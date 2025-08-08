Žinomo Lietuvos fotografo poelgis spaudžia širdį: tam ryžtųsi ne kiekvienas

Šiuo jautriu ir įkvepiančiu žinomo fotografo poelgiu buvo pasidalinta „Mamų unijos“ puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.
Fotografo poelgis spaudžia širdį
Kaip pabrėžiama pranešime, vėžiu sergantiems vaikams dėl gydymo prarasti plaukai tampa papildomu emociniu iššūkiu.
Žinomas fotografas Vytautas Dranginis padovanojo savo plaukus vėžiu sergantiems vaikams: „Tai – maža auka už jų didvyrišką kovą"
Vienas garsiausių Lietuvos sporto fotografų pasiryžo jautriam ir įkvepiančiam žingsniui – jis nusikirpo ir padovanojo savo ilgai augintus plaukus vėžiu sergantiems vaikams, kuriems dėl gydymo prarasti plaukai tampa papildomu emociniu iššūkiu.
„Vaikai, kovojantys su onkologinėmis ligomis, kasdien įkvepia savo stiprybe, drąsa ir tikėjimu. Šis mano gestas – tik mažas palinkėjimas jiems neprarasti vilties ir žinoti, kad jie nėra vieni“, – sako V. Dranginis.
Plaukai bus perduoti organizacijai, kuri rūpinasi natūralių perukų gamyba vaikams, praradusiems plaukus dėl chemoterapijos ar kitų gydymo būdų.
Kad vyrai aukotų plaukus – labai retas atvejis. Tikimės, kad jis įkvėps ir kitus ilgaplaukius.
Vytautas Dranginis ne tik dalijasi savo kūryba, bet ir rodo, kaip įvairių ir skirtingų specialybių bei pomėgių žmonės gali tapti stipriu socialinių pokyčių balsu“, – rašoma „Mamų unijos“ puslapyje.
