16:08 | Ukrainos pajėgos artėja prie Bachmuto miesto

Kyjivas sekmadienį paskelbė, kad Ukrainos pajėgos artėja prie rytinio Bachmuto miesto, kurį, kaip teigia Maskva, užėmė gegužę per ilgiausią ir kruviniausią šio karo mūšį.

„Pamažu judame į priekį Bachmuto srityje. Kasdien žengiame į priekį pietiniame flange aplink Bachmutą. Šiauriniame flange stengiamės išlaikyti pozicijas, priešas puola“, – platformoje „Telegram“ nurodė gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

Ji taip pat pranešė, kad šiuo metu Ukrainos pajėgos ginamasi nuo Rusijos pajėgų netoli rytinio Kupjansko miesto.

„Jau dvi dienas iš eilės priešas aktyviai puola Kupjansko sektorių Charkovo srityje. Esame gynyboje“, – teigė ji.

„Vyksta įnirtingi mūšiai, o pozicijos... keičiasi kelis kartus per dieną“, – pareiškė H. Maliar.

15:55 | Kinijos laivų flotilė išplaukė į jūrą: kartu su Rusija surengs karines pratybas

Sekmadienį Kinijos karinio jūrų laivyno pajėgos išplaukė į Japonijos jūrą. Teigiama, kad kinų pajėgos turėtų prisijungti prie rengiamų karinių pratybų kartu su Rusijos karinio jūrų laivyno ir oro pajėgomis.

Kaip rašo UNIAN, rengiamos pratybos žymi Kinijos ir Rusijos karinio bendradarbiavimo plėtrą tarp šių dviejų valstybių tebevykstant Kremliaus pradėtam karui Ukrainoje. Tuo metu Kinija ir toliau atmeta galimybę užmegzti karinės komunikacijos ryšį su JAV.

Remiantis iškelta oficialia versija, Rusijos ir Kinijos bendros karinės pratybos rengiamos dėl siekio „užtikrinti strateginių vandenų saugumą“.

Skelbiama, kad Kinijos flotilė, kurią sudaro 5 karo laivai ir 4 sraigtasparniai, paliko Čingdao uostą, o su Rusijos pajėgomis galiausiai susitiks „iš anksto sutartoje vietoje“.

Taip pat teigiama, kad dar iki Kremliaus invazijos pradžios Ukrainoje 2022 m. vasario 24 d. Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas paskelbė apie šių dviejų šalių partnerystę „be sienų“, tokiu būdu siekiant atremti JAV daromą įtaką regione.

15:06 | Juodojoje jūroje Rusija padidino laivų skaičių su „Kalibr“ raketomis

UNIAN rašo, kad nuo sekmadienio ryto Rusija Juodojoje jūroje padidino budinčių raketnešių, turinčių „Kalibr“ sparnuotųjų raketų, skaičių.

Ukrainos duomenimis, Rusijos laivų skaičius padidėjo nuo 9 iki 11 vienetų, tarp kurių yra ir raketnešių, kurių bendra salvė gali sudaryti 12 „Kalibr“ raketų.

„Operatyvinė padėtis pasikeitė. Šiuo metu yra 11 laivų Juodojoje jūroje. Tuo metu Viduržemio jūroje yra vienas raketnešis, turintis „Kalibr“ raketų, kaip aš suprantu, jis pasipildė atsargas ir grįžo“, – kalbėjo Ukrainos atstovas Dmitrijus Pletenčiukas.

14:24 | JK gynybos sekretorius sako planuojąs trauktis iš vyriausybės

Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace'as sekmadienį pareiškė, kad, po ketverių darbo metų, per kitą ministrų kabineto pertvarkymą ketina pasitraukti iš vyriausybės.

Šaltiniai britų transliuotojui BBC sakė, kad kito vyriausybės pertvarkymo tikisi rugsėjį.

B. Wallace'as dirbo gynybos sekretoriumi trijų ministrų pirmininkų vyriausybėse ir atliko svarbų vaidmenį JK teikiant atsaką į Rusijos invaziją Ukrainoje.

Laikraščiui „The Sunday Times“ jis sakė, kad pasitraukia dėl to, kad darbas neigiamai paveikė jo šeimą.

