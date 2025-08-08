Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomo Lietuvos fotografo poelgis spaudžia širdį: tam ryžtųsi ne kiekvienas

2025-08-08 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 15:55

Vienas garsiausių Lietuvos sporto fotografų Vytautas Dranginis pasiryžo poelgiui, kuris jaudina iki širdies gelmių – vyras nusikirpo savo ilgus plaukus ir padovanojo juos vėžiu sergantiems vaikams.

Vytautas Dranginis (nuotr. facebook.com)

3

Šiuo jautriu ir įkvepiančiu žinomo fotografo poelgiu buvo pasidalinta „Mamų unijos“ puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Fotografo poelgis spaudžia širdį 

Kaip pabrėžiama pranešime, vėžiu sergantiems vaikams dėl gydymo prarasti plaukai tampa papildomu emociniu iššūkiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vaikai, kovojantys su onkologinėmis ligomis, kasdien įkvepia savo stiprybe, drąsa ir tikėjimu. Šis mano gestas – tik mažas palinkėjimas jiems neprarasti vilties ir žinoti, kad jie nėra vieni“, – sako V. Dranginis.

Plaukai bus perduoti organizacijai, kuri rūpinasi natūralių perukų gamyba vaikams, praradusiems plaukus dėl chemoterapijos ar kitų gydymo būdų.

Kad vyrai aukotų plaukus – labai retas atvejis. Tikimės, kad jis įkvėps ir kitus ilgaplaukius.

Vytautas Dranginis ne tik dalijasi savo kūryba, bet ir rodo, kaip įvairių ir skirtingų specialybių bei pomėgių žmonės gali tapti stipriu socialinių pokyčių balsu“, – rašoma „Mamų unijos“ puslapyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

