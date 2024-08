Svarbiausi įvykiai:

20:58 | Nikopolyje rusų dronas smogė penkių aukštų gyvenamajam namui

Dnipropetrovsko srities Nikopolio mieste rusų FPV dronas smogė penkių aukštų gyvenamajam namui, nukentėjo 81 metų amžiaus moteris.

Tai feisbuke pranešė Nacionalinė policija, kuria remiasi „Ukrinform“.

Pasak policijos atstovų, rusai naktį ir dieną FPV dronais ir iš sunkiosios artilerijos atakavo Nikopolio, Myrivkos, Marhaneco ir Červonohrihorivkos bendruomenes.

1943 metais gimusi moteris buvo sužeista FPV dronui pataikius į penkių aukštų gyvenamąjį namą Nikopolyje.

Taip pat Nikopolyje per rusų artilerijos apšaudymą nukentėjo privatūs namai, garažas, ūkinis pastatas, elektros perdavimo linijos.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį į ketvirtadienį Rusijos kariškiai iš sunkiosios artilerijos tris kartus apšaudė Dnipropetrovsko srities Nikopolio rajoną, nukentėjo infrastruktūra ir privatūs namai.

20:33 Suomijoje siūloma uždrausti rusams pirkti nekilnojamąjį turtą

Suomijos gynybos ministerija parengė įstatymo projektą, kuriame siūloma visiškai uždrausti nekilnojamojo turto sandorius šalyje Rusijos piliečiams ir juridiniams asmenims.

Kaip praneša leidinys „Iltalehti“, kuriuo remiasi portalas „eurointegration“, tai pareiškė Suomijos gynybos ministerijos vadovas Anttis Häkkänenas.

Pasak ministro, nekilnojamojo turto pirkimas Suomijoje yra dalis Rusijos mėginimų daryti poveikį Suomijos vyriausybei, o jo draudimas taip pat pateisinamas, turint omenyje Rusijos plataus masto agresiją prieš Ukrainą.

„Esame parengę įstatymo projektą dėl visiško nekilnojamojo turto sandorių uždraudimo rusams. Išimties tvarka Rusijos piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Suomijoje, būtų leidžiama pirkti nekilnojamąjį turtą. Visais kitais atvejais – visiškas draudimas“, - pabrėžė A. Häkkänenas.

Jei įstatymo projektas bus priimtas, Rusijos piliečiams nebebus leidžiama Suomijoje pirkti, pavyzdžiui, individualių namų, vasarnamių, žemės, komercinio nekilnojamojo turto ir sandėlių.

„Manau, kad reikia visiško draudimo. Asmenys ar kompanijos iš kariaujančios šalies, t. y. Rusijos, negali pirkti nekilnojamojo turto Suomijoje“, – pažymėjo gynybos ministras.

Portalas primena, kad Suomijoje nuo 2020 metų nekilnojamojo turto norintys įsigyti užsieniečiai turi gauti Gynybos ministerijos leidimą.

20:14 | Suduodami smūgiai tiltams Kursko srityje

Ukrainos pilotai suduoda smūgius tiltams, esantiems Kursko srityje, rašo „Ukrinform“.

Kaip teigė Ukrainos karinių oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat pasidalijo vaizdo įrašu.

„Vaizdo įraše matyti, kaip taktinės aviacijos pilotai, bendradarbiaudami su kitų gynybos pajėgų atstovais ir padalinių kariais, sėkmingai smogia objektams Kursko srityje, kurie naudojami logistiniais tikslais“, – rašė jis.

У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. pic.twitter.com/L0P3A2EXTc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024

19:50 | Rusai veža Ukrainos grūdus iš laikinai okupuotų teritorijų į Iraną

Tai „Telegram“ kanale pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai suorganizavo naują logistikos maršrutą Ukrainos grūdams išvežti. Žemės ūkio produkcija traukiniais gabenama iš Luhansko srities iki Kaspijos jūros ir toliau į Iraną“, – rašoma pranešime.

Be to, Kremlius nepatenkintas, kad sumažėjo derlingumas Chersono srityje, nors dėl to kalti patys rusai – jie sunaikino regiono drėkinimo sistemą, susprogdindami Kachovkos hidroelektrinę, pažymi Nacionalinio pasipriešinimo centras.

Kaip anksčiau buvo pranešta, rusai į laikinai okupuotą Luhansko sritį perkelia sąvartynus, prieš kuriuos protestuoja Rusijos miestų gyventojai.