B. Wallace'as taip pat sakė, kad nedalyvaus kituose visuotiniuose rinkimuose, turinčiuose įvykti iki 2025 metų sausio pabaigos. Jis atmetė galimybę trauktis anksčiau, kad netektų rengti tarpinių rinkimų.

B. Wallace'as yra ilgiausiai vyriausybėje be pertraukos dirbantis ministras. Buvusios ministrės pirmininkės Theresos May laikais jis dirbo saugumo ministru, o ją pakeitęs Borisas Johnsonas jį paaukštino į gynybos sekretoriaus postą.

Šią savaitę B. Wallace'as sulaukė kritikos, kai pareiškė, kad Ukraina turėtų pademonstruoti dėkingumą už Vakarų karinę paramą. Šią pastabą jis išsakė Lietuvoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui išreiškus nusivylimą dėl to, kad neaišku, kada jo šalis galės prisijungti prie Aljanso.

JK ministras pirmininkas Rishi Sunakas atsiribojo nuo šių B. Wallace'o komentarų, sakydamas, kad V. Zelenskis „ne kartą išreiškė dėkingumą už tai, ką mes darome“.

Šeštadienio vakarą socialiniame tinkle „Twitter“ B. Wallace'as parašė kelis pranešimus ukrainiečių kalba, kuriuose teigė, kad minėti jo komentarai buvo šiek tiek iškraipyti ir kad jis norėjo pasakyti, jog kai kuriuose parlamentuose „nėra tokio stipraus palaikymo kaip Didžiojoje Britanijoje“.

Jis pažymėjo, kad Britanijos visuomenė tvirtai remia Ukrainą, ir pridūrė, kad „ir toliau rems Ukrainą jos kelyje tiek, kiek reikės“.

13:51 | V. Putinas pareiškė: Kyjivo kontrpuolimo pradžia esą nesėkminga

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyjivo kontrpuolimas, pradėtas praėjusį mėnesį, siekiant išstumti iš Ukrainos Maskvos pajėgas, yra nesėkmingas.

Ukraina, sukaupusi vakarietiškos ginkluotės atsargų ir sustiprinusi savo pajėgas, praėjusį mėnesį pradėjo labai lauktą kontrpuolimą.

„Visi priešo bandymai pralaužti mūsų gynybą (...) nepavyko nuo pat puolimo pradžios. Priešui nesiseka“, – sakė V. Putinas sekmadienį per televiziją transliuotame interviu.

Ukraina penktadienį pripažino, kad jos pajėgoms nepavyksta greitai judėti į priekį kontrpuolime, kuriuo siekiama iš Rusijos pajėgų atkovoti teritorijas šalies rytuose ir pietuose.

„Šiandien jos žengia į priekį ne taip greitai“, – žurnalistams sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, pripažinęs, kad mūšiai yra sunkūs.

„Jei matysime, kad kažkas negerai, tai ir pasakysime. Niekas nesiruošia gražinti [tikrovės]“, – pareiškė jis.

Tačiau Vakarų sąjungininkai nedaro spaudimo Kyjivui, kad jo pajėgos greičiau judėtų į priekį, tvirtino A. Jermakas, kuris laikomas prezidento Volodymyro Zelenskio dešiniąja ranka.

„Jokio spaudimo nėra, tik klausimas: kaip mes galime dar jums padėti?“ – sakė jis.

Penktadienį Kyjivas pranešė, kad jo kariai per pastarąją savaitę pietiniame fronte pasistūmėjo beveik du kilometrus.

Nacionalinės gvardijos aukšto rango atstovas Mykola Uršalovičius žurnalistams sakė, kad vykstant puolimui kariai pajudėjo link okupuoto pietinio Melitopolio miesto.

Sekmadienį kariuomenė pranešė, kad tęsia puolamąsias operacijas Melitopolio ir Berdiansko link.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę pareiškė, kad dėl lėto žadėtų ginklų pristatymo vėluoja Kyjivo kontrpuolimas, ir paragino Jungtines Valstijas bei kitus sąjungininkus tiekti tolimojo nuotolio ginklus ir artileriją.

13:21 | Rusų okupantai surengė naują ataką

NEXTA, remdamasi vietos pareigūnų pranešimais, rašo, kad rusų okupantai apšaudė Kramatorsko miestą.

Atakos metu buvo apgadintos gamybinės patalpos, transporto priemonės.

Skelbiama, kad aukų buvo išvengta.

