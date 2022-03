Karas Ukrainoje. Rusijos pajėgos perėmė Černobylio elektrinės darbuotojų miestą ir pagrobė merą

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

12:04| Šoigu užfiksuotas vadovaujantis kariuomenės susitikimui

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu buvo pastebėtas vadovaujantis kariuomenės susitikimui ir diskutuojantis apie ginklų tiekimą jo ministerijos paskelbtame vaizdo įraše, praneša „Reuters“.

Vaizdo įraše, įkeltame į socialinę žiniasklaidą, S. Šoigu sakė su Finansų ministerija aptaręs klausimus, susijusius su kariniu biudžetu ir gynybos įsakymais.

S.Šoigu, prižiūrintis tai, ką Rusija vadina savo specialiąja karine operacija Ukrainoje, sakė: „Tęsiame anksčiau numatytą ginklų ir įrangos pristatymą kreditų pagalba. Prioritetai – tolimojo nuotolio didelio tikslumo ginklai, orlaivių įranga ir strateginių branduolinių pajėgų parengties palaikymui“.

REKLAMA

Susitikime dalyvavo aukščiausi Rusijos kariuomenės pareigūnai; įskaitant Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą, kuris taip pat pastaruoju metu buvo dingęs iš viešosios erdvės.

11:45| Kijeve nuo šeštadienio 20 val. skelbiama komendanto valanda

Kijevo meras Vitalijus Kličko paskelbė dar vieną komendanto valandą Ukrainos sostinėje. Nuo 20 valandos vietos laiku gyventojams bus įsakyta būti patalpose iki pirmadienio 7 val.

11:37| Bidenas Varšuvoje susitiks su dviem Ukrainos ministrais

Varšuvoje viešintis JAV prezidentas Joe Bidenas šeštadienį dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ir gynybos ministrų susitikime su jų kolegomis amerikiečiais, pranešė Baltieji rūmai.

„Šį rytą prezidentas Bidenas prisidės prie sekretorių Antony Blinkeno ir Lloydo Austino susitikimo su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu“, – nurodė Baltieji rūmai.

REKLAMA

REKLAMA

11:20| Mariupolio meras su Prancūzijos ambasadoriumi Ukrainoje kalbėjosi apie civilių evakuacijos galimybes

Apgulto Mariupolio miesto meras šeštadienį sakė kalbėjęsis su Prancūzijos ambasadoriumi Ukrainoje apie civilių gyventojų evakuacijos galimybes po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad pasiūlys Rusijai planą, kaip padėti žmonėms išvykti.

Meras Vadymas Boičenko per televiziją sakė, kad padėtis apsuptame mieste tebėra kritinė, jo centre vyksta gatvių mūšiai.

11:05| Rusijos pajėgos užgrobė Černobylio darbuotojų miestą

Rusijos pajėgos perėmė kontrolę Slavutičiaus mieste, kuriame gyvena Černobylio atominės elektrinės darbuotojai, šį rytą pranešė Kijevo srities gubernatorius Oleksandras Pavliukas.

S. Pavliukas internetiniame įraše rašė, kad Rusijos kariai užėmė Slavutičiaus ligoninę ir pagrobė merą. Ataskaitos dar turi būti patikrintos.

Penktadienį Ukraina pranešė, kad jos kariai atmušė pirmąjį Rusijos kariuomenės ataką, artėjančią prie miesto.

The #Russian military is trying to disperse a rally in #Slavutych, they are shooting in the air and throwing stun grenades, the head of the #Kyiv regional administration Oleksandr #Pavlyuk said.



He also said that the military kidnapped the head of the city, Yuriy Fomichev. pic.twitter.com/y3ZwlZAQ6g REKLAMA REKLAMA March 26, 2022

10:55| Ukraina tikisi atsiimti Chersono miestą

Praėjusią naktį JAV gynybos pareigūnai tvirtino, kad Rusija prarado Chersono kontrolę – pirmąjį miestą, kurį užėmė Vladimiro Putino kariai, praneša „Skynews“

Dabar vienas Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad šalies pajėgos miestą atsims šiandien, skelbia portalas „Skynews“.