19:25 | Maskva: nuskendo rusų krovininis keltas

Per Ukrainos antskrydį pietiniame Rusijos uoste ketvirtadienį nukentėjo ir nuskendo rusų krovininis keltas, gabenęs degalų cisternas, pranešė Maskvos pareigūnai.

Socialiniame tinkle „Telegram“ išplatintame Krasnodaro krašto operatyvinio štabo pranešime teigiama, kad dėl žalos krovininis keltas nuskendo uosto „Kavkaz“ vandenyse.

Anksčiau buvo pranešta, kad „Kavkaz“ uoste buvo užpultas traukinių keltas su kuro cisternomis. Reaguojant į incidentą buvo išsiųstos gelbėjimo tarnybos.

Anksčiau ketvirtadienį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų, kuriose matyti kelte kilęs gaisras ir rūkstantys dūmai. Prieš pasirodant šiems vaizdams, Rusijos pareigūnai paskelbė apie Ukrainos ataką prieš uostą.

„Kavkaz“ uostas yra Kerčės sąsiauryje, skiriančiame Rusiją nuo prieš dešimtmetį aneksuoto Ukrainos Krymo pusiasalio.

Okupuotas pusiasalis ne kartą tapo Ukrainos dronų ir karinio laivyno smūgių taikiniu, todėl Rusijos pajėgos buvo priverstos atitraukti didžiąją dalį savo jūrų pajėgų ir sustiprinti oro gynybą.

Po išpuolio Kyjivo pareigūnai situacijos nekomentavo, tačiau pateikė mįslingų komentarų.

„Gražu“, – „Telegram“ parašė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėja komunikacijos klausimais Darija Zarivna.

Anksčiau ketvirtadienį ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas veteranų renginyje, paragino savo karius aktyviau pulti Rusijos teritoriją.

„Norėdami išvaryti okupantą iš mūsų žemės, turime sukurti kuo daugiau problemų Rusijos valstybei jos teritorijoje“, – sakė jis.

Rusijos pareigūnai nenurodė, kokiu ginklu Ukraina smogė krovinių keltui.

Rusų valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad penki žmonės, buvę kelte išpuolio metu, laikomi dingusiais be žinios.

18:44 | Rusijos Kursko srityje jau priskaičiuota 133 000 pabėgėlių

Dėl Ukrainos puolimo Rusijos Kursko srityje savo namus iki šiol paliko maždaug 133 000 žmonių.

Tai ketvirtadienį per vaizdo konferenciją su prezidentu Vladimiru Putinu pareiškė laikinasis regiono gubernatorius Aleksejus Smirnovas.

Beveik 20 000 žmonių vis dar yra aštuoniuose rajonuose, kur buvo duoti nurodymai evakuotis, pranešė naujienų agentūra TASS, cituodama A. Smirnovą.

V. Putinas ir Rusijos vyriausybė ketvirtadienį vėl tvarkėsi su Ukrainos puolimo, kuris prasidėjo prieš kiek daugiau nei dvi savaites, padariniais.

Pirmą kartą per beveik pustrečių metų trunkantį Rusijos sukeltą plataus masto karą Ukraina rengia sausumos mūšius priešo teritorijoje ir, jos pačios duomenimis, kontroliuoja daugiau nei 1 000 kv. km. teritorijos.

„Raginu atkreipti ypatingą dėmesį į pasirengimą naujiems mokslo metams“, – įsakė V. Putinas. Švietimo ministras Sergejus Kravcovas sakė, kad moksleiviai iš 114 mokyklų pasienio teritorijoje nuo rugsėjo 2 dienos turėtų būti mokomi nuotoliu. Kiti mokiniai bus mokomi evakuacijos vietose arba vaikų atostogų stovyklose.

18:06 | Rusijos kariškiai smogė miestui Charkivo srityje

Rusijos kariškiai smogė Charkivo srities Bohoduchivo miestui, vienas žmogus žuvo, dar keli buvo sužeisti.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai rusai vis terorizuoja Charkivo srities gyventojus. Priešas smogė Bohoduchivo miestui. Per apšaudymą vienas žmogus žuvo, dar penki buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

Sužeistiesiems teikiama medicinos pagalba. Pataikymų vietose dirba operatyvinės tarnybos. Informacija atnaujinama, pridūrė srities karinės administracijos atstovai.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2024 metų gegužės iš Charkivo srities šiaurės rytų, šiaurės ir rytų rajonų evakuota 14 tūkst. gyventojų, tarp jų - 1350 vaikų.

