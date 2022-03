Karas Ukrainoje. Subombarduota mokykla, kurioje slėpėsi 400 žmonių, tarp jų – vaikai

Kviečiame sekti karo Ukrainoje naujienas tv3.lt:

9:55 | Kodėl Mariupolis toks svarbus Rusijai?

Reaguodami į sekmadienio naujienas dėl toliau bombarduojamo Mariupolio ir iš miesto į Rusiją vežamų gyventojų, BBC pateikė trumpą apžvalgą, kodėl Rusijai šis miestas yra toks svarbus.

Kaip rašoma tekste, jei Mariupolis kris, Rusijai atitektų vieno didžiausių Ukrainos uostų kontrolė, taip pat atsirastų sausumos koridorius tarp Krymo ir Luhansko bei Donecko regionų.

Sujungus Krymą su žemynine Rusija per sukilėlių kontroliuojamas teritorijas, Rusija galėtų lengviau transportuoti prekes ir žmones į Krymą ir iš jo.

Rusija to siekė ir 2014 m., kai prasidėjo konfliktas. Krymas šiuo metu su Rusija yra sujungtas tiltu.

9:45 | Rusija bando priversti Ukrainą paklusti

Lvive dirbantis BBC žurnalistas Jonah Fisher spėja, kad Maskva gali pereiti į naują karo etapą, kai Ukraina bus bombarduojama tam, jog paklustų.

Televizijos eteryje J. Fisher sakė, kad Rusijos pajėgos sustojo daugumoje Ukrainos dalių.

„Dabar atrodo, kad rusai perkelia dėmesį nuo bandymų perkelti transporto priemones, tankus ir šarvus ant žemės į apšaudymą ir taikymąsi į miestus iš oro. Mes matėme tai Mariupolyje, matėme Charkive ir tam tikru mastu tai matėme ir Kyjive“, – sakė J. Fisheris.

BBC žurnalistas, dirbantis Kyjive, James Waterhouse sako, kad karas gali pereiti į mirtiną sulaikymo modelį. Rusijai nepavykus kontroliuoti Ukrainos oro erdvės ir susidūrus su intensyviu Ukrainos pasipriešinimu, Maskva buvo priversta iš naujo įvertinti savo puolimą ir imtis miestų bombardavimo iš toli.

„Kita problema, su kuria jie susiduria, yra ta, kad jie per plonai išsiskleidžia“, – sakė J. Waterhouse.

„Net jei Mariupolis kris, tai rusams dėl didelio ukrainiečių pasipriešinimo kainuotų tai, kad jie nebegalės veržtis į priekį“, – pridūrė jis.

9:30 | Zelenskis stabdo ryšių su Rusija turinčių partijų veiklą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis liepė sustabdyti vienuolikos politinių partijų, turinčių ryšių su Rusija, veiklą.

Didžiausia iš jų yra „Opozicijos platforma už gyvybę“, kuri šalies parlamente turi 44 iš 450 mandatų. Partijai vadovauja Viktoras Medvedčukas, palaikantis draugiškus santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris yra V. Medvedčuko dukros krikštatėvis.

Į sąrašą pateko ir partija „Naši“, kuriai vadovauja Jevhenas Murajevas. Prieš Rusijos invaziją britų institucijos buvo įspėjusios, kad Rusija nori jį atvesdinti į valdžią Ukrainoje.

Ankstų sekmadienio rytą paskelbtame vaizdo įraše V. Zelenskis pareiškė, kad, „atsižvelgiant į didelio masto karą, kurį pradėjo Rusijos Federacija, ir į jos ryšius su tam tikromis politinėmis struktūromis, tam tikrų politinių partijų veikla yra stabdoma tol, kol galios karo padėtis“.

Jis pridūrė, kad „politikų veikla, kuria siekiama kurstyti nesantaiką ir skatinti kolaboravimą, nebus sėkminga“.

9:02 | Subombarduota mokykla, kurioje glaudėsi 400 žmonių

Mariupolio miesto taryba pranešė, kad Rusijos pajėgos šeštadienį subombardavo meno mokyklą, kurioje glaudėsi 400 žmonių.

Kaip rašo BBC, pastatas sugriuvo, o žmonės yra įstrigę po griuvėsiais. Pasak pareigūnų, mokykloje glaudėsi moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės. Kol kas neaišku, kiek žmonių žuvo ir kiek buvo sužeista.