Gynybos ministro patarėjas Markianas Lubkivskyi BBC Radio 4 laidai „Today“ sakė: „Manau, kad šiandien miestas bus visiškai kontroliuojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų.

„Per pastarąsias dvi dienas baigėme operaciją Kyjivo regione, todėl kitos ginkluotosios pajėgos dabar sutelktos į pietinę dalį ir bando išlaisvinti Chersoną ir kai kuriuos kitus Ukrainos miestus“.

10:49| Britanija perėmė rusų oligarchui priklausančius lėktuvus

Transporto sekretorius Grantas Shappsas pranešė, kad Britanija neribotam laikui perima oligarchui Eugenijui Shvidleriui priklausančius lėktuvus.

P. Shivdleris, kurio turto vertė yra milijardai svarų, yra Rusijos naftos magnatas, jam šią savaitę buvo pritaikytos sankcijos.

REKLAMA

REKLAMA

Transporto sekretorius Grantas Shappsas pranešė, kad Britanija neribotam laikui perima oligarchui Eugenijui Shvidleriui priklausančius lėktuvus. P. Shivdleris, kurio turto vertė yra milijardai svarų, yra Rusijos naftos magnatas, jam šią savaitę buvo pritaikytos sankcijos. Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/world/karas-ukrainoje-britanijos-zvalgyba-apsupami-didieji-ukrainos-miestai-rusija-juose-gali-naudoti-beatodairiska-ugnies-jega.d?id=89809221

10:46| Zelenskis paragino Katarą didinti dujų gavybą, kad būtų sumažinta Rusijos įtaka

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį paragino Katarą padidinti gamtinių dujų gavybą, kad būtų atremtos Rusijos pastangos naudoti energijos išteklius kaip ginklą.

„Prašau jūsų padidinti energijos [išteklių] gavybą, kad kiekvienas Rusijoje suprastų, jog niekas negali naudotis energija kaip ginklu pasauliui šantažuot“, – vaizdo ryšiu kreipdamasis į Kataro sostinėje vykstančio Dohos forumo dalyvius sakė V. Zelenskis.

10:41| Susitarta dėl 10 humanitarinių koridorių

Ukrainos ministro pirmininkas pranešė, kad šeštadienį susitarta dėl 10 humanitarinių koridorių, kurie leis piliečiams saugiai išeiti iš apgultų miestų.

REKLAMA

REKLAMA

Kol kas neaišku, kurias Ukrainos sritis tai paveiks.

10:27| Kijevas toliau ginamas nuo Rusijos atakų

Ukrainos generalinis ginkluotųjų pajėgų štabas savo kasdieninėje rytinėje apžvalgoje teigia, kad Ukrainos kariai ir toliau atremia Rusijos pajėgų atakas prieš sostinę Kijevą.

Ukrainos kariškiai teigė, kad Rusijos pajėgos patyrė sunkumų papildant karinį personalą ir kompensuojant per invaziją patirtus nuostolius. Taip yra iš dalies dėl tarptautinių sankcijų poveikio.

Taip pat nurodoma, kad Rusijos įranga buvo „prastos techninės būklės“ dėl „aplaidaus išankstinio naudojimo ir ilgo saugojimo“.

Šie veiksniai turėjo įtakos Rusijos gebėjimui „išlaikyti reikiamą kovos tempą ir pasiekti galutinį karo tikslą“, sakoma pareiškime. Tačiau tai nesutrukdė Rusijai tęsti atakų ir oro antskrydžių bei daryti žalos Ukrainos pajėgoms, priduriama atnaujintame pranešime.

10:09| PSO praneša apie sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų galimus pagrobimus ar sulaikymą

Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad Ukrainoje įvyko daugiau nei 70 atskirų išpuolių prieš ligonines, greitosios pagalbos automobilius ir gydytojus, o jų skaičius „kasdien“ didėja.

REKLAMA

REKLAMA

Pranešime teigiama, kad taikymasis į sveikatos priežiūros įstaigas tapo šiuolaikinio karo strategijos ir taktikos dalimi.

