Zelenskis: esu pasirengęs palikti prezidento postą, kai karas pasibaigs

Iš Zelenskio – įspėjimas Kremliaus pareigūnams: susiraskite artimiausias bombų slėptuves
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „Axios“ pareiškė, kad Rusijos pareigūnai, dirbantys Kremliuje, turės išsiaiškinti, kur yra artimiausias bombų slėptuvė, jei Rusija nenutrauks karo.
Jo teigimu, šiuo metu Ukraina turi aiškią JAV prezidento Donaldo Trumpo paramą smūgiams prieš Rusijos taikinius, tokius kaip energetikos infrastruktūra ir ginklų gamyklas.
V. Zelenskis taip pat pridūrė, kad jei Ukraina gaus papildomų tolimo nuotolio ginklų iš JAV, ji juos panaudos. Tačiau jis nepasakė, apie kokius ginklus kalbama, pridurdamas, kad D. Trumpas jam atsakė: „Mes dirbsime šiuo klausimu“.
Nepuls civilių gyventojų
V. Zelenskis kad Ukraina nebombarduos civilių gyventojų, nes „mes nesame teroristai“. Tačiau jis užsiminė, kad Rusijos valdžios centrai, tokie kaip Kremlius, taps taikiniu.
„Jie turi žinoti, kur yra bombų slėptuvės. Jiems tai reikalinga. Jei jie nenutrauks karo, tai jiems bet kokiu atveju prireiks. Jie turi žinoti, kad mes Ukrainoje kasdien atsakysime. Jei jie mus puls, mes jiems atsakysime“, – sakė jis.
Smūgiai Rusijai
Svarbu pažymėti, kad Rusijoje beveik kasdien pranešama apie Ukrainos dronų atakas. Ukrainos gynybos pajėgos smogia objektams, kurie remia arba užtikrina okupacinės armijos veiklą, – ypač naftos bazėms, naftos perdirbimo gamykloms, gynybos pramonės gamykloms, strateginėms įmonėms ir logistikos mazgams.
Kremliaus taktika: analitikai įvardijo, kaip Rusija bando paveikti Trumpą dėl Ukrainos
Kremlius naudoja branduolinius grasinimus, siekdamas paveikti JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kad šis nutrauktų savo pastangas užtikrinti taiką Ukrainoje, pažymi JAV Karo studijų institutas (ISW).
Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas rugsėjo 23 d. savo anglų kalbos „X“ paskyroje pakartojo Rusijos prezidento Vladimiro Putino neseniai paskelbtą pareiškimą, kad Rusija yra pasirengusi ir toliau laikytis Naujojo strateginių ginklų mažinimo sutartyje (New START) nurodytų branduolinių ginklų apribojimų vienerius metus po jos galiojimo pabaigos 2026 m. vasario 5 d.
D. Medvedevas pareiškė, kad D. Trumpo administracija dabar turi nuspręsti, ar ji seks šiuo pavyzdžiu. D. Medvedevas teigė, kad JAV laikymasis sutarties nuostatų „nėra pakankamas“ ir kad Jungtinės Valstijos „turi atsisakyti silpninti Rusiją sankcijomis ir tarifais“, nes kitaip „tiesioginio konflikto rizika išlieka didelė“.
D. Medvedevo užslėpti branduoliniai grasinimai tiesiogiai sieja JAV sutikimą nutraukti visas ekonomines priemones, nukreiptas prieš Rusiją – pagrindinę priemonę, kurią D. Trumpo administracija naudoja bandydama priversti Putiną sėsti prie derybų stalo, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje – su Rusijos tolesniu laikymusi Naujosios START sutarties arba pasirengimu sutikti su bet kokiomis būsimomis ginklų kontrolės sutartimis.
Anot analitikų, D. Medvedevo grasinimai yra dalis platesnių Kremliaus pastangų vilkinti taikos derybas, grasinimais užtikrinti Rusijos pageidaujamas sąlygas Ukrainoje, užsitikrinti Rusijai naudingas nuolaidas ir atgrasyti Jungtines Valstijas nuo paramos Ukrainai.
