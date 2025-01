Svarbiausios naujienos:

10:41 | Zelenskis pakomentavo šiandienos ataką Ukrainoje: rusų elgesys nesikeičia

„Dar vienas masinis Rusijos smūgis. Dabar žiemos vidurys, o rusų taikinys nesikeičia: mūsų energetikos sektorius. Tarp taikinių – dujų infrastruktūra ir energetikos objektai, užtikrinantys normalų žmonių gyvenimą“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas sausio 15 d. įvykdytą raketų smūgį.

Pasak jo, smūgiui buvo panaudota daugiau kaip 40 raketų, mažiausiai 30 iš jų buvo sunaikinta. Be to, per ataką buvo panaudota daugiau kaip 70 atakos bepiločių orlaivių.

V. Zelenskis taip pat sakė, kad dėl oro gynybos ir kitų padalinių veiksmų pavyko „išsaugoti Ukrainos energetikos sistemos darbą“. Jis dar kartą paragino Vakarų partnerius stiprinti Kijevo priešraketinės gynybos pajėgumus.

10:11 | Per didžiulę rusų raketų ataką smogta kritinės svarbos infrastruktūrai Vakarų Ukrainoje

Vakarų Ukrainos pareigūnai trečiadienį pranešė, kad per didžiulę rusų raketų ataką buvo smogta kritinės svarbos infrastruktūrai.

„Pataikyta į du ypatingos svarbos infrastruktūros objektus Drohobyčo ir Stryjaus rajonuose. Laimei, aukų nėra, bet padaryta žalos“, – sakė vakarinės Lvivo srities gubernatorius.

Energetikos ministras sakė, kad rusų ataka buvo didžiulio masto.

Anksčiau trečiadienį Ukrainos valdžios institucijos visoje šalyje paskelbė oro pavojų, o karinės oro pajėgos įspėjo apie Kyjivo link skriejančias sparnuotąsias raketas.

09:38 | Rusai atakavo Lvivo srities energetikos infrastruktūrą

Okupantai rusai atakavo Lvivo srities energetikos infrastruktūrą.

Tai trečiadienį feisbuke pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Per rytinę ataką srities teritorijoje buvo užfiksuota priešo kruizinių raketų. Dabar jos jau nebekelia grėsmės. Priešas atakavo mūsų regiono ir Ukrainos energetikos infrastruktūrą", – pažymėjo A. Sadovyjus.

Jis informavo, kad Lvive avariniai elektros išjungimai kol kas netaikomi.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 15-osios rytą visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl masinės Rusijos raketų atakos. Daugelyje sričių buvo įvesti avariniai elektros išjungimai.

08:24 | Volgogrado srityje dega „Lukoil“ gamykla

Šiandien apie 4.00 val. ryto Volgogrado Krasnoarmeiskij rajone užsidegė „Lukoil“ naftos perdirbimo gamykla. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose praneša, kad prieš tai girdėjo sprogimą.

Vietos valdžios institucijos pareigūnai patvirtino gaisro faktą, tačiau teigia, kad jis kilo dėl „vidinių priežasčių, o ne dėl išorinio poveikio“, skelbiama „Pravda Heraščenka“.

„Jėgainėje užsidegė 18-asis blokas ir du šilumokaičiai. Šiuo metu viskas užgesinta, žuvusiųjų ar sužeistųjų dėl incidento nėra, tikslios gaisro priežastys nustatinėjamos, tačiau jau dabar žinoma, kad gaisras kilo dėl nenormalios situacijos, niekaip nesusijusios su jokiu išoriniu poveikiu“, – cituojami Rusijos institucijų atstovai.

Oficialioje regiono nepaprastųjų situacijų ministerijos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose informacijos apie gaisrą nėra.

07:19 | Oro pavojus visoje Ukrainoje – Rusija suduoda masyvų smūgį

Rusijos kariuomenė pradėjo naują masinį raketų smūgį Ukrainai.

Ukrainos kariuomenės Oro pajėgos ir stebėjimo kanalai praneša, kad iš strateginių bombonešių paleistos sparnuotosios raketos įskrido į Ukrainos oro erdvę.

Kartu pranešama apie balistinių raketų smūgius Charkivo srityje, raketų „Kalibr“ paleidimą iš pietų krypties ir lėktuvo MiG-31 arba kelių tokių lėktuvų su aerobalistinėmis raketomis „Kinzhal“ pakilimą.

Iš „lavinos pranešimų“ apie Rusijos sparnuotųjų raketų judėjimą virš Ukrainos galima daryti išvadą, kad dauguma jų keliauja į vakarinę šalies dalį, rašoma BBC.

Pranešimų apie sprogimus ir (arba) priešlėktuvinės gynybos apšaudymą gauta iš Kryvyj Riho ir Čerkasų sričių.

Informacijos apie raketų pataikymus ar padarytą žalą kol kas nėra.