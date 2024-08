Svarbiausi įvykiai:

10:13 | Zelenskis: Kurskas – Putino karo katastrofa, jis pribaigs jo valdymą

Pirmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė, kaip simboliška, kad Vladimiro Putino eros pradžia prasidėjo su atominio povandeninio laivo „Kursk“ nuskendimu 2000 m., o baigsis – su Kursko šturmu, rašo „The Moscow Times“.

„Matome, kaip iš tikrųjų juda Putino valdoma Rusija: prieš 24 metus įvyko Kursko katastrofa – simbolinė jo valdymo pradžia; dabar matome, kokia yra jo valdymo pabaiga. Ir Kurskas taip pat. Jo karo katastrofa. Taip visada nutinka tiems, kurie niekina žmones ir bet kokias taisykles. Rusija atnešė karą kitiems, dabar jis grįžta namo“, – sakė V. Zelenskis.

V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pranešė, kad Ukrainos kariuomenė užėmė tas Kursko srities teritorijas, iš kurių Rusijos ginkluotosios pajėgos apšaudė Ukrainos Sumų sritį.

„Todėl mūsų operacijos yra tik Ukrainos saugumo klausimas, sienos išlaisvinimas nuo Rusijos kariuomenės“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

09:31 | Britai draudžia Ukrainai atakuoti Kurską jų ilgojo nuotolio raketomis

Didžiosios Britanijos vyriausybė nedavė Ukrainai leidimo puolant Kurską naudoti raketas „Storm Shadow“. Apie tai praneša laikraštis „The Telegraph“, remdamasis savo šaltiniu šalies vyriausybėje.

09:02 | Baltieji rūmai Putinui pasiūlė, ką daryti, kad baigtųsi Kursko šturmas

Jei Vladimirui Putinui rūpi padėtis Kurske, jis turėtų nutraukti karą prieš Ukrainą, pirmadienį žurnalistams pareiškė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.

J. Kirby sakė, kad naujausi Rusijos pareigūnų teiginiai, jog puolimą Kursko srityje koordinuoja Vakarai, „yra Putino propaganda“, kurios Kremliaus šeimininkas laikosi nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios.

„Vieninteliai žmonės, kurie kariauja Ukrainoje, yra patys rusai. Tai jie įsiveržia į Ukrainą, o Ukraina ginasi nuo agresijos. Tai yra Rusijos karas prieš Ukrainą, ne daugiau ir ne mažiau, ir taip buvo nuo pat pradžių“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovas.

„Tai Putino karas prieš Ukrainą. Ir jei jam kas nors nepatinka, jei jis kuo nors nepatenkintas, yra labai paprastas sprendimas – tegul eina iš Ukrainos ir nutraukia karą“, – pridūrė jis.

08:20 | TATENA negalėjo nustatyti gaisro Zaporižios AE priežasties

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertams nepavyko nustatyti, kas sukėlė gaisrą Zaporižios atominėje elektrinėje. Gaisras šios Ukrainoje įsikūrusios jėgainės aušinimo sistemoje kilo sekmadienį. Dėl incidento Rusija ir Ukraina apkaltino viena kitą.

Pasak TATENA vadovo Rafaelio Grossi, ekspertai pirmadienį pateko į aušinimo bokšto teritoriją. Jų vertinimu, mažai tikėtina, kad pirminis gaisro šaltinis susidarė aušinimo bokšto apačioje, sakė R. Grossi. TATENA vadovas pažymėjo, kad buvo paimti nuolaužų, įskaitant sudegusį ir išsilydžiusį plastiką, mėginiai.

„Komanda įvertino išlikusį gaisro kvapą ir nustatė, kad, nesant sieros kvapo, jį veikiau sukėlė degantis plastikas“, – sakė jis ir nurodė, kad nebuvo pastebėta nei padangų, nei dronų liekanų.

Remiantis Rusijos pateikta įvykių versija, gaisrą sukėlė kovinis dronas. Tuo tarpu Ukrainos pusė citavo neįvardytus šaltinius, sakiusius, kad rusai aušinimo bokšte padegė padangas.

07:54 | Naktį Ukrainos kariai numušė 30 iš 38 rusų paleistų dronų

Rugpjūčio 13-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgos numušė 30 iš 38 Rusijos paleistų smogiamųjų bepiločių orlaivių „Shahed“.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, rugpjūčio 13-osios naktį rusai atakavo Ukrainą dviem balistinėmis raketomis „Iskander-M“/KN-23 iš Voronežo srities ir 38 „Shahed“ tipo smogiamaisiais dronais iš Primorsko Achtarsko ir Kursko rajonų.

07:28 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas. Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje - 2 priešo laivai, iš kurių 1 yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 4 raketų, priduria Karinės jūrų pajėgos.

07:00 | Britų gynybos ministerija: invazija Rusijai jau kainavo iki 211 mlrd. JAV dolerių

Rusija greičiausiai jau yra išleidusi iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją Ukrainoje, pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

„Rusija planavo per tris dienas apsupti Kyjivą, nuversti vyriausybę ir per mažiau nei mėnesį užkariauti didžiąją Ukrainos dalį. Iš tiesų šių tikslų nepavyko pasiekti ir per 900 dienų“, – nurodė ministerija.

Pranešime pastebima, kad nuo šių metų gegužės kiekvieną dieną žūva arba iš rikiuotės išvedama vidutiniškai po daugiau nei 1 000 rusų karių.

„Gali būti, kad visai be reikalo buvo sužeista ir žuvo daugiau nei pusę milijono Rusijos piliečių“, – pridūrė ministerija.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija greičiausiai jau išleido iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją į Ukrainą.

„Neteisėta Rusijos invazija Ukrainoje kainavo gerokai daugiau, o jos metu buvo pasiekta kur kas mažiau nei V. Putinas planavo“, – akcentavo britų gynybos ministerija.