Nuo vasario 24 d. PSO peržiūrėjo ir patikrino 72 atskirus išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas Ukrainoje, nusinešusius mažiausiai 71 mirtį ir 37 sužeistus.f

Dauguma jų apgadino ligonines, medicininį transportą ir prekių parduotuves, tačiau PSO taip pat užfiksavo „tikėtiną“ sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų pagrobimą ar sulaikymą.

„Esame susirūpinę, kad šis skaičius kasdien didėja“, – BBC sakė PSO Ukrainos atstovas Jarno Habicht.

09:43| Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija pateikė naujausią informaciją apie karą Ukrainoje

Rašydama socialiniame tinkle „Twitter“, ji pareiškė: „Rusija ir toliau apgula daugybę pagrindinių Ukrainos miestų, įskaitant Charkovą, Černigovą ir Mariupolį. Rusijos pajėgos nelinkusios dalyvauti didelio masto pėstininkų operacijose mieste, o mieliau pasikliauja beatodairišku oro ir artilerijos bombardavimu, bandydamos demoralizuoti besiginančias pajėgas.

REKLAMA

REKLAMA

Tikėtina, kad Rusija ir toliau naudos savo dideles ugnies jėgas miesto teritorijose, siekdama apriboti savo jau ir taip didelius nuostolius, o tai gali sukelti papildomų civilių aukų“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Gg53qkcevl



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TLL9SLsPpY — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2022

09:28| Rusija rengia karines pratybas salose, kurios yra priskirtos Tokijui

Japonijos žiniasklaida pranešė, kad Rusija rengia pratybas salose, kurios priskiriamos Tokijui. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Maskva sustabdė taikos derybas su Japonija dėl jos įvestų sankcijų Rusijai įvykdžius invaziją į Ukrainą.

Rusijos Rytų karinė apygarda pranešė, kad ji rengia karines pratybas Kurilų salose su daugiau nei 3000 karių ir šimtais kariuomenės įrangos, penktadienį pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.

Pranešime nenurodyta, kurioje salų grandinėje, jungiančioje Rusijos Kamčiatkos pusiasalį ir šiauriausią pagrindinę Japonijos Hokaido salą, vyksta pratybos. Japonijos žiniasklaida pranešė, kad kariai buvo teritorijoje, kurią Sovietų Sąjunga užgrobė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, į kurią pretenduoja Tokijas.

REKLAMA

REKLAMA

Teritorinis ginčas dėl keturių salų, kurios, kaip teigia Rusija, yra jos Kurilų grandinės dalis ir kurias Japonija vadina savo šiaurinėmis teritorijomis, neleido Tokijui ir Maskvai pasiekti taikos sutarties, oficialiai nutraukiančios karo veiksmus.

Ukrainietis gedi nuo rusų raketos smūgio žuvusio 2-mečio sūnaus: „Nebežinau, ar Dievas egzistuoja“:

08:57| Per Rusijos invaziją į Ukrainą žuvo 136 vaikai

Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, nuo Rusijos invazijos prieš mėnesį mirė mažiausiai 136 vaikai.

Pranešimas buvo paskelbtas „Telegram“ programėlėje, pridedant, kad sužeistų vaikų skaičius siekia 199.

08:34| Putinas pasirašė įstatymą dėl „melagienų“ apie Rusijos veiksmus užsienyje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pasirašė įstatymą, numatantį iki 15 metų įkalinimo bausmes asmenims, paskelbusiems „melagingos“ informacijos apie valstybės veiksmus užsienyje, Maskvos pajėgoms tęsiant karinę operaciją Ukrainoje.

Remiantis įstatymu, kurį anksčiau šią savaitę savaitę priėmė parlamentas, galės būti skiriamos baudos ir laisvės atėmimo bausmės žmonėms, kurie skelbia „žinomai melagingą informaciją“ apie Rusijos valstybės institucijų veiksmus užsienyje.

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu tokia informacija „sukėlė rimtų pasekmių“, ją išplatinęs asmuo gali būti pasiųstas į kalėjimą iki 15 metų.

Naujasis įstatymas išplečia anksčiau kovą priimtą įstatymą, numatantį iki 15 metų įkalinimo bausmes už melagingos informacijos apie Rusijos kariuomenę paskelbimą.

