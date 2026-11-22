Rusija atakavo Ukrainos Žytomyro srities energetikos objektus
Pastarąją parą Rusijos pajėgos keturis kartus atakavo energetikos infrastruktūros objektus Ukrainos Žytomyro srityje.
„Priešas ir toliau sąmoningai taikosi į Žytomyro srities energetikos infrastruktūrą, mėgindamas palikti gyventojus be elektros ir šildymo. Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė keturias dronų atakas prieš energetikos objektus regione“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Žytomyro srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Bunečka.
Pasak jo, nepaisant besitęsiančių atakų, energetikai daro viską, kad visoje Žytomyro srityje gyventojų namuose būtų užtikrintas stabilus elektros tiekimas.
Taip pat pranešama, kad dėl Rusijos apšaudymo buvo apgadinti infrastruktūros objektai Dnipropetrovsko srityje.
Suomijos įlankoje vis dar dega Rusijos krovininis laivas
Rusijos krovininis laivas, kuriam Baltijos jūroje smogė bepiločiai orlaiviai, degė per naktį, nepaisant pastangų jį užgesinti, sekmadienį paskelbė Suomijos pakrančių apsaugos tarnyba, praneša „Reuters“.
Suomijos kariuomenė pranešė, kad šeštadienį laivui „Sparta II“ greičiausiai smogė Ukraina. Vėliau laivas dreifavo į Suomijos teritorinius vandenis, kur šiuo metu stovi nuleidęs inkarą. Visi 16 įgulos narių buvo evakuoti į netoliese esantį kitą Rusijos laivą.
Pakrančių apsaugos tarnybos paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip naktį keli laivai vandens patrankomis purškė „Sparta II“, mėgindami užgesinti liepsnas ir atvėsinti denyje sukrautus konteinerius.
Suomijos gynybos pajėgų teigimu, laivas, plaukęs į Kaliningradą, buvo apgadintas tarptautiniuose vandenyse į vakarus nuo Rusijai priklausančios Goglando salos. Taip patvirtinta Rusijos pareigūnų pateikta įvykių versija.
LSEG duomenimis, 121 metro ilgio su Rusijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas „Sparta II“, priklausantis Rusijos laivybos bendrovei „Oboronlogistika“, penktadienį išplaukė iš Sankt Peterburgo.
JAV Iždo departamento duomenimis, laivui taikomos Jungtinių Valstijų sankcijos.
Bendrovės interneto svetainėje nurodoma, kad „Oboronlogistika“ teikia logistikos paslaugas Rusijos gynybos ministerijai.
Rusijos dronui pataikius į daugiabutį netoli Kyjivo, po griuvėsiais gali būti 14 žmonių, sužeisti du
Rusijai naktį į sekmadienį dronais smogus Kyjivo sričiai, padaryta žala penkiaaukščiam gyvenamajam namui, sužeisti mažiausiai du žmonės, o dar 14 gali būti įstrigę po griuvėsiais, pranešė pareigūnai.
Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Pareigūnai skelbia, kad pastarąją parą visoje šalyje per Rusijos atakas bendrai buvo sužeisti 30 žmonių.
Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka pranešė, kad per smūgį apgriautas daugiabutis Vyšhorodo rajone. Čia kilo gaisras, o viena laiptinė per visus penkis aukštus buvo sunaikinta. Pasak jo, sužeista 22 metų moteris ir vaikas.
„Devyni žmonės jau evakuoti, gaisras suvaldytas, – sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. – Tačiau, deja, po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigę žmonės – 14 asmenų laikomi dingusiais be žinios.“
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba teigė, kad 9 val. vietos (ir Lietuvos) laiku gelbėtojai Dymero kaime tebeieškojo galimų aukų; sužeistieji – 22-ejų moteris ir vaikas.
Taip pat apgadinta netoliese esanti parduotuvė.
Per didelio masto ataką prieš Kyjivą penktadienį Rusija sostinėje apgadino ypatingos svarbos infrastruktūros objektą ir kelis tiltus. Tuomet žuvo mažiausiai devyni žmonės, dar 30 buvo sužeisti.
Ukraina: per parą Rusijos kariuomenė neteko 2 310 karių
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, iki šių metų lapkričio 22 d. Rusijos kariuomenės personalo nuostoliai pasiekė maždaug 1 637 170 karių, iš jų 2 310 – per pastarąją parą.
Apie tai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Ukrainos duomenimis, Rusija taip pat neteko iš viso 12 487 tankų (+2 per parą), 25 923 šarvuotųjų kovos mašinų (+39), 52 661 artilerijos sistemos (+66), 2 295 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+6), 1 767 oro gynybos sistemų, 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 209 antžeminių robotizuotų sistemų (+6), 616 803 operatyvinio ir taktinio lygmens bepiločių orlaivių (+1 392), 5 278 sparnuotųjų raketų, 35 karo laivų ir katerių, dviejų povandeninių laivų, 178 062 transporto priemonių ir degalų cisternų (+243) bei 4 925 specialiosios technikos vienetų (+4).
Duomenys apie Rusijos nuostolius yra tikslinami.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 21 d. 22.00 val. duomenimis, fronte buvo įvykę 116 kovinių susirėmimų, o Pokrovsko ir Kostiantynivkos kryptimis Rusijos pajėgos apie 25 kartus puolė Ukrainos pozicijas.
