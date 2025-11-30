Kaspijos naftotiekio konsorciumo (KPK) grupė, kuriai priklauso minėtasis terminalas ir kurią sudaro JAV naftos milžinės „Chevron“ ir „ExxonMobil“, smūgį pavadino „teroristiniu išpuoliu“.
Gubernatorius: šalia Kyjivo per rusų dronų ataką žuvo žmogus, sužeista dar 11
Kyjivo srities gubernatorius sekmadienį pranešė, kad per Rusijos dronų ataką Ukrainos sostinės pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeisti.
Kyjivo srities vadovas Mykola Kalašnykas informavo apie „dar vieną priešo dronų ataką“ ir nurodė, kad gelbėtojai evakuoja daugiaaukščio pastato gyventojus bei gesina gaisrą.
„Deja, dėl priešo atakos Vyšhorode vienas žmogus žuvo, o 11 buvo sužeisti. Tarp jų yra vienas vaikas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė M. Kalašnykas.
Šis naujausias išpuolis surengtas po penktadienio vakarą įvykdytos Rusijos dronų ir raketų atakos, per kurią žuvo trys žmonės, o šimtai tūkstančių gyventojų visoje Ukrainoje liko be elektros.
Rusiją sudrebino galingi smūgiai: sustabdyta vieno didžiausių naftos terminalų veikla
Šeštadienį, likus kelioms valandoms iki to laiko, kai Ukrainos derybininkai išvyko į Jungtines Valstijas derėtis dėl karo užbaigimo, po jūrinių dronų atakos vienas iš didžiausių Rusijos naftos terminalų atakos sustabdė savo veiklą.
Kaspijos naftotiekio konsorciumo (KPK) grupė, kuriai priklauso minėtasis terminalas ir kurią sudaro JAV naftos milžinės „Chevron“ ir „ExxonMobil“, smūgį pavadino „teroristiniu išpuoliu“.
Ukraina, kuri šio incidento nekomentavo, jau ketvirtus metus trunkančiame kare ją puolančiai savo kaimynei bando atsikirsti tuo pačiu.
Pasak Ukrainos pareigūnų, šis išpuolis įvyko, kai Maskvos pajėgos paleido į Ukrainą keletą dronų ir raketų, pražudžiusių tris žmones ir apgadinusių pastatus visame Kyjive.
KPK naftotiekis, kuris pagal apimtį yra vienas iš didžiausių pasaulyje, prasideda Kazachstane ir baigiasi nuo išpuolio nukentėjusiame terminale. Tai yra pagrindinis Kazachstano naftos transportavimo kanalas, per kurį prateka apie vienas procentas visame pasaulyje tiekiamos naftos.
„Dėl tikslingo teroristinio išpuolio, įvykdyto 4.06 val. Maskvos laiku (1.06 val. Grinvičo laiku) naudojant nepilotuojamuosius laivus, buvo smarkiai apgadintas vienintelis švartavimo punktas Nr. 2 (SMP-2)“, – teigiama platformoje „Telegram“ paskelbtame KPK pranešime.
„SMP-2 toliau eksploatuoti neįmanoma. Kai dronų grėsmė bus pašalinta, krovos darbai terminale bus vykdomi pagal nustatytas taisykles“, – rašoma jame.
Jungtinės Valstijos yra pateikusios planą, kaip užbaigti konfliktą, kurį dabar siekia galutinai suderinti su Maskva ir Kijevu.
Okupantai plečia teroro kampaniją prieš rusiškų mokyklų nelankančius vaikus
Laikinai okupuotame Chersono srities Kachovkos rajone okupantai rengia naujas represines priemones prieš tėvus, kurių vaikai nelanko Rusijos kontroliuojamų mokyklų.
Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė žurnalistas Olehas Baturinas.
Jo teigimu, kolaborantas Pavlo Filipčukas pareiškė, kad Rusijos policijai buvo perduotas 190 vaikų iš keleto Kachovkos rajono bendruomenių sąrašas.
„Netrukus galime tikėtis, kad tėvų atžvilgiu bus imtasi teroro, prasidės nauja pagrobimų banga ir viskas, ką tik gali sugalvoti „didžiosios rusų tautos“ atstovai“, – rašė O. Baturinas.
Cituodamas P. Filipčuką, jis pridūrė, kad 31 vaiko tėvai jau buvo priversti sumokėti okupantams baudas už tai, kad jų vaikai nelanko rusų mokyklų.
