Kyjivas pasirengęs priimti paliaubas dabartinėje fronto linijoje – „The Telegraph“

Leidinio duomenimis, Ukraina pasirengusi svarstyti ugnies nutraukimą pagal dabartinę fronto liniją, bet kategoriškai atmeta tarptautinį Rusijos kontrolės okupuotose teritorijose pripažinimą.
Kyjivo srities Bučos rajone per dronų ataką apgadintas 21 namas, trys žmonės nukentėjo
Naktį į rugpjūčio 8-ąją Kyjivo srities Bučos rajone per Rusijos bepiločių orlaivių ataką buvo apgadintas 21 privatus namas.
Apie tai „Telegrame“ pranešė Kyjivo srities valstybinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Pasak jo, dėl atakos mergina ir dvi moterys patyrė ūmią streso reakciją ir joms buvo suteikta būtinoji medicinos pagalba vietoje be hospitalizavimo.
Bučos rajone buvo apgadintas 21 privatus namas, ūkiniai pastatai, garažai, du nebaigti statyti daugiaaukščiai pastatai ir 10 automobilių.
Namų apgadinimo laipsnis įvairus – nuo išdaužytų langų ir durų iki dalinio patalpų sunaikinimo, sakė M. Kalašnykas. Jis patikino, kad vietos valdžios institucijos ir partneriai teikia pagalbą žmonėms, kurių turtas nukentėjo. Įvykio vietoje dirba visos gelbėjimo tarnybos.
M. Kalašnykas padėkojo gynybinio projekto „Clear Sky“ operatoriams, kurių dėka už apgyvendintų teritorijų ribų buvo perimta beveik dvi su puse dešimties dronų, ir pabrėžė, kad šis projektas vystomas ir plečiamas toliau.
Kaip pranešė „Ukrinform“, oro gynybos pajėgos neutralizavo 82 iš 108 dronų, kuriais rusai atakavo Ukrainą rugpjūčio 7-osios vakarą.
Rusijos karių nusikaltimai – kaip juodu ant balto: šaltakraujiškai sušaudė civilį, marodieriavo
Rusijos kariuomenės siaubingas elgesys karo metu pasipildė naujais įrodymais: „Radio Svoboda“ paviešino iki šiol nerodytus kamerų Bučoje vaizdus, kuriuose užfiksuoti rusų karių nusikaltimai. Šie vaizdo įrašai iki šiol nebuvo viešinami ir rodomi pirmą sykį, pažymima UNIAN.
Vienas kalba valandomis, kitas – klausosi: atskleidė, kaip atrodo Putino ir Trumpo skambučiai
JAV pareigūnai ir kiti su JAV ir Rusijos lyderių bendravimu susipažinę asmenys teigia, kad Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas keletą kartų kalbėjosi telefonu ir perdavė daugybę žinučių per tarpininkus. Anot jų, D. Trumpas labai atidžiai klausosi Rusijos diktatoriaus monologų, rašo „The Wall Street Journal“.
Pasak vieno aukšto rango JAV prezidento administracijos pareigūno, jų pokalbiai įprastai buvo draugiški. D. Trumpas dažnai kalba apie savo tikslą atgaivinti JAV ir Rusijos santykius, kuriuos skatina augantis ekonominis bendradarbiavimas.
Anot šaltinių, V. Putinas pokalbiuose su D. Trumpu dėsto savo pretenzijas ir pagrindinius norus, daugiausia susijusius su tarptautiniu pripažinimu Rusijos kontrolės Kryme ir Donbaso regione, kurio didžiąją dalį ji atėmė iš Ukrainos.
Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusijos sprogmenų gamyklą pasiekė vokiečių įranga
Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusijos Biysko oleumų gamykla (BOZ) Pietų Sibire, gaminanti sprogmenis kariniams tikslams, per tarpininkus Kinijoje gavo Vokietijos kompanijos „Siemens“ įrangą.
Apie tai praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi muitinės duomenimis ir viešųjų pirkimų dokumentais.
Rusams atakavus Kyjivo, Sumų sritis, nukentėjo keturi žmonės
Rusams naktį į penktadienį dronais atakavus Kyjivo ir Sumų sritis, nukentėjo keturi žmonės, pranešė pareigūnai.
Bučoje padaryta žalos septyniems namams ir vaikų darželiui, kilo gaisrų, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo karinė administracija ir meras Anatolijus Fedorukas.