8:57 | Stipriai nukentėjo plieno ir geležies gamykla

Bombarduojamame Mariupolyje nukentėjo viena didžiausių Europoje geležies ir plieno gamyklų „Azovstal“. Apie tai „Twitter“ pranešė Ukrainos parlamento narė Lesia Vasilenko.

„Sugriauta viena didžiausių Europos metalurgijos gamyklų. Ekonominiai nuostoliai Ukrainai yra didžiuliai. Aplinka nusiaubta“, – parašė ji ir pasidalijo vaizdo įrašu.

Vaizdo įraše matyti, kaip virš pramoninių pastatų kyla tamsūs dūmai, girdėti sprogimai.

8:44 | Zelenskis: rusai per Mariupolio apgultį vykdė karo nusikaltimus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ankstų sekmadienio rytą pareiškė, kad Mariupolio uostamiesčio apgultis pateks į istoriją dėl, anot jo, Rusijos pajėgų vykdytų karo nusikaltimų.

„Padaryti su taikiu miestu tai, ką padarė okupantai, yra teroras, kuris bus prisimenamas ne vieną šimtmetį“, – pareiškė jis per vaizdo kreipimąsi į tautą.

Rusijos pajėgos labiau pasistūmėjo į apgultą miestą, kuriame dėl įnirtingų mūšių nutraukė darbą didelė plieno gamykla, o vietos valdžia paprašė didesnės Vakarų pagalbos.

Sostinėje Kyjive laikinoje slėptuvėje yra mažiausiai dvidešimt surogatinių motinų išnešiotų kūdikių, kurių tėvams vis dar nepavyksta atvykti į karo zoną jų paimti. Kūdikiais – o kai kurie gimė vos prieš kelias dienas – rūpinasi slaugės, kurios negali išeiti iš slėptuvės, nes miestas yra nuolat apšaudomas artilerijos, kol Rusijos pajėgos mėgina jį apsupti.

Mariupolio žlugimas rusams reikštų didelę pažangą mūšio lauke, nes, nuo didžiausios Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų sausumos invazijos pradžios praėjus jau daugiau kaip trims savaitėms, Rusijos pajėgos daugiausia yra įstrigusios prie Ukrainos didmiesčių.

„Miršta vaikai, pagyvenę žmonės. Miestas yra sunaikintas ir jis šluojamas nuo žemės paviršiaus“, – vaizdo kreipimesi į Vakarų lyderius, kurio tikrumą patvirtino agentūra „Associated Press“, pareiškė Mariupolio policijos pareigūnas Michailas Veršninas, kuris kalbėjo stovėdamas nuolaužomis nusėtoje gatvėje.

8:38 | Ukrainos generolas: Putinas įsirenginėja miestelį po žeme

Rusijos režimo vadovybė galimai įrenginėja požeminį miestą šalies rytuose, praneša naujienų agentūra UNIAN. Teigiama, kad bunkeris gali būti reikalingas branduolinio karo atveju, jame išgyventi būtų įmanoma kelis mėnesius.

Tai interviu „Obozrevatel“ pareiškė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas 2005–2010 metais, kariuomenės generolas Mykola Malomuzhas.

8:20 | Sirijos kariai ruošiasi stoti į Rusijos pusę

Kai kurie Sirijos kariai yra pasirengę vykti į karą Ukrainoje ir kautis Rusijos pusėje, praneša Reuters. Jie dar negavo nurodymų išvykti. Tai Reuters patvirtino du karių vadai.

Nacionalinių gynybos pajėgų vadas Nabilas Abdallah sakė esąs pasirengęs panaudoti savo per karą Sirijoje sukauptą patirtį, kad padėtų rusams.

„Kai gausime nurodymus iš Sirijos ir Rusijos vadovybės, kausimės šiame kare“, – kovo 14 d. Reuters telefonu sakė N. Abdallah.

Kovo 10 d. Vladimiras Putinas uždegė žalią šviesą Ukrainoje dislokuoti 16 tūkst. savanorių iš artimųjų Rytų.

8:03 | Ukraina: rusai sąmoningai kuria humanitarinę krizę

Ukrainos kariuomenė teigia, kad Rusijos pajėgos šeštadienį daugiausia dėmesio skyrė nuostolių didinimui ir sugadintos įrangos taisymui, užuot pradėjus naujus puolimus.

Ukrainos kariuomenė kaltina Rusiją „sąmoningai sudarius sąlygas humanitarinei krizei“ jos okupuotose teritorijose, pavyzdžiui, Chersone.