Zelenskis ir Macronas aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir įšaldyto rusų turto panaudojimą
Ukrainos prezidentūra pranešė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis savo šalies nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų susitiko su savo kolega iš Prancūzijos Emmanueliu Macronu.
Vadovai aptarė didėjančią Rusijos agresiją Europos šalių atžvilgiu, įskaitant incidentus su bepiločiais orlaiviais Lenkijoje, Rumunijoje ir Danijoje, taip pat naikintuvais Estijoje.
Viena iš pagrindinių jų pokalbių temų buvo neatidėliotina būtinybė stiprinti Ukrainos oro gynybą. V. Zelenskis pabrėžė, kad prieš žiemą suintensyvėjus Rusijos artilerijos apšaudymui, būtina imtis skubių veiksmų.
Prezidentai taip pat aptarė galimybę dar labiau griežtinti Rusijai įvestas sankcijas, visų pirma tas, kurios nukreiptos prieš jos šešėlinį tanklaivių laivyną.
„Ypatingas dėmesys buvo skiriamas įšaldyto Rusijos turto panaudojimui Ukrainos naudai. Volodymyras Zelenskis ir Emmanuelis Macronas aptarė konkrečius mechanizmus, kuriais naudojantis būtų galima tai padaryti“, – pridūrė prezidentūra.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, vizito Niujorke metu V. Zelenskis taip pat susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kad aptartų iniciatyvos PURL veiksmingumą ir plėtrą.
Nawrockis: Donaldo Trumpo pozicijos dėl Rusijos pasikeitimas – gera žinia Lenkijai
Lenkų prezidentas Karolis Nawrockis sveikino JAV prezidento Donaldo Trumpo pozicijos dėl Rusijos pasikeitimą ir sakė, kad tai gera žinia Lenkijai.
Niujorke kalbėdamasis su reporteriais K. Nawrockis sakė, kad nuolat palaiko ryšį su D. Trumpu, todėl vertina tai ne kaip „radikalų Donaldo Trumpo nuomonės pasikeitimą, o kaip viešą pokytį“. K. Nawrockis pridūrė, kad D. Trumpas vertina lenkų ir Lenkijos prezidento nuomonę dėl Rusijos veiksmų pobūdžio.
„Tai neabejotinai geros naujienos mums, o JAV pajėgų Lenkijoje komponento išlaikymas ar, galbūt, padidinimas yra geros naujienos visam centrinės Europos regionui, kaip patvirtino mano kolegos iš Baltijos valstybių“, – sakė K. Nawrockis.
Paklaustas apie D. Trumpo pastabą, kad NATO turėtų numušti rusų lėktuvus, pažeidžiančius sąjungininkių oro erdvę, K. Nawrockis patvirtino, kad Lenkijos ginkluotosios pajėgos visuomet buvo pasirengusios „deramai reaguoti į Lenkijos sienos pažeidimus“.
„Kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas laikau mūsų sienas šventomis ir neliečiamomis, ir lenkų kariuomenė privalo į tai atitinkamai atsakyti“, – sakė jis.
Lenkų prezidento teigimu, D. Trumpo pareiškimai atspindi jo supratimą apie nepriklausomybės ir sienų svarbą tokioms šalims kaip Lenkija ir kitos centrinės Europos valstybės.
„Kol esu prezidentas, stengsiuosi tvirtai ginti Lenkijos sienas ir oro erdvę. Tikiu lenkų kariais ir mūsų sąjungininkais Šiaurės Atlanto aljanse“, – pabrėžė K. Nawrockis.
Ukraina sunaikino 150 iš 176 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos pranešė nuo trečiadienio vakaro sunaikinusios 150 iš 176 Rusijos dronų.