Ukraina neutralizavo 161 Rusijos paleistą droną
Lapkričio 22-osios naktį Rusija atakavo Ukrainą smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais iš aštuonių krypčių. Ukrainos oro gynybos pajėgoms pavyko numušti daugumą priešo dronų, praneša naujienų portalas „RBK Ukraine“.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad naktį priešas surengė ataką panaudodamas 186 smogiamuosius bepiločius orlaivius „Shahed“ (72 iš jų buvo reaktyviniai), taip pat „Gerbera“ ir „Parodija“ tipo dronus imitatorius.
Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Oriolo, Kursko, Milerovo, Šatalovo, Primorsko-Achtarsko (Rusija), laikinai okupuoto Donecko, taip pat iš laikinai okupuotame Kryme esančių Gvardeisko ir Čaudos.
Preliminariais duomenimis, iki 8.00 val. ryto Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 161 priešo droną, iš kurių 56 buvo reaktyviniai.
Vis dėlto užfiksuota, kad Rusijos bepiločiai orlaiviai pataikė į 18 vietovių. Taip pat šešiose vietose nukrito numuštų dronų nuolaužos.
Krasnodare pranešama apie Ukrainos dronų smūgį Rusijos nacionalinės gvardijos objektui
Krasnodare pranešama apie Ukrainos kariuomenės naktį į sekmadienį įvykdytą smūgį Rusijos nacionalinės gvardijos regioninei būstinei, skelbia kanalai „Telegram“ tinkle.
Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos gyventojai pranešė girdėję sprogimų garsus ir jautę dūmų kvapą iš Rusijos nacionalinės gvardijos („Rosgvardijos“) Krasnodaro krašto vyriausiosios valdybos teritorijos. Stebėsenos kanalo „Astra“ atlikta atvirojo kodo žvalgybos (OSINT) analizė rodo, kad tikėtinas atakos taikinys buvo regioninės būstinės pastatas.
Prieš šią ataką Krasnodaro oro uoste laikinai sustabdyti skrydžiai, pareigūnams pranešus apie netoliese esančioje oro erdvėje pastebėtus dronus.
Padarytos žalos mastas kol kas lieka neaiškus, o „The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie šią ataką kol kas nekomentavo.
Rusijos dronų ataka Kyjivo srityje: liepsnojo daugiabutis, gyventojai evakuoti
Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Kyjivo srities Vyšhorodo rajone apgadintas penkių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas. Gelbėtojai evakavo gyventojus.
„Per priešo dronų ataką Vyšhorodo rajone apgadintas penkių aukštų gyvenamasis namas. Kilo gaisras, sunaikinti butai visuose penkiuose aukštuose. Gelbėtojai evakuoja gyventojus“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Be to, buvo apgadintas parduotuvės pastatas.
Įvykio vietoje dirba Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES) gelbėtojai, psichologai ir greitosios medicinos pagalbos brigada.
Informacija apie galimus žuvusiuosius ir sužeistuosius tikslinama.
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Zelenskis įvardijo Rusijos atakų mastą: skaičiai pribloškia
Per savaitę Rusija į Ukrainą paleido apie 2,7 tūkst. dronų, beveik 1460 aviacinių bombų ir 165 įvairių tipų raketas. Iš viso Rusijos smūgiai pasiekė 20 Ukrainos regionų.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Nuo pat ryto Kyjivo srityje, Dymeryje, vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Dėl Rusijos drono atakos penkiaaukščiame name iš dalies sugriuvo laiptinė. Dėkoju mūsų gelbėtojams, kurie veikė operatyviai: devyni žmonės jau evakuoti, o gaisras lokalizuotas. Tačiau, deja, po griuvėsiais dar gali būti žmonių – su 14 žmonių nepavyksta susisiekti. Įvykio vietoje dirba visos būtinos tarnybos“, – informavo V. Zelenskis.
Per Rusijos smūgį valdomosiomis aviacinėmis bombomis (KAB) gyvenamiesiems namams Zaporižioje taip pat buvo sužeistas vaikas.
„Iš viso šią savaitę Rusijos smūgius patyrė 20 Ukrainos regionų. Rusija į juos paleido apie 2700 dronų, beveik 1460 aviacinių bombų ir 165 įvairių tipų raketas. Didelė jų dalis – balistinės raketos, įskaitant Šiaurės Korėjos gamybos raketas, kurias rusai nuolat padeda Pchenjanui modernizuoti, kad jos smogtų tiksliau. Atsižvelgiant į tai, ypač sunku suprasti, kodėl vėluojama tiekti Ukrainai priešbalistinės gynybos priemones“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis akcentavo, kad būtina stiprinti Ukrainos gynybą.
„Labai svarbu, kad Jungtinės Valstijos leistų perduoti raketas sistemoms „Patriot“, kurias partneriai jau apmokėjo pagal PURL programą. Taip pat svarbu tęsti įnašus į PURL programą, kuri yra pagrindinis mūsų priešbalistinės gynybos priemonių šaltinis. Dėkoju visiems, kurie prie to prisideda“, – sakė V. Zelenskis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kyjivo srities Vyšhorodo rajone per Rusijos bepiločių orlaivių ataką buvo apgadintas penkiaaukštis gyvenamasis namas, kilo gaisras. Du žmonės buvo sužeisti. Anksčiau skelbta, kad po daugiabučio griuvėsiais gali būti įstrigę aštuoni žmonės.