Per ataką nukentėjo 56 ir 80 metų moterys bei 16-metė paauglė.
Tuo metu per ataką Sumų srityje nukentėjo 54 metų vyras.
Sumų srities vadovas Olehas Hryhorovas nurodė, kad per ataką padaryta žalos pastatams, parduotuvei bei automobiliams.
Ukrainoje per pastarąją parą sunaikinta dar 1 040 rusų karių ir 52 artilerijos sistemos
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 8 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 061 350 karių, iš kurių 1 040 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 083 rusų tankus (+7), 23 102 šarvuotąsias kovos mašinas (+7), 31 232 artilerijos sistemas (+52), 1 456 raketų paleidimo sistemas, 1 203 oro gynybos sistemas, 421 karo lėktuvą, 340 sraigtasparnių, 50 168 nepilotuojamuosius orlaivius (+238), 3 555 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 57 731 transporto priemonę ir kuro cisterną (+126), 3 936 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Pranešama, kad rugpjūčio 7 d. fronte įvyko 119 Ukrainos gynėjų ir rusų kariuomenės mūšiai.
Žiniasklaida: Baltieji rūmai jau ruošiasi Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimui
Baltieji rūmai jau dirba prie trišalio susitikimo tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino organizavimo.
Apie tai praneša nacionalinis Ukrainos transliuotojas „Suspilne“, remdamasi informuotais šaltiniais D. Trumpo administracijoje. Anot šaltinių, trišalės derybos gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau vieta dar nėra nustatyta.
Tiksi paskutinės valandos: iš Trumpo – naujausia žinia dėl ultimatumo Putinui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo savo reikalavimą Vladimirui Putinui iki šio penktadienio stabdyti karinius veiksmus Ukrainoje.
Kalbėdamas su žurnalistais jis sulaukė klausimo, ar ultimatumas V. Putinui vis dar galioja.
„Tai priklausys nuo jo. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labai nusivylęs“, – pareiškė jis.
Liepos pabaigoje D. Trumpas teigė, kad Rusija susidurs su naujomis sankcijomis, jei nesustabdys karo veiksmų Ukrainoje per 10 dienų.
Tai suteikia V. Putinui laiko iki rugpjūčio 8-osios susitarti.
Trumpas pareiškė, kad su Putinu susitiks net jei šis pirma nesusitiks su Zelenskiu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iki numatyto jųdviejų aukščiausiojo lygio susitikimo nėra būtina susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas pirmiausia turi susitikti su V. Zelenskiu, kad po to galėtų susitikti su Jungtinėmis Valstijomis, D. Trumpas atsakė: „Ne“.
D. Trumpas ir V. Putinas kitą savaitę turėtų pirmą kartą susitikti ir aptarti, kaip nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Abu vadovai sakė, kad laikas tokiam aukščiausiojo lygio susitikimui šiuo metu yra tinkamas, nors jo data ir vieta dar nepatvirtinta.
JAV prezidentas nepasakė, ką darys penktadienį suėjus 10 dienų terminui, per kurį turi būti sudarytos paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos. Jei nebus pasiekta jokios pažangos, D. Trumpas pagrasino sankcijomis Rusijos prekybos partneriams. Jis jau paskelbė apie muitus Indijai.
Paklaustas, ar terminas vis dar galioja, D. Trumpas atsakė: „Pažiūrėsime, ką jis [V. Putinas] pasakys. Tai priklausys nuo jo“.
Rusija jau daugiau nei trejus metus vykdo destruktyvų karą prieš Ukrainą, kurį D. Trumpas ne kartą pareiškė norįs greitai užbaigti.
Šis viršūnių susitikimas būtų pirmasis nuo 2021 m., kai su V. Putinu Ženevoje susitiko Joe Bidenas.
Artėja Trumpo ir Putino susitikimas: ar tai taps karo Ukrainoje lūžio tašku?
JAV ir Rusijos lyderiai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas gali susitikti jau kitą savaitę, kad pasiektų taikos susitarimą dėl karo Ukrainoje, tačiau jų požiūriai, kaip ir anksčiau, skiriasi, todėl paliaubos vis dar mažai tikėtinos.
Kaip rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), D. Trumpas paragino V. Putiną nutraukti karą, bet neparodė ypatingo susidomėjimo susitarimo detalėmis. Kremliaus vadovas atmetė visus raginimus nutraukti karo veiksmus, išskyrus jo sąlygomis.