Pranešime „Telegram“ kanale sakoma, kad nuo trečiadienio 18 val. rusai paleido į Ukrainą 176 nepilotuojamus orlaivius „Shahed“ ir „Gerbera“ bei kitų tipų dronus iš Kursko, Oriolo, Milerovo ir Primorsko-Achtarsko Rusijoje bei Čaudos laikinai okupuotame Kryme. Apie 100 iš jų buvo dronai „Shahed“.
Pirminiais duomenimis, iki ketvirtadienio 8.30 val. oro gynyba Ukrainos šiaurėje, pietuose, rytuose ir centre numušė arba neutralizavo 150 dronų.
Trylika bepiločių smogė į aštuonias vietas, venoje vietoje nukrito numuštų dronų nuolaužos.
Karinės oro pajėgos perspėjo, kad ataka tęsiasi, iš šiaurės skrenda naujos bepiločių orlaivių grupės.
Ukrainos pajėgos Kryme sudegino du rusų lėktuvus An-26
Laikinai okupuotame Kryme Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino du Rusijos lėktuvus An-26. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos žvalgyba (GUR).
„Ukrainos karinės žvalgybos specialiojo padalinio „Prymary“ meistrai toliau naikina brangius priešo taikinius laikinai okupuotame Kryme“, – nurodoma pranešime.
GUR paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dega An-26.
Pasak žvalgybos pareigūnų, per reidą pusiasalyje specialiųjų pajėgų kariai sudegino du rusų okupantų transportinius lėktuvus An-26. Taip pat buvo sunaikinta povandeninės aplinkos radijo stotis ir pakrantės radijo stotis „MR-10M1 Mys M1“.
GUR pridūrė, kad šie okupacinės armijos Kryme patirti nuostoliai užfiksuoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo 24 rugsėjo ataskaitoje.
Ukrainos oro pajėgos skelbia numušusios rusų naikintuvą Su-34
Ukrainos oro pajėgos paskelbė anksti ketvirtadienį virš Zaporižios srities numušusios rusų naikintuvą-bombonešį Su-34.
Pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ nurodoma, kad rusų lėktuvas buvo numuštas maždaug 4 valandą.
Tuo metu minimas Su-34 atakavo Zaporižios miestą valdomomis aviacinėmis bombomis, sakoma pranešime.
Rusija sumažino dujų eksporto 2025-aisiais prognozę, bet padidino naftos eksporto prognozę
Karą Ukrainoje vis tęsianti Rusija, kurios santykiai su Vakarais vis labiau prastėja, patikslino savo 2025 metų energetikos sektoriaus prognozes ir sumažino dujų eksporto bei gavybos prognozes, bet padidino naftos eksporto prognozes, rašo portalas „Trading Economics“.
Rusiškos dujos dabar sudaro tik 18 proc. Europos Sąjungos (ES) importo, nors dar 2021 metais jų dalis siekė 45 procentus. Tuo metu rusiškos naftos dalis sumažėjo nuo maždaug 30 iki vos 3 procentų.
Europos blokas siekia iki 2027 metų visiškai atsisakyti Rusijos energijos išteklių.
Maskva taip pat sumažino prognozes dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) eksporto jūra, paminėjusi sunkumus parduoti projekto „Arctic LNG 2“, kuriam taikomos JAV sankcijos, produkciją.
Visgi Rusija dabar numato, kad jos naftos eksportas šiemet pasieks 240,1 mln. tonų, o ne 229,7 mln. tonų, kaip prognozuota anksčiau.
Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė 582 atakas Zaporižios srityje
Per pastarąją parą okupacinės Rusijos pajėgos sudavė 582 smūgius į 12 Zaporižios srities gyvenviečių. Per atakas Vasylivkos ir Polohų rajonuose žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti.
Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.
