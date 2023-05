Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

23:28 | Zelenskis apie kruviną rusų smūgį Dnipre: taip pasielgti galėjo visiškai nesveiki padarai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė kruviną rusų išpuolį Dnipre. Rusai penktadienį smogė miesto ligoninei, žuvo du žmonės, dar bent 31 buvo sužeistas.

Apie tai V. Zelenskis kalbėjo kreipdamasis į ukrainiečius, rašo „Sky news“.

Ukrainos lyderis išpuolį surengusius asmenis pavadino „absoliučiai nesveikais padarais“.

Naujausiais duomenimis, rusų smūgis ligoninei pareikalavo dviejų gyvybių, dar bent 31 žmogus buvo sužeistas, tarp jų du mažamečiai.

„Šiandien gavau pranešimus apie padėtį Dniepro mieste ir dar vieno smūgio padarinių likvidavimą.

Tai grynas žiaurumas. Rusijos raketa, balistinė raketa prieš ligoninę ir veterinarijos kliniką“, – sako V. Zelenskis.

„Absoliučiai nesveiki padarai“, – priduria jis.

V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina kasdien dirba, jog gautų naujų oro gynybos sistemų, padėsiančių apsaugoti Ukrainos miestus ir miestelius nuo Rusijos atakų.

