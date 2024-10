Svarbiausios dienos naujienos:

10:41 | Ukraina sukūrė tikrą galvosūkį: už 500 dolerių gali padaryti rusams milijoninius nuostolius

Ukrainos dronai pakeitė karo eigą, rašo „The Telegraph“. Dėl dronų keitėsi tankų ir jų operatorių veiksmai fronte. Tankistai buvo priversti būti atsargesni.

10:03 | Britų žvalgyba: rusai numušė savo modernų „nematomą droną“

Rusija, britų žvalgybos duomenimis, numušė savo modernų kovinį droną. Spėjama, kad bepilotis „S-70 Ochotnik“ tapo nevaldomas ir neturėjo patekti į priešo rankas, todėl Rusija nusprendė droną sunaikinti, pranešė britų Gynybos ministerija.

Ukraina spalio 5 d. paskelbė, kad Rusija numušė savo kovinį bepilotį.

Dronas „S–70“ kuriamas daugiau kaip dešimt metų, sakoma toliau ministerijos pranešime. Tai „nematomas ginklas“, kurio neturi užfiksuoti radarai ir oro gynyba. Rusija, pasak britų žvalgybos, tikriausiai laukė kiek įmanoma ir sprendimą numušti droną priėmė tik tada, kai visos kitos galimybės buvo išsemtos. „Tai dar viena brangi ir gėdinga Rusijos ginklų kūrimo nesėkmė. Beveik nėra abejonių, kad tai užtęs „S–70“ programą“, – nurodoma pranešime.

Gynybos ministerija Londone nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį reguliariai skelbia informaciją apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.

9:13 | Rusai modernizuoja savo ginklus: dronuose „Shahed“ – naujos specifikacijos

Rusija ėmė modernizuoti dronus „Shahed“. Apie tai skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN.

Anot analitikų, dabar rusų dronai gali skristi aukščiau ir greičiau.

Anksčiau „Shahed“ buvo gana lėti, sunkiai manevruojantys, galėjo skristi nedideliame aukštyje.

„Ukrainos karininkas pažymėjo, kad Ukrainos mobiliosios ugnies grupės taip pat patobulino techniką ir taktiką, kad galėtų toliau numušinėti „Shahed“ dronus“, – teigia analitikai.

8:25 | NATO šalys sėkmingai plečia amunicijos gamybą

NATO pastangos smarkiai išplėsti artilerijos amunicijos gamybos pajėgimus juda į priekį. Aljanso duomenimis, realu, kad šiais metais NATO teritorijoje bus pagaminta 2 mln. 155 mm kalibro sviedinių. Tai yra gerokai daugiau nei anksčiau, prieš ketvirtadienį ir penktadienį vyksiantį gynybos ministrų susitikimą sakė NATO atstovas.

Kartu jis pripažino, kad amunicijos vis dar pagaminama per mažai ir ji dar yra per brangi. Rusija, pavyzdžiui, anot Vakarų žvalgybinės informacijos, per metus pagamina 3 mln. artilerijos sviedinių, ir tai jai kare prieš Ukrainą suteikia pranašumą. Ginklų pramonė NATO šalyse iki šiol nebuvo orientuota į tokį didelį poreikį, o tai apsunkina ir karinę paramą Ukrainai.

Siekiant didinti efektyvumą ir mažinti kaštus, norima pagerinti ir standartizavimą. Tuo tikslu 32 Aljanso šalys ketina pavesti naujajam generaliniam sekretoriui Markui Ruttei iki gynybos ministrų susitikimo vasarį pateikti pasiūlymus dėl standartizacijos proceso modernizavimo. Tai, pavyzdžiui, apimtų dar glaudesnį pramonės įtraukimą ir jau sutartų standartų įgyvendinimą.

Kaip pavyzdys to, kaip neturėtų būti, Aljanse nurodomos problemos Vokietijos ir Nyderlandų korpuse. Šiame daugiataučiame dalinyje olandų 155 mm standartinė amunicija negali būti naudojama vokiečių haubicose ir atvirkščiai.

7:37 | Zelenskis paviešins savo Pergalės planą: kai kurios detalės bus slaptos

Trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipsis į Aukščiausiąją Radą, kur pristatys Ukrainos pergalės planą, rašo UNIAN.

Vis dėlto jo turinys ukrainiečiams nebus iki galo atskleistas, sako Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Mychaila Podoliakas.

7:21 | Ką reiškia Šiaurės Korėjos kariai fronte? Analitikai pateikė prognozę, ko siekia Putinas

Kremlius turėtų pasinaudoti Rusijos ir Šiaurės Korėjos strategine partneryste, sako JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo „Ukrainska Pravda“.

Spalio 15 d. Ukrainos leidiniai, remdamiesi anoniminiais karinės žvalgybos šaltiniais, pranešė, kad Rusijos 11-oji oro desantininkų brigada formuoja 3 000 karių dydžio „batalioną“, kurį sudaro Šiaurės Korėjos piliečiai.

Ukrainos žvalgybos šaltinių vertinimu, šis „batalionas“ greičiausiai dalyvaus Rusijos gynybos operacijose Kursko srityje. Skelbiama, kad iki 18 Šiaurės Korėjos karių jau dezertyravo iš savo pozicijų Briansko ir Kursko srityse prieš daliniui įsitraukiant į kovines operacijas.

ISW negali nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų tikrumo, tačiau spalio 15 d. Rusijos pareigūnai jų nepaneigė.

Spalio 14 d. V. Putinas pateikė Rusijos ir Šiaurės Korėjos visapusiškos strateginės partnerystės sutarties, kurią abi šalys pasirašė 2024 m. birželį, tekstą ratifikuoti Rusijos Valstybės Dūmai.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas komentaruose Kremliui priklausančiam leidiniui TASS pabrėžė, kad Rusijos ir Šiaurės Korėjos sutartis yra „nedviprasmiška“, kiek tai susiję su „abipusiu bendradarbiavimu gynybos ir saugumo srityje“.

Tikėtina, kad Kremlius naudojasi „abipusės gynybos“ susitarimo nuostatomis, siekdamas teisiškai pagrįsti Šiaurės Korėjos karių dislokavimą Rusijos karo zonoje, reaguojant į Ukrainos įsiveržimą į Kursko sritį.