Pasak jo, Rusijos kariuomenė surengė vieną aviacijos smūgį Huliaipolėje. Iš viso 393 įvairių tipų dronai buvo nukreipti į Bilenkę, Červonodniprovką, Plavnius, Prymorskę, Huliaipolę, Verbovę, Čarivnę, Mažąją Tokmačką, Novodanylivką ir Ščerbakus. Apie du apšaudymus iš savaeigės artilerijos sistemos MLRS pranešta Novoandrijivkoje ir Poltavkoje. Be to, 186 artilerijos sviediniai pataikė į Červonodniprovką, Plavnius, Huliaipolę, Ščerbakus, Novodanylivką, Mažąją Tokmačką ir Čarivnę.
Valdžia gavo 35 pranešimus apie gyvenamiesiems pastatams, transporto priemonėms ir infrastruktūros objektams padarytą žalą.
Charkivo srityje per Rusijos drono ataką naktį į ketvirtadienį žuvo vienas žmogus, feisbuke pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Rusijos pajėgos taikėsi į komunalinių paslaugų objektą pasienio zonoje esančiame Prykolotnės kaime, Kupiansko rajone. Smūgis apgadino administracinį pastatą, kilo gaisras. Žuvo 59 metų vyras.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 940 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 25 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 105 490 karių, iš kurių 940 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 201 rusų tanką, 23 287 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 33 133 artilerijos sistemas (+38), 1 501 raketų paleidimo sistemą (+5), 1 222 oro gynybos sistemas (+4), 426 karo lėktuvus, 345 sraigtasparnius, 63 235 nepilotuojamuosius orlaivius (+415), 3 747 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 62 736 transporto priemones ir kuro cisternas (+120), 3 975 specialiosios įrangos vienetus (+2).
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Kremliaus statytinis pripažino: karas prieš Ukrainą atsidūrė aklavietėje
Kremliaus statytinis Dmitrijus Rogozinas pripažino, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra patekęs į aklavietę, rašo „Moscow Times“.
Anot jo, šiuo metu fronte pažanga pasiekiama tik „didžiulėmis pastangomis ir milžiniška kaina“.
Kaip rašo leidinys, D. Rogozinas esą pareiškė, jog technika sudega nepasiekusi fronto linijos. Jis taip pat pripažino, kad jėgų santykis dronų srityje yra nepalankus Rusijai. Jis guodėsi, kad atsirado „aukštųjų technologijų šalių“, kurios stojo į Kyjivo pusę.
„Jų yra dešimt kartų daugiau nei mūsų. Jie neturi problemų nei su komponentais, nei su dronų atsargomis. Mes žinome, kad tolimųjų dronų skaičius yra nuo 100 iki 250 vienetų per dieną. Ir jų skaičius didės“, – aiškino jis.
Daugiau apie tai skaitykite čia.
Ukrainiečiai numušė okupantų naikintuvą bombonešį Su-34
Ukrainos oro pajėgos paskelbė anksti ketvirtadienį virš Zaporižios srities numušusios rusų naikintuvą-bombonešį Su-34.
Pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ nurodoma, kad rusų lėktuvas buvo numuštas maždaug 4 valandą.
Tuo metu minimas Su-34 atakavo Zaporižios miestą valdomomis aviacinėmis bombomis, sakoma pranešime.
Atskirame pranešime „Telegram“ ukrainiečių oro pajėgos nurodė, kad rusai praėjusią naktį atakavo Ukrainą 176 dronais ir kad 150 jų buvo numušti ar nepasiekė taikinių.
13 dronų pataikė į objektus aštuoniose vietovėse, dar vienoje vietoje užfiksuotas numušto drono nuolaužų kritimas, sakoma pranešime.
Vance`as: Donaldas Trumpas „neįtikėtinai nekantrauja“ dėl Rusijos
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as trečiadienį įspėjo, kad Donaldas Trumpas tampa „neįtikėtinai nekantrus“ Maskvos atžvilgiu, Vašingtono pozicijai dėl Rusijos griežtėjant.