17:39 | Nuo „europietiškų vertybių“ į Rusiją pabėgęs danas apstulbo: norėjo tapti pasieniečiu Sibire, o atsidūrė Luhanske

„Europos vertybių“ negalėjęs pakęsti danas pabėgo į Rusiją: ten jį išsiuntė kariaut į frontą Rusijos teismas pripažino negaliojančiu šios šalies Gynybos ministerijos kontraktą su Danijos piliečiu, kuris „jam pačiam netikėtai“ buvo išsiųstas kariauti į Ukrainą.

Pasirodo, kad jis į Rusiją atvyko nesutikdamas su Europos vertybėmis, o tarnauti kariuomenėje tikėjosi „pasieniečiu Sibire“.

17:18 | Aliarmas Kryme: skubiai uždarytas Kerčės tiltas, danguje pasirodė juodi dūmai

Ketvirtadienio popietę buvo uždarytas Kerčės tiltas, pasigirdo oro pavojaus signalas, skelbia UNIAN,

Kaip teigiama socialinio tinklo „Telegram“ kanale, kariniuose daliniuose paskelbtas oro pavojaus signalas.

Be to, skelbiama, kad laikinai buvo draudžiamas transporto priemonių judėjimas Krymo tiltu, taip pat sustabdytas laivų judėjimas.

Pirminiais duomenimis, smūgis buvo suduotas „Kavkaz“ uosto, esančio Krasnodaro krašte, teritorijoje.

„Telegram“ kanaluose taip pat pradėjo plisti nuotraukos, kuriose matoma, kad po suduotų smūgių danguje taip pat pasirodė juodi dūmai.

Rusijos pareigūnai taip pat patvirtino, kadkad „Kaukazo“ uoste Krasnodaro krašte buvo smogta geležinkelio keltui su cisternomis, jame kilo gaisras.

Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Baza“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Gautomis žiniomis, nukentėjo laivas „Conroe Trader“. Vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama.

16:37 | Sumų srityje rusų bombos pražudė du civilius

Rusijos kariuomenė numetė dvi valdomąsias aviacines bombas ant Sumų srities Šostkos rajono Esmanės bendruomenės, žuvo du vyrai, sužeista moteris.

Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Tyrimo duomenimis, 2024 metų rugpjūčio 22 d., apie 13 val., naudodami tarptautinės teisės draudžiamus kariavimo metodus, okupantai numetė dvi valdomąsias aviacines bombas ant Šostkos rajono Esmanės bendruomenės civilinės infrastruktūros. Per okupantų ataką žuvo du civiliai – 74 ir 67 metų amžiaus vyrai, vieno žuvusiojo žmona buvo sužeista, ji nugabenta į ligoninę“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).

Tyrimą atlieka Ukrainos saugumo tarnybos valdybos Sumų srityje tyrėjai.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą Sumų srityje per rusų apšaudymą buvo sužeisti šeši žmonės.

16:00 | JAV ir Kinija perspėjo apie gresiančius Rusijos smūgius Kyjivui

JAV ir Kinijos atstovybės perspėjo savo šalių gyventojus dėl pavojaus Ukrainos teritorijoje.

„Per ateinančias kelias dienas, įskaitant savaitgalį, dėl rugpjūčio 24 d., kai minima Ukrainos nepriklausomybės diena, padidės Rusijos dronų ir raketų atakų tiek naktį, tiek dieną visoje Ukrainoje pavojus“, – sakoma JAV ambasados pareiškime. JAV diplomatinė atstovybė paragino savo tautiečius „sekti vietos žiniasklaidos naujienas, iš anksto išsiaiškinti slėptuves ir jomis pasinaudoti, kai bus paskelbtas oro pavojus, taip pat laikytis pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų atstovų nurodymų“.

Kinijos atstovybė Kyjive rekomendavo savo tautiečiams susilaikyti nuo kelionių į Ukrainą dėl saugumo situacijos. Tautiečius, kurie jau ten yra, kinų diplomatai pakvietė nedelsiant judėti į slėptuves, jeigu išgirs oro pavojaus signalus, rašoma „The Moscow Times“.

15:15 | Ukrainiečiai įsilaužė į Rusijos televizijas ir ištransliavo karo vaizdus

„Kyiv Independent“ šaltiniai žvalgyboje praneša, kad Ukrainos karinės žvalgybos programišiai įsilaužė į kelias Rusijos televizijas ir ištransliavo karo vaizdus. Transliacijos surengtos tris kartus geriausiu laiku per Rusijos kanalus „Pervouralsk TV“, „Eurasia 360“, „Eurasia Pervyj Kanal“ ir kt.

