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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Pietų Rusijoje – Ukrainos dronų ataka: dega naftos perdirbimo gamykla, dūmai pasiekė Krasnodarą

2026-11-06 07:09 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-06 07:09
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Po penktadienio nakties Ukrainos dronų atakos visoje pietų Rusijoje kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai, o vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų kilo gaisras, rašo „Kyiv Independent“, remdamasis stebėjimo kanalais.

Gaisras kilo „Afipsky“ naftos perdirbimo gamykloje, esančioje pietiniame Krasnodaro krašte (nuotr. Telegram)

Po penktadienio nakties Ukrainos dronų atakos visoje pietų Rusijoje kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai, o vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų kilo gaisras, rašo „Kyiv Independent“, remdamasis stebėjimo kanalais.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:08

Pietų Rusijoje – Ukrainos dronų ataka: dega naftos perdirbimo gamykla, dūmai pasiekė Krasnodarą

Po penktadienio nakties Ukrainos dronų atakos visoje pietų Rusijoje kilo gaisrai, girdėjosi sprogimai, o vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų kilo gaisras, rašo „Kyiv Independent“, remdamasis stebėjimo kanalais.

Kaip praneša „Ukrainos kanalas „Exilenova Plus“, gaisras kilo „Afipsky“ naftos perdirbimo gamykloje, esančioje pietiniame Krasnodaro krašte.

Pasak šio šaltinio, sprogimai ir gaisrai taip pat buvo užfiksuoti netoliese esančioje Adygėjos Respublikoje.

Šio straipsnio rašymo metu vietos valdžios institucijos dar nekomentavo šio išpuolio, o „Kyiv Independent“ negalėjo iš karto patikrinti šių detalių.

„Afipsky“ naftos perdirbimo gamykla, viena didžiausių regione, balandžio mėnesį buvo įtraukta į sankcijų sąrašą dėl savo vaidmens Rusijos kare prieš Ukrainą.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

07:00

Trumpas prognozuoja susitarimą su Rusija dėl Ukrainos ir „visos Europos“

Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntiniu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė prognozuojantis „labai didelį“ susitarimą su Maskva, apimsiantį ne tik karą Ukrainoje, bet ir „visą Europą“.

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06:59

Italijos premjerė Giorgia Meloni kritikuoja Europos „padrikumą“ derybose dėl Ukrainos

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sukritikavo Europos „padriką“ požiūrį į derybas dėl Ukrainos ir pareikalavo, kad Europos Sąjunga (ES) nuspręstų, kas kalba jos vardu, matyti agentūros AFP ketvirtadienį gautame laiške.

Žinutėje Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Antonio Costai, vadovaujančiam ES viršūnių susitikimams, G. Meloni skundėsi pastaruoju metu padaugėjusiais įvairaus formato susitikimais dėl Rusijos karo Ukrainoje.

„Dėl viso to atrodome visiškai nepatikimi, sprendžiant vieną sudėtingiausių klausimų, su kuriais susiduria mūsų šalys“, – rašė Italijos lyderė.

„Esu įsitikinusi, kad visi suprantame: kurdami padrikai veikiančios Europos įvaizdį, mes tik tarnaujame interesams tų, kurie nori šio karo tęsinio“, – teigė ji.

Kaip pavyzdžius ji paminėjo neseniai Majamyje ir Osle vykusias derybas, taip pat šią savaitę Briuselyje vykusius Ukrainos, JAV, kelių Europos šalių, NATO ir ES atstovų susitikimus.

Ji taip pat atkreipė dėmesį į Norvegijos ir Suomijos vadovų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Noriu pabrėžti, kad nesutiksiu su tokia dinamika ir neketinu tiesiog stovėti nuošalyje bei tai stebėti“, – rašė G. Meloni.

„Veikimas padrikai, vienai iniciatyvai vejantis ir persidengiant su kita, mums nepadės – nei bendraujant su partneriais, nei su tais, kuriuos turime įtikinti nutraukti beprasmišką agresiją“, – teigė ji.

Italijos premjerė teigė norinti, kad ES lyderiai „kartą ir visiems laikams nuspręstų, kas sėdi prie derybų stalo Europos Sąjungos vardu ir su kokiais įgaliojimais“.

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