7:31 | JAV ekspertai: Rusija greičiausiai užims Mariuplį

JAV karo studijų instituto pateiktose karo Ukrainoje vertinimo išvadose rašoma, kad rusai greičiausiai užims Mariupolį arba artimiausiomis savaitėmis privers miestą kapituliuoti, skelbia BBC.

7:11 | Australija paskelbė apie papildomą karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai

Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas sekmadienį paskelbė apie papildomą karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai.

Australija taip pat uždraudė aliuminio oksido ir aliuminio rūdos eksportą į Rusiją.

„Akivaizdu, kad Ukrainos karinės pagalbos poreikis tebėra neatidėliotinas ir nuolatinis“, – sakoma Morrisono biuro pranešime.

7:02 | Kinija: laikas parodys, kas yra teisus

Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi šeštadienį žurnalistams tikino, kad Kinija visada pasisakė už taikos palaikymą ir priešinosi karui, o jos pozicija buvo „objektyvi ir teisinga bei atitinka daugelio šalių norus“.

„Laikas parodys, kad Kinijos teiginiai yra teisingoje istorijos pusėje“, – sakoma ministerijos paskelbtame pranešime.

Kinijos vyriausybės pozicija dėl Rusijos karo Ukrainoje yra prieštaringa. Ji save pristatė kaip neutralią šalį, kad gerbia Ukrainos nepriklausomybę, tačiau kartu ir menamą Rusijos susirūpinimą.

6:54 | Lvive girdėti pavojaus sirenos

Kiek prieš 7 val. ryto Lvive girdimos sirenos, praneša vietoje dirbantys BBC žurnalistai. Tai jau tapo Ukrainos kasdienybe – oro pavojaus sirenos jau 25 dienas žadina Ukrainos meistų gyventojus.

6:49 | Iš vaikų namų evakuotas 71 vaikas

Dvi savaites praleidęs namo rūsyje 71 vaikas sekmadienį buvo sėkmingai perkeltas į saugią vietą.

Kaip sako Sumų gubernatorius Mitro Živytskio, tai daugiausia yra našlaičiai, daugelis jų – neįgalūs ir jaunesni nei ketverių metų amžiaus. Visi jie buvo išvežti į saugią vietą.

6:35 | Zelenskis: ukrainiečiai įrodė, kad gali kovoti profesionaliau už rusus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ukrainiečiai karo metu įrodė, kad gali kovoti profesionaliau nei dešimtmečius kare dalyvaujanti Rusija. Jis skaičiuoja, kad Rusija kare prieš Ukrainą patyrė beprecedenčių nuostolių.

6:21 | JAV: Rusija panaudojo hipergarsines raketas

JAV pareigūnai CNN patvirtino, kad Rusija praėjusią savaitę kare prieš Ukrainą panaudojo hipergarsines raketas.

5:59 | Mariupolio gyventojai vežami į Rusiją

Rusijos bombarduojamo Mariupolio gyventojai yra vežami į Rusiją, skelbia miesto tarybos atstovai.

#Mariupol city council informed that thousand of #Ukraine citizens from the captured parts of Mariupol have been forcibly interned to filtration camps, and then to remote villages in #russia.

The GULAG has been restored😢 REKLAMA REKLAMA March 19, 2022

The New York Times skelbia, kad Mariupolio mero padėjėjas Pyotr Andryuschenko kaltina rusų pajėgas išvežus nuo keturių iki keturių su puse tūkstančio Mariupolio gyventojų.

Pasak Berdjansko miesto tarybos atstovų, iš Zaporižės į Berdjanską bėgančių Mariupolio gyventojų paimti vykęs konvojus buvo sustabdytas rusų. Rusų pajėgos konvojų sustabdė netori Azovsko kaimo.

According to the Berdyansk city council, the convoy was heading to Berdyansk from Zaporizhzhia to pick up fleeing Mariupol residents but was stopped by Russian occupying forces near the village Azovske, three kilometers from Berdyansk. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

5:52 | Per ataką Rytų Ukrainoje žuvo du vaikai ir moteris

Šeštadienį toliau tęsėsi kovos Ukrainos rytuose. CNN praneša, kad šeštadienį sugriuvus apšaudytam gyvenamąjam namui Rubižnės mieste žuvo du vaikai. Jų kūnai buvo ištraukti iš griuvėsių.

Tame pačiame name per apšaudymą žuvo viena moteris.

