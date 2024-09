Svarbiausi dienos įvykiai:

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (8 nuotr.) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) +4 Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariuomenės operacija Kurske

8:56 | Naikintuvo detektyvas: rusai sunerimo dėl virš Juodosios jūros dingusio Su-30

Ukrainos žvalgai virš Juodosios jūros numušė rusų naikintuvą Su-30SM, rašo „Kanal 24“. Naikintuvas buvo numuštas naudojant nešiojamąsias oro gynybos sistemas.

Iš pradžių socialinėse medijose buvo kalbama, kad rugsėjo 11 d. naktį virš Juodosios jūros dingo naikintuvas. Buvo skelbiama, kad naikintuvas leido raketas, tačiau staiga dingo iš radarų.

Vėliau paaiškėjo, kad Ukrainos žvalgyba surengė operaciją Juodojoje jūroje, o per ją pavyko sunaikinti naikintuvą. Po smūgio iš nešiojamos oro gynybos sistemos naikintuvas nukrito į jūrą.

REKLAMA

REKLAMA

Naikintuvas priklausė Rusijos oro pajėgų 43-iajam atskirajam jūrų aviacijos pulkui, kuris bazuojasi laikinai okupuotame Kryme esančiame aerodrome. Žvalgyba skelbia, kad okupantai ryšį su naikintuvu prarado 2024 m. rugsėjo 11 d. apie 5 val. ryto. Maždaug po trijų valandų rusai pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją, kurioje dalyvavo orlaivis An-26, taip pat sraigtasparniai Mi-8 ir Ka-27. Ukrainos gynybos žvalgybos duomenimis, rusų pajėgos kelias valandas ieškojo Su-30SM, o vėliau vadovybei pranešė, kad Juodojoje jūroje rado aviacinio kuro dėmę. Vėliau buvo rastos numušto Su-30SM nuolaužos. Skelbiama, kad tokio lėktuvo kaina yra maždaug 50 mln. dolerių.

REKLAMA

8:43 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 270 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 270 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugsėjo 12 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 630 200 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 653 tankų (+11), 16 955 šarvuotųjų kovos mašinų (+17), 18 009 artilerijos sistemų (+73), 1 184 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 945 oro gynybos priemonių (+2), 369 lėktuvų (+1), 328 sraigtasparnių (+0), 15 033 dronų (+43), 2 591 sparnuotosios raketos (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 24 481 automobilio (+93), 3 061 specialiosios technikos vieneto (+2).

REKLAMA

REKLAMA

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

8:24 | Zelenskis prakalbo apie karo pabaigos planą: laikysimės jo nuosekliai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad planuoja aptarti Ukrainos pergalės planą su JAV prezidentu Joe Bidenu. Anot jo, jei šis planas būtų įgyvendintas, tai turėtų priversti Rusiją nutraukti karą prieš Ukrainą diplomatinėmis priemonėmis.

7:50 | Rusų smūgis kritiniams objektams Sumų srityje: auga sužeistųjų skaičius, gyventojai – be vandens ir elektros

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį rusų pajėgos puolė Sumų srityje esantį Konotopą, rašo UNIAN. Padėtis dėl elektros mieste yra kritinė, energetikos infrastruktūra buvo stipriai pažeista.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Energetikai šiuo metu daro viską, net daugiau, nei įmanoma, kad suteiktų šviesą ligoninei ir vandens kanalui. Kada gyventojų namuose elektra bus bent kas valandą – niekas negali prognozuoti“, – „Telegram“ pranešė miesto meras Artiomas Semenichinas.

Pasak jo, rusai apgadino daug švietimo įstaigų, o tikslus jų skaičius kol kas nežinomas. Išdaužyta daug langų ir durų. Darželiai nuo dirbs budinčių grupių režimu.

Rusai taip pat apgadino ir ligonines. Daugelio pastatų langai išdaužyti, tačiau rimtos žalos medicinos įrangai nepadaryta ir gydytojai dirba. Vanduo gyventojams bus tiekiamas kas valandą.

REKLAMA

7:23 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas.

Tai 2024 metų rugsėjo 12 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje – 1 priešo laivas, kuris yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 4 raketų.

REKLAMA

Taip pat pranešama, kad per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė: į Juodąją jūrą – 9 laivai, iš kurių 5 tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi; į Azovo jūrą – 12 laivų, iš kurių 3 atplaukė iš Bosforo sąsiaurio.

7:05 | Padėtis Kurske kaista: rusai pradėjo kontratakas ir perėmė kai kurias Ukrainos pozicijas

Rugsėjo 10 d., antradienį, Rusijos pajėgos pradėjo kontratakas Kursko srityje, sako JAV karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN. Šiuo metu padėtis regione yra nestabili. Anot analitikų, Rusijos pajėgų mastas ir galimos perspektyvos dar yra neaiškios, todėl daryti galutines išvadas kol kas per anksti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rugsėjo 11 d. turimi įrašai rodo, kad rusai atkovojo ukrainiečių pozicijas į šiaurės rytus nuo Korenevo. Matyti, kad 51-ojo oro desanto pulko daliniai per kuopos dydžio mechanizuotą puolimą pasistūmėjo į pietus nuo Korenevo.

Pasak rusų karinių tinklaraštininkų, rusų kariai pradėjo mechanizuotą kontrataką iš šiaurės netoli Korenevo ir greitai žengė Snagosto link. Kai kurie šaltiniai teigia, kad rusai visiškai užėmė Snagostą, tačiau ISW nemato jokių šių teiginių patvirtinimų.

Be to, gauta informacijos, kad 51-ojo oro desanto pulko ir 155-osios jūrų pėstininkų brigados daliniai pasistūmėjo Snagosto rajone ir užėmė kelias gyvenvietes. ISW to nei patvirtina, nei paneigia.