Toliau, kaip pranešama, tarp tikslinių kanalų buvo „Lugansk 24“, „Pervyj Respublikanskij“, „SpB“, „Oplot“, „TV-3“ ir „Pervyj Rosijskij“. Šaltinio teigimu, dėl įsilaužimo devyni kanalai turėjo nutraukti transliacijas.

Televizijos bendrovė „Pervouralsk“ socialiniame tinkle „VKontakte“ paskelbė atsiprašymą, kuriame teigiama, kad neįvardyti „užpuolikai gavo prieigą prie tiesioginės transliacijos ir paleido neleistiną vaizdo medžiagą, prieštaraujančią televizijos kanalo politikai“.

14:49 | Okupantai stato įtvirtinimus kovai su dronais, kad apsaugotų Kerčės tiltą

Okupantai rusai tikriausiai stato nuolatinius įtvirtinimus kovai su dronais, kad apsaugotų Kerčės tiltą nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakų.

Tai pranešė „Telegram“ kanalo „Krymskij veter“ stebėjimo grupė, remdamasi palydovinių nuotraukų duomenimis, rašo „Ukrinform“.

„Tikėtina, kad Kerčės tiltui apsaugoti statomi nuolatiniai įtvirtinimai kovai su dronais“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad lygiagrečiai su Kerčės tiltu statomas konstrukcijas sudaro poliai su betoniniu antstatu. Gali būti, kad jos turi sienas, siekiančias vandens paviršių.

14:06 | Putinas išsidavė, kaip stipriai jį sukrėtė Kursko šturmas – visais būdais ieško publikos palaikymo

Yra vienas neabejotinas ženklas, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas desperatiškai siekia pripažinimo: jis „spontaniškai“ išeina pasisveikinti su šalininkų minia. Taip nutiko rugpjūčio 20 d. per pirmąją Rusijos lyderio kelionę už Maskvos ribų po to, kai Ukrainos kariai įsiveržė ir užėmė didelę Kursko srities dalį Rusijos Federacijoje.

13:39 | TATENA vadovas kitą savaitę planuoja apsilankyti Rusijos Kursko atominėje elektrinėje

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi kitą savaitę planuoja apsilankyti Rusijos Kursko atominėje elektrinėje, ketvirtadienį pranešė šios Jungtinių Tautų agentūros atstovas.

Vizitas planuojamas trečią savaitę tęsiantis Ukrainos puolimui šiame Rusijos regione.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) atstovas, praėjus kelioms savaitėms po to, kai Ukraina pradėjo netikėtą kontrpuolimą regione.

„Galime patvirtinti, kad (tai planuojama) kitą savaitę“, – sakė TATENA atstovas. Daugiau informacijos apie planuojamą kelionę nepranešama.

13:08 | Ukraina netiesiogiai patvirtino, kad rusai užėmė miestelį šalies rytuose

Rodosi, kad Ukrainos kariuomenė patvirtino, jog rusų kariuomenė po kelias savaites trukusių mūšių užėmė Niujorko miestelį Ukrainos rytuose netoli Torecko. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ketvirtadienį paskelbtoje padėties ataskaitoje Niujorko būsena buvo pakeista.

Ataskaitoje nebuvo rašoma, kad miestelis yra ginčijamas, tarytum netiesiogiai patvirtinant, kad jis atiteko Ukrainos Donecko kryptimi puolančiai Rusijos armijai.

Ukrainos karo tinklaraštininkai ir Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas trečiadienį paskelbė, kad Niujorką visiškai kontroliuoja rusų pajėgos.

12:29 | V. Zelenskis pranešė apsilankęs Sumų srityje, besiribojančioje su Rusijos Kursko sritimi

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė ketvirtadienį apsilankęs Sumų srities pasienio rajonuose, iš kur Ukrainos kariuomenė surengė beprecedentį puolimą Rusijos Kursko srityje.

„Apsilankiau Sumų srities pasienio zonoje ir susitikau su vyriausiuoju kariuomenės vadu (Oleksandru) Syrskiu bei Sumų srities karinės administracijos vadovu“, – socialiniame tinkle pranešė V. Zelenskis, pridurdamas, kad „Ukraina perėmė dar vienos gyvenvietės kontrolę“.