08:19| Medvedevas: Vakarų sankcijos Kremliaus nepajudins

„Kvaila manyti, kad Vakarų sankcijos Rusijos verslui gali turėti įtakos Maskvos vyriausybei“, cituojamas buvęs Rusijos prezidentas ir Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas.

„Sankcijos tik konsoliduos Rusijos visuomenę ir nesukels gyventojų nepasitenkinimo valdžia“, – interviu Rusijos naujienų agentūrai RIA sakė D. Medvedevas.

Vakarai Rusijai įvedė daugybę sankcijų po jos invazijos į Ukrainą, kai kurios konkrečiai taikosi į milijardierius verslininkus, kurie, kaip manoma, yra artimi prezidentui Vladimirui Putinui.

„Paklauskime savęs: ar bet kuris iš šių didžiųjų verslininkų gali turėti nors menkiausią įtaką šalies vadovybės pozicijoms?“ – svarstė D. Medvedevas. „Aš jums atvirai sakau: ne, jokiu būdu“.

REKLAMA

REKLAMA

D. Medvedevas sakė, kad apklausos parodė, jog trys ketvirtadaliai rusų palaikė Kremliaus sprendimą vykdyti karinę operaciją Ukrainoje.

08:00| Į Ukrainą pristatyta raketų, kulkosvaidžių ir šovinių siunta iš Vokietijos

Į Ukrainą pristatyta 1500 priešlėktuvinių oro gynybos raketų „Strela“ ir 100 kulkosvaidžių MG3, maždaug 8 milijonų šovinių siunta iš Vokietijos, praneša Vokietijos spaudos agentūra, remdamasi Ukrainos vyriausybe.

Informuojama, kad be ginklų pristatyta ir papildoma pagalba Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, įskaitant medicinos reikmenis, apie 350 tūkst. maisto pakuočių ir 50 lauko ligoninių.

07:40| Makronas: Prancūzija, Turkija ir Graikija nori evakuoti žmones iš Mariupolio

Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paskelbė „išskirtinę humanitarinę operaciją“ Mariupolyje, kuria siekiama evakuoti civilius, norinčius palikti miestą. Prancūzijos prezidentas pridūrė, kad operacijai įvykdyti deda bendras pastangas su Graikija ir Turkija ir tikisi įtikinti Rusiją leisti žmonėms evakuotis.

REKLAMA

REKLAMA

Per artimiausias 2–3 dienas aptars šį klausimą su E. Makronas aptars su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

07:20| Jungtinė Karalystė į apsuptas Ukrainos teritorijas siųs maisto atsargų

Jungtinė Karalystė skelbia už 2 milijonus svarų sterlingų skirsianti maisto atsargų Rusijos pajėgų apsuptoms Ukrainos dalims, skelbia šalies vyriausybė.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, nuo kitos savaitės pradžios ruošiama Ukrainos vyriausybei tiekti „sparčią donorystę“ džiovinto maisto, konservų ir vandens. Maždaug 25 sunkvežimiai krovinių bus nugabenti keliais ir geležinkeliais į bendruomenes, kurioms labiausiai reikia.

06:50| Pranešama apie Černihivo mieste įstrigusius 150 tūkstančius gyventojų

Ukrainos Černihivo mieste gali būti įstrigę apie 150 tūkstančių žmonių, skelbia „Sky News". Iš „pragaru“ vadinamo miesto gyventojai evakuotis negali – Rusijos pajėgoms subombardavus paskutinį evakuacijos kelią miestas tapo atskirtas nuo bet kokios humanitarinės pagalbos ir nuo išorinio pasaulio.

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojams baigiasi maistas, nutrūko elektros tiekimas, nėra šildymo. Baiminamasi, kad besiveržianti Rusijos kariuomenės Černihivo miestą gali paversti antruoju Mariupoliu.

06:45| Joe Bidenas susitiks su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda

JAV prezidentas Joe Bidenas šeštadienį surengs dvišalį susitikimą su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda ir su Ukrainos pabėgėliais bei Varšuvos meru Rafału Trzaskowskiu aptarti pagalbos pastangas atvykstantiems į Lenkiją.