5:47 | Johnsonas: Putinas panikuoja

JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra visiškoje panikoje dėl revoliucijos Maskvoje idėjos.

„Kodėl jis nusprendė įsiveržti į šią visiškai nekaltą šalį? Jis nelabai tikėjo, kad Ukraina artimiausiu metu įstos į NATO, jis puikiai žinojo, kad Ukrainos žemėje neplanuojamos raketos“, – sakė Johnsonas.

Jis pridūrė manantis, kad V. Putinas išsigando Ukrainos dėl laisvos spaudos, laisvų rinkimų, demokratijos ir atvirų rinkų, ir baiminosi, kad Ukrainos modelis „numanomai priekaištauja jam pačiam“.

Mamai paskambinęs rusų kareivis nesulaikė ašarų: „Mūsų vadas – gyvulys“:

5:41 | JK užsienio reikalų ministerija: Rusijai nepavyko įgyti Ukrainos oro erdvės kontrolės

JK šeštadienį pareiškė, kad Rusijos pajėgoms vis dar nepavyko įgyti Ukrainos oro erdvės kontrolės.

„Ukrainos oro pajėgos bei oro gynybos pajėgos ir toliau veiksmingai gina Ukrainos oro erdvę“, – šeštadienį paskelbė JK Gynybos ministerija.

Pasak ministerijos, įgyti oro kontrolę virš Ukrainos buvo vienas iš Rusijos siekių nuo pat karo pradžios.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

► JAV gynybos vadas Lloydas Austinas patvirtino, kad kol kas nemato papildomų Rusijos kariuomenės pajėgų prie Ukrainos sienų.

► Rusijos pajėgoms naktį apšaudžius ukrainiečių kareivines pietiniame Mykolajivo mieste žuvo nuo 40 iki 100 karių, skelbia vietos valdžia.

► Ukraina šeštadienį paragino Kiniją prisijungti prie Vakarų šalių ir pasmerkti „Rusijos barbarizmą“, JAV perspėjus Pekiną dėl pasekmių, jei jis apsispręstų paremti Maskvos puolimą.

► Rusijos karinės pajėgos apšaudė Makarovo miestą, esantį Kyjivo srityje. Išpuolio metu žuvo septyni žmonės, dar penki buvo sužeisti. Sugriauti gyvenamieji namai, apgriautas administracinis pastatas.

► Pasak Jungtinių Tautų Žmogaus teisių biuro, nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. patvirtinta, kad iš viso žuvo 816 Ukrainos civilių, o 1 333 buvo sužeisti. Tačiau teigiama, kad išties skaičiai gerokai didesni. Ukrainos pareigūnai praneša apie tūkstančius žuvusiųjų.

► Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 14 400 Rusijos karių. Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 95 lėktuvus, 115 sraigtasparnių, 466 tankus, 1470 šarvuočių, 213 artilerijos pabūklų, 72 raketų sistemas, 3 laivus, 914 mašinų, 60 kuro cisternų, 17 bepiločių orlaivių, 44 priešraketinės gynybos sistemas bei 11 specialiosios įrangos vienetų.

► Rusijos Gynybos ministerija paskelbė, kad penktadienį Ukrainos vakaruose pirmą kartą panaudojo savo naujausias hipergarsines raketas „Kinžal“.

► Mažiausiai 40 Ukrainos karių žuvo po Rusijos aviacijos smūgio į kariuomenės kareivines pietiniame Mykolajivo mieste. Ataka įvyko penktadienį, pirmiausiai praneša apie 35 aukas, tačiau žuvusiųjų skaičius išaugo.

► Viename Ukrainos miestų, Sumuose, pranešama apie apšaudymą raketomis bei po to kilusį didžiulį gaisrą. Pirminiais duomenimis, dega nedidelis sandėlis, apšaudyta ligoninė, bet sužeistųjų nėra.

► Mariupolio meras BBC patvirtino, kad susišaudymai pasiekė miesto centrą. Daugiau nei dvi savaites Mariupolyje buvo įstrigę iki 400 000 žmonių, tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad penktadienį beveik 5 000 pavyko pabėgti.

► Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė sunaikinusios mažiausiai 12 Rusijos oro taikinių – du lėktuvus, tris sraigtasparnius, tris bepiločius orlaivius ir keturias sparnuotąsias raketas.

► Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad „laikinai“ prarado priėjimą prie Azovo jūros, nes įsiveržusios Rusijos pajėgos ėmė griežčiau valdyti pagrindinį Mariupolio uostą.