12:03 | Pavojinga prognozė Rusijai: Ukraina kontrpuolimą gali pradėti jau kitąmet, kitas taikinys – Krymas

Ukrainos ginkluotosios pajėgos, nepaisant rusų karių susitelkimo Donecko srityje, kontrpuolimą gali pradėti jau kitąmet, rašo „The Telegraph“. Pasak leidinio, tam yra trys būtinos sąlygos.

Pirma, jei Ukrainai ir toliau seksis Kurske, Rusijai gali tekti išvesti daugiau pajėgų iš okupuotų teritorijų. Tai potencialiai susilpnintų jų gynybines pozicijas ir padėtų Ukrainos pajėgoms praplėsti bepiločių lėktuvų smūgių nuotolį.

Antra, šiuo metu rengiamos Ukrainos brigados galėtų būti dislokuotos sustiprinti Kursko arba Donecko sritis, priklausomai nuo to, kur Rusijos pajėgos rodytų silpnumo požymių. Toks lankstumas leistų Kyjivui 2025 m. pradėti kontrpuolimą, o ne tik dar vieną puolimą okupuotame Donbase.

Trečiasis veiksnys – Ukrainos sunaikintas Rusijos Juodosios jūros laivynas ir paspartintas Rusijos oro gynybos tinklo išardymas Kryme. Tai privertė Rusijos karius pusiasalyje pereiti į gynybą. Tikėtina, kad okupuotas Krymas gali tapti kitu taikiniu.

O Kerčės tiltas, kuris jau dabar yra dažnas ukrainiečių diversijų taikinys, artimiausiu metu bus sunaikintas, rašo britų laikraštis.

11:25 | Ukrainos pajėgos numušė du rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė du rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą atakavo dešimčia „Shahed“ tipo atakos dronų. Dauguma jų paleisti į Charkivo regioną.

Taip pat rusai paleido į Ukrainą raketų Ch-31P bei „Iskander-M“.

Pranešama, kad numušti du dronai, dar du nukrito patys nepasiekę taikinių. Didesnės žalos šios atakos nepadarė, aukų taip pat nėra.

10:47 | K. Budanovas paaiškino, kokius taikinius Ukrainos dronai atakavo Maskvos regione

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos direkcija (GUR) surengė dronų smūgius į radijo žvalgybos centrą netoli Maskvos. Apie tai „The War Zone“ papasakojo Ukrainos žvalgybos vadovas Kyrylo Budanovas.

„Šiandien (rugpjūčio 21 dieną – red.) įvykdėme porą dronų operacijų“, – sakė K. Budanovas.

Pasak jo, GUR taip pat dronais smūgiavo Ostafjevo oro uostui Maskvoje, taip pat Milerovo oro bazei Rostovo srityje. GUR dabar tikrina, kiek efektyvios buvo šios atakos.

Ostafjevas „buvo apgaulingas taikinys“, sakė K. Budanovas, t. y. ataka prieš jį buvo siekiama nukreipti priešo dėmesį.

Milerovo oro pajėgų bazėje, esančioje maždaug už 20 km nuo sienos su Ukraina, dislokuoti Su-30SM ir Su-35.

10:16 | Rusija sako atrėmusi Ukrainos dronų ir raketų

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad atrėmė kelias Ukrainos dronų ir raketų atakas šalies vakarinėje dalyje, įskaitant Volgogradą, kur Gynybos ministerijos objekte kilo gaisras.

Volgogrado gubernatorius Andrejus Bočarovas sakė, kad naktį oro gynybos pajėgos atrėmė Ukrainos dronų ataką Marinovkos apylinkėse. Pasak jo, didžioji dalis dronų buvo numušta, o nukritus nuolaužoms kilo gaisras „Gynybos ministerijos objekto teritorijoje“.

Su Ukraina besiribojančiame Kursko regione „Rusijos oro gynyba sunaikino dvi Ukrainos raketas ir droną“, teigė srities vadovas Aleksejus Smirnovas.

Toliau į pietus, Rostovo srityje, atremta penkių dronų ataka, sakė gubernatorius Vasilijus Golubevas.

Dronų taip pat buvo numušta Voronežo bei Briansko srityse, ketvirtadienio rytą pranešė gubernatoriai.

09:47 | Buvęs britų kariuomenės vadas: Rusija turi pajusti nepriimtiną grėsmę, kad konfliktas būtų sustabdytas

Buvęs britų kariuomenės vadas pareiškė, kad Vakarai pernelyg įsijautė į „Putino neprovokavimo“ baimių ratą ir paragino suteikti Ukrainai „reikalus sprendžiančią“ ginkluotę, reikalingą norinti nugalėti Rusiją.