Taip pat, pažymi leidinys, jei susitikimas tarp Trumpo ir Putino įvyks, jis gali tapti rimčiausiu išbandymu JAV prezidentui per šią kadenciją.
Analitikai nuogąstauja, kad V. Putinas gali nesiekti susitarimo.
„Putinas aiškiai leido suprasti, kad karas Ukrainoje jam yra svarbesnis nei santykiai su JAV“, – sako Alina Poliakova, Vašingtone veikiančio Europos politikos analizės centro prezidentė ir generalinė direktorė.
Be to, WSJ pažymi, kad dar viena sudėtinga užduotis D. Trumpui bus derybos su V. Putinu, kuris turi ketvirtį amžiaus patirtį bendraujant su įvairiais JAV prezidentais ir įrodė, kad sugeba daryti jiems įtaką.
Tuo metu JAV ir Europoje baiminamasi, kad Rusijos diktatorius pasiūlė susitikimą viena tam, kad toliau vilkintų D. Trumpą, o ne siektų taikos.
Putinas gali nukreipti Trumpą prieš Ukrainą
V. Putinas gali pasiūlyti, kad Rusija oficialiai perimtų dalį okupuotos Ukrainos teritorijos mainais už savo karių išvedimą iš kitų Ukrainos regionų, teigė aukštas Europos diplomatas ir Ukrainos pareigūnas.
O D. Trumpas, siekdamas susitarimo, gali paraginti Ukrainą ir sąjungininkus priimti šį pasiūlymą.
„Pasak pareigūno, Kyjivas ir kitos Europos vyriausybės greičiausiai atmes šį planą, o tai bus naudinga Putinui, nes Trumpas, kurį retai domina taikos susitarimo detalės, vėliau gali apkaltinti Ukrainą, kad esą tai ji tęsia karą“, – rašoma leidinyje.
Trumpas gali nutraukti žvalgybos ir karinę paramą Ukrainai, kaip jis tai padarė anksčiau šiais metais, taip sužlugdydamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pastangas suartėti su D. Trumpu po įtempto susitikimo Ovaliajame kabinete vasario mėnesį. JAV taip pat gali visiškai pasitraukti iš diplomatinio proceso, palikdamos Maskvą ir Kyjivą tęsti tai, ką Trumpas jau seniai vadina „Bideno karu“.
Taip pat D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad susitiks su V. Putinu artėjančiose derybose dėl karo Ukrainoje, net jei Rusijos lyderis prieš tai nesusitiks su V. Zelenskiu,
Kremlius ketvirtadienį pranešė, kad V. Putinas ketina dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime su D. Trumpu „artimiausiomis dienomis“, tačiau Rusijos vadovas iš esmės atmetė galimybę įtraukti V. Zelenskį.
Kai D. Trumpas buvo paklaustas, ar V. Putinas privalo susitikti su V. Zelenskiu prieš aukščiausiojo lygio susitikimą, JAV prezidentas atsakė paprastai: „Ne, neprivalo.“
Kaip galimą susitikimo vietą V. Putinas įvardijo Jungtinius Arabų Emyratus, tačiau Vašingtonas to nepatvirtino.
Kyjivas pasirengęs priimti paliaubas dabartinėje fronto linijoje – „The Telegraph“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad neįmanoma visų Rusijos okupuotų teritorijų atgauti karinėmis priemonėmis ir reikia ieškoti diplomatinių primeonių, praneša „The Telegraph“.
Leidinio duomenimis, Ukraina pasirengusi svarstyti ugnies nutraukimą pagal dabartinę fronto liniją.
Nors Kyjivas pasirengęs priimti paliaubas dabartinėje fronto linijoje, kategoriškai atmeta tarptautinį Rusijos kontrolės okupuotose teritorijose pripažinimą.
„The Telegraph“ pažymi, kad Ukrainos Konstitucija neleidžia prezidentui ar parlamentui vienašališkai keisti šalies teritorinį suskirstymą ar pažeisti jos teritorinį vientisumą.
Anksčiau „The Wall Street Journal“ skelbė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikime su JAV prezidentu Donaldu Trumpu gali pasiūlyti, kad Rusija oficialiai perimtų dalį okupuotos Ukrainos teritorijos mainais už savo karių išvedimą iš kitų Ukrainos regionų.
O D. Trumpas, siekdamas susitarimo, gali paraginti Ukrainą ir sąjungininkus priimti šį pasiūlymą.