Antradienį Jungtinėse Tautose (JT) D. Trumpas netikėtai pareiškė, kad Ukraina galėtų ne tik atgauti visą teritoriją, kurią kariniu būdu užgrobė Rusija, bet ir gauti dar daugiau.
"(D. Trumpas) nemano, jog jie daro pakankamai, kad karas baigtųsi (...). Jei rusai atsisakys geranoriškai derėtis, manau, kad tai bus labai, labai blogai jų šaliai“, – sakė J. D. Vance'as Šiaurės Karolinoje.
Trečiadienį Niujorke įvykusiame susitikime JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) susiginčijo su Rusijos kolega, ragindamas Maskvą nutraukti žudynes ir „imtis reikšmingų veiksmų siekiant ilgalaikio sprendimo“.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atsikirsdamas „pabrėžė, kad Kyjivo ir kai kurių Europos sostinių skatinami planai, kuriais siekiama pratęsti konfliktą, yra nepriimtini“, teigiama Rusijos pateiktame jų pokalbio protokole.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pagyrė D. Trumpą po netikėto JAV prezidento pasisakymo prieš Rusiją, tačiau įspėjo, kad NATO viena negali užtikrinti šalies saugumo.
„Kadangi tarptautinės institucijos yra per silpnos, ši beprotybė tęsiasi. Netgi priklausymas ilgalaikiam kariniam aljansui automatiškai nereiškia, kad esi saugus“, – JT Generalinėje Asamblėjoje teigė jis.
V. Zelenskis sakė, kad jo susitikimas su D. Trumpu buvo geras. JAV lyderis yra atmetęs Kyjivo narystę NATO, o vasarį susitikime Baltuosiuose rūmuose užgauliojo Ukrainos lyderį, tačiau vėliau jų santykiai sušilo.
„Be abejo, darome viską, kad Europa iš tiesų padėtų, ir, žinoma, pasikliaujame Jungtinėmis Valstijomis“, – sakė ukrainiečių prezidentas.
Antradienį D. Trumpo pareiškimas, kad Kyjivas galėtų laimėti su Europos Sąjungos ir NATO parama, buvo neįprastas poslinkis po ilgus mėnesius trukusių pareiškimų, kad Ukraina neatgaus Rusijos užimtų teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visą savo teritoriją ir nedaugžodžiaudamas užsiminė, kad Kyjivas „galbūt galėtų net žengti dar toliau!“.
Keliomis savaitėmis anksčiau Aliaskoje JAV vadovas priėmė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
WSJ: Trumpas buvo informuotas apie planuojamą Ukrainos puolimą, kuriam prireiks JAV pagalbos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas gavo informaciją apie naują „Ukrainos puolimą“, kurią planuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir kuriai reikės amerikiečių paramos, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).
JAV pareigūnai, pasisakantys už ryžtingesnę poziciją paramos Ukrainai klausimu, informavo D. Trumpą apie realią situaciją Ukrainos mūšio lauke. Visų pirma, jie pabrėžė nedidelę Rusijos pažangą fronte.
Pakeitė retoriką, bet ne politiką
Be to, D. Trumpui buvo pranešta apie planuojamą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą. Kaip pažymi WSJ, šis puolimas reikalaus JAV pagalbos, bet tik žvalgybos srityje.
Tai svarbu, nes, kaip teigia JAV pareigūnai, D. Trumpas pakeitė retoriką, bet ne savo politiką.
Kol kas D. Trumpas leidžia parduoti ginklus Ukrainai. Tačiau jis apribojo amerikietiškų ginklų naudojimą smūgiams prieš Rusiją.
Trumpo kalba JT
Rugsėjo 23 d. D. Trumpas pasisakė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdyje Niujorke, kur pareiškė, kad Ukraina gali visiškai atkurti savo teritorinį vientisumą. Tam ji turi gauti Europos paramą.