Kaip buvo pranešta anksčiau, rusai šantažuoja laikinai okupuotų teritorijų gyventojus, grasindami atimti tėvų teises, kad priverstų jų vaikus lankyti rusiškas mokyklas, kuriose jiems nuolat transliuojama Kremliaus propaganda.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 160 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 172 860 karių, iš kurių 1 160 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 386 rusų tankus (+5), 23 672 šarvuotąsias kovos mašinas (+14), 34 740 artilerijos sistemų (+7), 1 552 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 253 oro gynybos sistemas, 430 karo lėktuvų, 347 sraigtasparnius, 85 851 nepilotuojamąjį orlaivį (+213), 4 024 kruizines raketas , 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 68 512 transporto priemones ir kuro cisternas (+49), 4 010 specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Svarbus susitikimas: ukrainiečiai rengs derybas su JAV atstovais
Ukrainos derybininkai sekmadienį Jungtinėse Valstijose turi surengti derybas dėl Vašingtono plano, kaip užbaigti Rusijos karą, Kyjivui patiriant spaudimą tiek kariniame, tiek politiniame frontuose.
Rusijos pajėgoms toliau žengiant į priekį fronto linijoje, prieš numatytas derybas JAV dvi naktis iš eilės buvo taikytasi į Ukrainos sostinę ir regioną.
Šeštadienio vakarą per dronų ataką Kyjivo pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeista, pranešė srities gubernatorius.
Keliomis valandomis anksčiau Ukrainos saugumo šaltinis pranešė, kad Kyjivas yra atsakingas už atakas prieš du naftos tanklaivius Juodojoje jūroje. Manoma, kad šie laivai slapta gabeno rusišką naftą, kuriai taikomos sankcijos.
Derybos JAV vyks Ukrainos vyriausybei išgyvenant sudėtingą laikotarpį – dėl didelio atgarsio sulaukusio korupcijos tyrimo prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atleido savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką Andrijų Jermaką.
Ukrainos delegacija, kuriai dabar vadovauja Rustemas Umerovas, sekmadienį Floridoje planuoja susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, pranešė vienas JAV pareigūnas.
Susitikime turi būti aptartas Vašingtono pateiktas planas, kaip užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį konfliktą. Pradiniame 28 punktų pasiūlyme, kuris buvo parengtas nepasitarus su Ukrainos sąjungininkais Europoje, buvo numatyta, kad Kyjivas pasitrauks iš rytinės Donecko srities.
Pagal šį pirminį projektą Jungtinės Valstijos būtų de facto pripažinusios Donecko, Krymo ir Luhansko regionus Rusijos dalimi. Sulaukusios Kyjivo ir Europos kritikos, JAV pakoregavo pradinį tekstą, tačiau dabartinis jo turinys lieka neaiškus.
Zelenskis paskelbė, kiek raketų, dronų ir bombų Rusija per savaitę panaudojo Ukrainoje
Šią savaitę Rusijos Federacija į Ukrainą paleido 66 raketas, beveik 1,4 tūkst. kovinių dronų ir 1,1 tūkst. valdomų aviacinių bombų.
Apie tai prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė platformoje „Facebook“.
„Šiuo metu Kyjivo srities Vyšhorodo mieste šalinamos rusų atakos pasekmės. Rusija šį miestą puolė dronai, atakos metu buvo apgadinta daug gyvenamųjų namų. Šiuo metu žinoma, kad yra nukentėjusiųjų, buvo sužeista 19 žmonių, tarp jų ir vaikų. Vienas žmogus per šią ataką žuvo. Reiškiu užuojautą jų šeimoms ir draugams. Sužeistų yra ir Dnipropetrovsko bei Charkivo srityse. Taip pat nukentėjo Odesos, Sumų ir Chersono sritys. Iš viso per naktį buvo paleista 122 dronai ir dvi balistinės raketos“, – rašė V. Zelenskis.
Prezidentas pabrėžė, kad tokie antskrydžiai vyksta kasdien. Vien tik šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo beveik 1,4 tūkst. kovinių dronų, 1,1 tūkst. valdomų aviacinių bombų ir 66 raketas. „Todėl turime kasdien stiprinti Ukrainos atsparumą“, – pridūrė jis.
„Reikia raketų ir oro gynybos sistemų, taip pat turime aktyviai bendradarbiauti su savo partneriais siekdami taikos. Mums reikia realių, patikimų sprendimų, kurie padės užbaigti karą. Dėkoju visiems, kurie padeda“, – sakė prezidentas.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, lapkričio 29 d. vakare gynybos pajėgos neutralizavo 104 dronus, kuriuos Rusijos Federacija panaudojo Ukrainai pulti. Buvo užfiksuota 13 balistinių raketų ir kovinių dronų smūgių.