekiną, tačiau jam tenka apsukriai balansuoti, mat jis siekia sustiprinti ekonominius ryšius su didžiausia Berlyno prekybos partnere.

REKLAMA

Antradienį susitikęs su Xi Jinpingu Pekino svečių namuose „Diaoyutai“, O. Scholzas kinų lyderiui pasakė besitikintis aptarti, „kaip galime daugiau prisidėti prie teisingos taikos Ukrainoje“.

08:15 | V. Zelenskis ragina sąjungininkus parodyti Ukrainai tokią pat vienybę kaip Izraeliui

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paragino sąjungininkus parodyti Ukrainai tokią pat vienybę kaip Izraeliui, kuris pareiškė, kad savaitgalį jiems padedant atrėmė Irano ataką.

Pastaraisiais mėnesiais Ukrainai vis dažniau tenka nusivilti Vakarų pagalbos, įskaitant priešlėktuvinę gynybą, kurios, pasak Kyjivo, skubiai reikia mirtinoms Rusijos atakoms atremti, vėlavimu ar stabdymu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis socialinio tinklo „Telegram“ paskyros žinutėje padėkojo sąjungininkams, kurie atsiliepė į Ukrainos raginimą stiprinti jos oro gynybą, tačiau teigė, kad „Rusijos atakų intensyvumas reikalauja didesnės vienybės“.

„Gindamas Izraelį laisvasis pasaulis parodė, kad tokia vienybė ne tik įmanoma, bet ir šimtu procentų veiksminga“, – nurodė jis.

„Tas pats įmanoma ir ginant Ukrainą, kuri, kaip ir Izraelis, nėra NATO narė, nuo teroro“, – tęsė jis, ragindamas Ukrainos sąjungininkus pareikšti politinę valią.

V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda (9 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) +5 Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda

07:38 | Ukrainos oro pajėgos skelbia pernakt sunaikinusios 9 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos antradienį pranešė pernakt sunaikinusios devynis rusų dronus.

REKLAMA

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad praėjusią naktį rusai atakavo Ukrainą devyniais atakos dronais „Shahed“, paleistais iš okupuoto Krymo.

Visi devyni dronai buvo numušti virš Mykolajivo, Chersono, Chmelnyckio, Poltavos, Čerkasų ir Dnipropetrovsko sričių.

07:00 | JAV Atstovų Rūmuose šią savaitę bus balsuojama dėl pagalbos Izraeliui ir Ukrainai

JAV Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas pirmadienį pranešė, kad respublikonų kontroliuojami rūmai šią savaitę balsuos dėl pagalbos Ukrainai ir Izraeliui įstatymų projektų, kurių priėmimas ne vieną mėnesį strigo dėl dešiniųjų pažiūrų respublikonų partijos atstovų daromo spaudimo.

„Šią savaitę svarstysime atskirus struktūriškai ir tinkamai pakeistus įstatymų projektus... dėl mūsų sąjungininko Izraelio finansavimo, pagalbos Ukrainai jos kare su Rusijos agresija, mūsų sąjungininkų Indijos ir Ramiojo vandenyno regione stiprinimo (ir) papildomų priemonių, skirtų kovoti su mūsų priešais ir sustiprinti mūsų nacionalinį saugumą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Johnsonas.