08:57 | Rusijoje naktį nugriaudėjo virtinė sprogimų: galimas taikinys – karinis aerodromas

Rusijos „Telegram“ kanalų duomenimis, apie pusę keturių ryto vietos gyventojai ėmė pranešinėti apie sprogimus, girdimus Rusijos Volgogrado srities Kalačo prie Dono mieste.

Skelbiama, kad girdėti sprogimai – bepiločiai orlaiviai ir oro gynyba. „Baza“ nurodo, kad vienas iš bepiločių orlaivių buvo sunaikintas „už kelių kilometrų nuo aerodromo“, o antrojo bepiločio orlaivio nuolaužos „nukrito ant netoliese esančio namo ir sukėlė gaisrą“.

Kalbama apie karinį aerodromą „Marinovka“, esantį Žovtnevo kaime, maždaug už 20 km nuo Kalačo prie Dono. Internautai spėja, kad būtent šis objektas galėjo būti išpuolio taikinys.

„SHOT“ „Telegram“ kanale liudininkai iš įvairių vietovių „jau suskaičiavo nuo 6 iki 10 garsių sprogimų“ per oro ataką, prieš tai danguje girdėjosi „bepiločių orlaivių skrydžiams būdingi garsai“.

Vietos valdžios institucijos šio incidento kol kas nekomentavo.

08:22 | Nacionalinio pasipriešinimo centras: Rusija okupuotose teritorijose didina „humanitarinių konvojų“ skaičių

Nuo metų pradžios rusai į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas ėmė siųsti daugiau vadinamųjų „humanitarinių konvojų“, kuriais gabenama karinė technika, platformoje „Telegram“ pranešė Nacionalinis pasipriešinimo centras.

„Okupantai naudojasi vadinamaisiais humanitariniais konvojais karinei technikai pervežti. Priešas tokią taktiką naudoja nuo 2014 m. Tačiau nuo 2024 m. tokių konvojų pasirodo vis dažniau, nors jų paplitimas nepadidėjo. Kariuomenė sunkvežimius iškrauna naktį, o jų atvykimas reiškia, kad tuoj prasidės naujos puolamosios operacijos“, – teigiama pranešime.

07:50 | O Scholzas: Kyjivas kontrpuolimą Kurske parengė „visiškai slapta“

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas trečiadienį pasakė, kad Ukraina savo netikėtą kontrpuolimą Rusijos Kursko regione parengė „visiškai slapta ir be jokių komentarų“.

„Ukraina savo karinę operaciją Kursko regione parengė visiškai slapta ir be jokių komentarų – kaip tokiu atveju, savaime suprantama, ir turėtų būti“, – lankydamasis Ukrainos kaimynystėje esančioje Moldovoje žurnalistams sakė O. Scholzas.

07:26 | V. Zelenskis: Ukraina tikisi, kad pažadėtieji milijardai materializuosis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė, jog Ukraina tikisi, kad šaliai pažadėti milijardai dolerių karinės pagalbos materializuosis. Dalis šių sumų bus finansuojama įplaukomis iš įšaldyti valstybinio Rusijos turto.

Jau buvo girdėti daugybė Kyjivo partnerių politinių pareiškimų ir galime tikėtis, kad jų pasigirs dar daugiau, trečiadienį vakare kreipdamasis į šalį kalbėjo V. Zelenskis. „Bet mums reikia realaus mechanizmo“, – teigė jis.

Ukrainai reikia įplaukų iš įšaldyto Rusijos turto, kad galėtų apsiginti nuo Rusijos – šalies agresorės daugiau nei dvejus metus trunkančiame ginkluotame konflikte.

„Atitinkamos diskusijos užtruko pernelyg ilgai ir mums galiausiai reikia sprendimų“, – sakė V. Zelenskis.

07:00 | Rusija teigia sužlugdžiusi Ukrainos bandymą įsiveržti į pasienio regioną

Rusija trečiadienį sužlugdė Ukrainos kovotojų grupės bandymą kirsti sieną į vakarinę Briansko sritį, pranešė regiono gubernatorius.

„Briansko srities Klimovo rajone buvo sustabdytas Ukrainos žvalgybinio–diversijų būrio bandymas prasiveržti į Rusijos teritoriją“, – „Telegram“ parašė Briansko srities gubernatorius Aleksandras Bogomazas.