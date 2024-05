Svarbiausi įvykiai:

10:23 | „Rusai užims Baltijos šalis per septynias dienas“ – Ukrainos karinės žvalgybos generolas majoras Skibickis

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vado pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis interviu „The Economist“ pareiškė, kad didžiausias nežinomas karo veiksnys yra Europa. Jo teigimu, jei Ukrainos kaimynės neras būdų, kaip dar labiau padidinti gynybos produkciją ir padėti Ukrainai, jos taip pat galiausiai atsidurs Rusijos taikiklyje.

Jis menkina NATO kolektyvinės gynybos chartijos 5 straipsnį ir net NATO karių buvimą su Ukraina besiribojančiose valstybėse. Šie kariai, V. Skibickio manymu, gali būti mažai reikšmingi, kai bus išbandyti.

„Rusai užims Baltijos šalis per septynias dienas, – šiek tiek neįtikinamai teigia jis. – NATO reakcijos laikas – dešimt dienų“.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

09:43 | Rusija teigia naktį numušusi šešis Ukrainos dronus

Rusijos pajėgos praneša naktį į penktadienį vėl atrėmusios Ukrainos dronų ataką. Iš viso oro gynyba numušė šešis bepiločius, tinkle „Telegram“ pranešė Gynybos ministerija Maskvoje.

Šiais duomenimis, penki dronai numušti virš Rusijos Belgorodo srities pasienyje su Ukraina, o vienas – virš Krymo pusiasalio. Apie žalą ministerija informacijos nepateikė.

09:06 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gegužės 3 d. Ukrainoje sunaikinta iš viso 472 140 rusų okupantų – vien per pastarąją parą mūšio lauke buvo likviduota ar sužeista 1 270 karių.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 354 priešo tankus (+22 per pastarąją parą), 14 129 šarvuotąsias kovos mašinas (+33), 12,102 artilerijos sistemas (+58), 1 053 raketų paleidimo sistemas, 786 oro gynybos sistemas (+2), 348 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 580 bepiločių orlaivių (+19), 2 126 sparnuotąsias raketas, 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 266 transporto priemones (+42), 1 993 specialiosios įrangos vienetus (+5).

08:58 | Ukraina artėjant naujam rusų puolimui: „Mes neturime ginklų“

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vado pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis neabejoja, kad Rusija toliau bandys užimti Ukrainos Donecko ir Luhansko sritis. Jo teigimu, Rusijos pajėgos iškėlė užduotį užimti „bet ką“ iki gegužės 9 d. arba iki Vladimiro Putino vizito į Kiniją, rašo „The Economist“.

Pasak jo, padėtis fronte dabar yra sudėtinga ir gali dar labiau pablogėti.

„Mūsų problema labai paprasta: mes neturime ginklų. Jie visada žinojo, kad balandis ir gegužė mums bus sunkus metas“, – neslėpė V. Skibickis.

Ukraina dabar visomis išgalėmis gina Časiv Jarą. Anot V. Skibickio, šis miestas „yra raktas“ į tolesnį Rusijos veržimąsi į didesnius regiono miestus. Generolo majoro manymu, miesto užėmimas tikriausiai yra laiko klausimas, tačiau viskas priklauso nuo rezervų formavimo ir pagalbos tiekimo iš Vakarų.

„Žinoma, ne šiandien ir ne rytoj, bet viskas priklauso nuo mūsų rezervų ir tiekimo“, – sakė jis.

V. Skibickis sakė, kad Ukrainai dar toli iki padėties stabilizavimo, o Rusija daro viską, kad pasiektų savo tikslus. Be to, jo supratimu, Rusijos kariuomenė „nebėra tokia arogantiška“, kokia buvo 2022 m. Dabar rusai veikia pagal aiškų planą ir turėdami vieningą vadovybę.

08:20 | V. Zelenskis ragina JAV greitai pristatyti pažadėtų ginklų

Dėl sudėtingos padėties fronte Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV greitai pristatyti neseniai pažadėtus ginklus.

„Esu dėkingas JAV Kongresui už jo sprendimą, tačiau negali būti problemų ir dėl tiekimo greičio bei sprendimų įgyvendinimo, – sakė jis ketvirtadienio vakarą savo tradiciniame vaizdo kreipimesi. – Laukiame, kad ginklai mūsų kovotojams pasiektų Ukrainą“.

V. Zelenskis teigė nurodęs vyriausybės pareigūnams kartu su tarptautiniais partneriais siekti greito ginklų pristatymo.

V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda (9 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) +5 Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda

07:45 | D. Cameronas apsilankė Kyjive, siekdamas didesnio finansavimo Ukrainai

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas lankydamasis Kyjive pareiškė, kad kitą mėnesį Britanija ketina sukviesti Ukrainos rėmėjus, kad surinktų lėšų jos ginkluotųjų pajėgų, kovojančių su didelio masto Rusijos invazija, paramai, ketvirtadienį pranešė jo biuras.

Jo vizitas įvyko po to, kai praėjusią savaitę britų premjeras Rishi Sunakas paskelbė apie papildomą 500 mln. svarų sterlingų (581 mln. eurų) finansavimą Ukrainai, su tikslu, kad pavyks skirti 3 mlrd. svarų sterlingų (3,52 mlrd. eurų) per metus.

NATO pasmerkė Rusijos kenkėjišką veiklą savo teritorijoje

NATO ketvirtadienį pasmerkė tai, ką pavadino kenkėjiška Rusijos veikla savo teritorijoje, ir pareiškė, kad tokie veiksmai kaip dezinformacija, sabotažas, smurtas ir kibernetinis kišimasis kelia grėsmę Aljanso saugumui.

Šie incidentai yra dalis intensyvėjančios veiklos kampanijos, kurią Rusija vykdo visoje euroatlantinėje erdvėje, o NATO sąjungininkės „reiškia gilų susirūpinimą dėl Rusijos hibridinių veiksmų, kurie kelia grėsmę sąjungininkų saugumui“, sakoma NATO pareiškime.

Nurodoma, kad Čekijos, Estijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos neseniai atliko tyrimus ir pateikė kaltinimus tam tikriems asmenims dėl priešiškos valstybei veiklos.