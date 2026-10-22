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Ukrainos sostinę naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį drebino raketų smūgiai, pranešė Kyjivo institucijos.
Ukrainos sostinę naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį drebino raketų smūgiai, pranešė Kyjivo institucijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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Po Trumpo pasiuntinio vizito pas Putiną – raketų smūgiai Kyjivui
Ukrainos sostinę naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį drebino raketų smūgiai, pranešė Kyjivo institucijos.
Šie antskrydžiai, privertę gyventojus slėptis slėptuvėse ir sužeidę šešis žmones, surengti netrukus po to, kai Rusija pareiškė esanti pasirengusi atnaujinti trišales derybas su Ukraina ir Jungtinėmis Valstijomis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas po savo pasiuntinio Steve'o Witkoffo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu trečiadienį pareiškė, kad šalys yra arčiausiai, nei bet kada anksčiau karo pabaigos.
S. Witkoffas pavadino V. Putiną „humanitaru“ už JAV piliečio Stepheno Hubbardo paleidimą, tačiau po susitikimo Sankt Peterburge Kremlius perspėjo: nors Maskva „iš esmės“ sutinka atnaujinti derybas, JAV diplomato perduotuose Ukrainos ir Europos taikos pasiūlymuose yra mažai „esmės“.
Atakos naktį nesiliovė. Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniuose tinkluose paskelbė, kad sostinėje per raketų smūgius buvo sužeisti šeši žmonės, iš kurių keturis prireikė hospitalizuoti.
Ukrainos oro pajėgos paryčiais paskelbė perspėjimą apie „daugiau balistinių raketų Kyjivo link“ ir nurodė gyventojams likti slėptuvėse.
Rusijos institucijos taip pat nurodė per naktį perėmusios dronų, tarp jų – daugiau kaip 160 skridusių Maskvos link.
S. Witkoffas į Rusiją atvyko po antradienį Osle įvykusio susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuriuo siekta sušvelninti aštrėjančius D. Trumpo ir Ukrainos vadovo nesutarimus.
D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris derybose su V. Putinu taip pat dalyvavo nuotoliniu būdu.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas žurnalistams sakė, kad Rusija „iš esmės yra pasirengusi atnaujinti“ trišales derybas lapkričio viduryje – po itin svarbių JAV kadencijos vidurio rinkimų, – ir kad Kremlius norėtų, jog jose didžiausias dėmesys būtų skiriamas pokario saugumui.
V. Putinas, 2022 metų vasarį davęs įsakymą įsiveržti į Ukrainą, nuolat atsisako tiesioginių derybų su V. Zelenskiu ir tvirtina, kad Maskva ketina užimti likusią Rytų Ukrainos dalį.
„Liko darbo“
J. Ušakovas teigė, kad S. Witkoffas informavo V. Putiną apie „tam tikrus naujus europiečių ir Kyjivo požiūrio aspektus“, aptartus susitikime Osle, tačiau pridūrė, kad „juose iš tiesų nebuvo daug esmės“.
Taip pat rengiamas V. Putino, D. Trumpo ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) viršūnių susitikimas kitą mėnesį Kinijos Šendženo mieste, pranešė J. Ušakovas, pavadinęs jį „pirmuoju tokiu susitikimu istorijoje“.
Per tris valandas trukusį susitikimą S. Witkoffas pagyrė V. Putiną už tai, kad šis patenkino D. Trumpo prašymą paleisti S. Hubbardą – į aštuntą dešimtį įkopusį ir į pensiją išėjusį anglų kalbos mokytoją, kuris visuomet neigė kaltinimus, jog buvo Ukrainos pusėje kovojęs „samdinys“.
„Jūs tiek daug kalbate apie mano prezidentą, prezidentą Trumpą, kad jis yra humanitaras – jūs taip pat esate humanitaras, pone, ir aš tai gerbiu“, – sakė S. Witkoffas.
S. Witkoffas socialiniuose tinkluose pareiškė, kad derybos su V. Putinu buvo „konstruktyvios“, bet „vis dar liko atlikti svarbaus darbo“. Diskusijos tarp JAV, Ukrainos ir Rusijos techniniu lygiu bus tęsiamos, pridūrė jis.
D. Trumpas į valdžią grįžo 2025 metų sausį žadėdamas užbaigti karą per 24 valandas, tačiau daugiau nei metus trunkančios JAV vadovaujamos derybos proveržio neatnešė, o dešimtys tūkstančių žmonių jau žuvo.
Pastarosiomis dienomis D. Trumpas vėl nusisuko nuo Ukrainos ir atsigręžė į V. Putiną, garsiai girdamas susitarimą, pagal kurį Rusija parduotų dyzelino ir padėtų sumažinti kainas, išaugusias dėl jo pradėto karo su Iranu.
D. Trumpas taip pat atidėjo sankcijų įvedimą Rusijos karo mašinai. Šį sprendimą jis trečiadienį teisino tuo, kad tai buvę būtina siekiant užtikrinti S. Hubbardo paleidimą.
„Jei būtumėte pritaikę tas sankcijas (...) būtumėte galėję jį pamiršti. Daugiau jo niekada nebūtumėte pamatę“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
Per Rusijos smūgius žuvo keturi žmonės
V. Zelenskis Ukrainoje pranešė, kad Kyjivas taip pat remia trišalių derybų atnaujinimą.
„Amerikiečių pusė siūlo šį susitikimą surengti kuo greičiau. Mes tam pritariame“, – žurnalistams sakė jis.
Devintasis S. Witkoffo susitikimas su V. Putinu įvyko tuo metu, kai Rusija prieš žiemą toliau smūgiuoja Ukrainos miestams.
Kyjivas nurodė, kad per Rusijos atakas trečiadienį žuvo mažiausiai keturi žmonės, iš jų – du sostinėje ir garbaus amžiaus pora rytinėje Charkivo srityje.
Tuo tarpu Rusijos okupacinės institucijos Luhansko srityje pareiškė, kad per Ukrainos dronų smūgį ryšių bendrovei žuvo du žmonės.
Antradienį vykęs S. Witkoffo ir V. Zelenskio susitikimas surengtas po kelias dienas trukusios įtampos tarp Vašingtono ir Kyjivo bei D. Trumpo raginimų pakeisti Ukrainos lyderį.
S. Witkoffas V. Putinui sakė matantis „tam tikrą postūmį“ JAV vadovaujamose derybose.
JAV pasiuntinys V. Putinui taip pat teigė, kad Vašingtonas yra „dėkingas“ už susitarimą dėl dyzelino, kuris sukėlė pasipiktinimą Kyjive ir visoje Europoje.
Šis susitarimas vertinamas kaip bandymas sumažinti degalų kainas JAV vartotojams prieš kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos D. Trumpo respublikonai gali prarasti Kongreso kontrolę.