06:14| JAV rengia naujas sankcijas Rusijai

JAV prezidento Joe Bideno administracija rengia sankcijas Rusijos įmonėms, kurios, jos teigimu, tiekia prekes ir paslaugas Maskvos karinėms ir žvalgybos tarnyboms, pranešė „Wall Street Journal“.

The U.S. is preparing sanctions targeting Russian companies it says are involved in buying goods and services for Moscow’s military and spy services https://t.co/dEvRinsYIk — The Wall Street Journal (@WSJ) March 25, 2022

JAV iždo departamento sankcijos gali būti paskelbtos jau kitą savaitę, teigiama pranešime, kuriame cituojami JAV pareigūnai.

05:35| Geraščenka: Rusijos gynybos ministras Šoigu patyrė širdies smūgį

Ukrainos vidaus reikalų viceministras Antonas Geraščenka socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu nuo kovo vidurio nedalyvavo viešuose renginiuose, nes patyrė širdies smūgį.

„Šoigu ištiko širdies smūgis. Todėl jis viešumoje nesirodė nuo kovo vidurio. Jis sunegalavo po to, kai Putinas jam griežtai papriekaištavo dėl to, kad nepavyko kaip planuota įsiveržti į Ukraina. Dabar jis gydomas Burdenko karinėje ligoninėje“, – rašė A. Geraščenka.

05:28| Rusija bando sutelkti pastangas Donbaso „išvadavimui“

JAV Karo studijų institutas paskelbė Rusijos generalinio štabo vadovo pirmojo pavaduotojo Sergejaus Rudskojaus penktadienį išsakytų komentarų analizę.

S. Rudskojus sakė, kad Rusija įvykdė „pagrindines pirmojo operacijos etapo užduotis“, neva susilpnino Ukrainos pajėgas, o dabar sutelks dėmesį į Ukrainos atsiskyrusio rytinio Donbaso regiono „išvadavimą“.

Analizėje teigiama, kad kad Rusija gali siekti ribotesnių tikslų Ukrainoje. Joje taip pat nurodoma, kad Rusijos generalinio štabo vadovo pirmojo pavaduotojo komentarai „greičiausiai buvo skirti daugiausia Rusijos vidaus auditorijai ir netiksliai ar nepilnai atspindi dabartinius Rusijos karo tikslus“.

05:25| Zelenskio patarėjas: Rusija gali pradėti puolimą Lenkijoje, Baltijos šalyse, Kazachstane

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailas Podaliakas savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje pasidalino įrašu, kuriame teigia, kad Rusija gali surengti plataus masto puolimą „Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Kazachstane kaip pasaulinės karinės specialiosios operacijos dėl demilitarizavimo ir denacifikacijos dalį“. Jo teigimu, tai pareiškė Rusijos deputatas Savostjanovas.

„Tai tik pradžia. Rusija atvirai žada, kad bus daug europietiško kraujo“, – rašė M. Podaliakas.

RF may conduct a full-scale offensive on 🇵🇱 , the Baltic states & 🇰🇿 as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by 🇷🇺 MP Savostyanov. It's only the beginning. 🇷🇺 frankly promises there will be a lot of European blood. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

05:20| Ukrainos atstovas: ​​karinė grupuotė „Wagner“ susijusi su Zelenskio nužudymo sąmokslu

Ukrainos gynybos ministro patarėjas Markianas Lubkivskis CNN sakė, kad liūdnai pagarsėjusi Rusijos privati ​​karinė grupuotė „Wagner“ buvo susijusi su įtariamu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir ministro pirmininko Deniso Šmyhalo nužudymo sąmokslu.

„Jie norėjo nužudyti Ukrainos vadovybę: mūsų prezidentą ir ministrą pirmininką. Toks buvo tikslas ir pora jų buvo išsiųsti į Ukrainą be sėkmės“, – sakė Ukrainos gynybos ministro patarėjas Markianas Lubkivskyi.

Lubkivskis sakė, kad sąmokslą patvirtino Ukrainos žvalgybos tarnyba ir specialiosios pajėgos, atsakingos už Zelenskio apsaugą.