JAV prezidento nuomone, Rusija pasirodė esanti „popierinis tigras“, nes ji nepasiekė reikšmingų laimėjimų fronte. O Ukrainos kariuomenė pasirodė esanti žymiai stipresnė, nei buvo manoma.
Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidentas rems Ukrainą iki galo. Tačiau žiniasklaida mano kitaip: ten spėjama, kad D. Trumpo pareiškimas rodo, jog JAV prezidentas nori atsiriboti nuo karo Ukrainoje.
Rubio per susitikimą su Lavrovu ragino nutraukti karą Ukrainoje
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį per susitikimą su kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu paragino nutraukti kraujo praliejimą kare Ukrainoje, pranešė JAV Valstybės departamento atstovas.
M. Rubio, susitikęs su S. Lavrovu Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose, „pakartojo prezidento [Donaldo] Trumpo raginimą nutraukti žudynes ir pabrėžė, kad Maskva turi imtis reikšmingų žingsnių siekiant ilgalaikio Rusijos ir Ukrainos karo sprendimo“, – sakoma atstovo Tommy Pigotto pareiškime.
Savo ruožtu S. Lavrovas pabrėžė Rusijos norą išspręsti konfliktą, praneša Užsienio reikalų ministerija Maskvoje.
Aukščiausiojo rango Rusijos diplomatas priminė Kremliaus vadovo Vladimiro Putino ir D. Trumpo susitarimą, pasiektą per jų susitikimą Aliaskoje rugpjūtį, kad pirmiausia turi būti pašalintos pagrindinės konflikto priežastys, sakoma ministerijos pranešime.
S. Lavrovas dar kartą apkaltino Ukrainą ir Europos Sąjungą, kad jos tęsia karą.
Šaltiniai Rusijoje pranešė, kad S. Lavrovas ir M. Rubio taip pat susitarė, kad abi šalys tęs „konstruktyvų dialogą“.
Pranešta, kad jiedu aptarė daug dvišalių klausimų, įskaitant socialinių ir politinių kontaktų atnaujinimą ir atitinkamų diplomatinių atstovybių darbo atkūrimą. Jie taip pat patvirtino, kaip svarbu remtis prezidentų iniciatyva ir normalizuoti santykius, sakoma
Zelenskis: esu pasirengęs palikti prezidento postą, kai karas pasibaigs
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neketina vadovauti savo šaliai taikos metu ir žada prašyti Ukrainos parlamento surengti rinkimus, jei bus pasiektas paliaubų susitarimas, ketvirtadienį pranešė portalas „Axios“.
Interviu portalo laidai „The Axios Show“ Ukrainos prezidentas davė Niujorke, prieš išvykdamas iš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos ir grįždamas į Kyjivą.
Paklaustas, ar laikys savo darbą baigtu, kai karas bus pasibaigęs, V. Zelenskis atsakė, kad būtų „pasirengęs“ palikti prezidento postą. Ukrainos prezidentas, jo paties teigimu, taip pat įsipareigotų surengti rinkimus, jei būtų susitarta dėl kelių mėnesių paliaubų.
V. Zelenskis pažymėjo, kad saugumo problemos paliaubų metu apsunkintų rinkimų organizavimą, bet vis dėl to sakė tikįs, kad tai padaryti įmanoma.
Prezidento rinkimus V. Zelenskis triuškinama persvara laimėjo 2019 m. Jei Rusija nebūtų pradėjusi karo, jo penkerių metų kadencija būtų pasibaigusi 2024 m. gegužę.
Portalas „Axios“ primena, kad Ukrainos konstitucija draudžia rinkimus esant karo padėčiai. Net jei šis draudimas būtų panaikintas, saugumo padėtis itin apsunkintų rinkimų organizavimą. Apie 20 proc. Ukrainos teritorijos yra okupuota Rusijos, o milijonai ukrainiečių yra perkeltieji. Jei Kremlius norėtų sutrukdyti rengti rinkimus, rusų raketos galėtų pasiekti bet kurią šalies vietą.