„Visi šie dokumentai ir reikalingi įrodymai bus pateikti Tarptautiniam teismui“, – sakė jis ir pridūrė, kad daugiau negali atskleisti dėl operatyvinių priežasčių.

05:15| Zelenskis teigia, kad Ukrainoje žuvo daugiau nei 16 000 rusų, įskaitant vadus

Vėlų penktadienio vakarą vaizdo kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalies pajėgos sudavė „galingus smūgius“ Rusijai ir kad reikia „prasmingų, skubių, sąžiningų“ derybų.

Zelenskis padėkojo ukrainiečiams, kovojusiems su Rusijos invazija, sakydamas: „Per pastarąją savaitę mūsų didvyriškos ginkluotosios pajėgos sudavė priešui galingus smūgius, patyrė didelių nuostolių“. Jis sakė, kad žuvo daugiau nei 16 000 rusų, įskaitant vadus. Rusija teigia, kad per mūšį žuvo 1 351 karys.

Svarbiausi penktadienio įvykiai:

►Penktadienį iš Ukrainos miestų humanitariniais koridoriais iš viso buvo evakuota 7 tūkst. 331 žmogus, pranešė aukšto rango Ukrainos pareigūnas.

►Mariupolio mero patarėjas teigė, kad apie 600 žmonių galimai išgyveno kovo 16 d. Rusijos įvykdyta išpuolį, kai buvo subombarduotas dramos teatras, rašo CNN.

►Penktadienį pranešta, kad žuvo Rusijos kariuomenės pulkininkas Medvečekas. Vakarų pareigūnai tvirtina, kad armijos vadą pražudė Rusijos kariai.

►Ukraina penktadienį pareiškė, kad derybos su Rusija yra „labai sunkios“, taip pat pasižadėjo nenusileisti dėl savo reikalavimų, praėjus daugiau nei mėnesiui nuo Maskvos invazijos pradžios.

► Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad Rusija išgyvena Vakarų jai paskelbtą visuotinį karą.

►Ukrainos ambasadorius Lenkijoje Andrij Deščycia neabejoja, kad artimiausiu metu galima tikėtis Rusijos agresijos prieš Lenkiją ar kitas Europos Sąjungos šalis.

► Kyjivas penktadienį paragino Europos Sąjungą uždaryti sausumos, jūrines ir oro sienas su Rusija ir Baltarusija, siekiant sugriežtinti Vakarų sankcijas, įvestas Maskvai dėl invazijos į Ukrainą.

► Vietos pareigūnai apgultame Mariupolio mieste pranešė, kad per kovo 16 d. dramos teatro bombardavimą žuvo mažiausiai 300 žmonių.

►Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 16 100 Rusijos karių.

► Rusija paskelbė sunaikinusi didžiausią išlikusią Ukrainos kariuomenės degalų bazę, smogusi jai iš laivų paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.

► Leidinio „Forbes“ duomenimis, per visą mėnesį karo Ukrainoje šalis neteko 74 tankų, tačiau apie 117 užgrobė iš Rusijos. Ekspertų teigimu, Ukraina šiuo metu turi daugiau tankų negu karo pradžioje.

► Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios praėjusį mėnesį jau įvyko du apsikeitimai belaisviais su Kyjivu.

► Rusija savo karius spaudžia baigti karą Ukrainoje iki gegužės 9-osios, kai Rusijos Federacija mini pergalės Antrajame pasauliniame kare dieną.

► Ukrainos Generalinė prokuratūra praneša, kad nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios ižuvo 135 vaikai.

►Ukrainos kariškiai anksti penktadienį patikslino, kad per smūgį Rusijos užimto pietrytinio Berdiansko miesto uoste buvo sunaikintas didysis jūrų desanto laivas „Saratov“ ir kad du kiti laivai buvo apgadinti.

► Rusijos karinės pajėgos kenčia nuo aukšto savo tiksliai valdomų raketų gedimų skaičiaus, kuris gali siekti ir iki 60 proc., „Reuters“ sakė trys JAV pareigūnai.