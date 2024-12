Svarbiausios dienos naujienos:

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

10:15 | Ministerija: Rusija raketomis atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą

Ukraina penktadienį pranešė, kad atlaiko naujausią Rusijos raketų ataką prieš savo energetikos infrastruktūrą, pranešė ukrainiečių energetikos ministerija.

Tai naujausia Maskvos kampanija prieš karo nualintos šalies energetikos infrastruktūrą šaltuoju metų laiku.

„Priešas ir toliau tęsia terorą. Energetikos sektorius visoje Ukrainoje vėl masiškai puolamas“, – nurodė Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos nacionalinis energetikos operatorius pranešė, kad kai kuriose šalies vietovėse nutrauktas elektros energijos tiekimas, siekiant stabilizuoti tinklo darbą.

REKLAMA

Visoje šalyje oro temperatūra šiuo metu yra apie 0 Celsijaus laipsnių.

Ukrainoje nuo 7 val. vietos (ir Lietuvos) laiku skamba oro pavojaus sirenos. Ukrainiečių grėsmių stebėjimo kanalai pranešė apie Maskvos raketas virš kelių šalies sričių.

Oficialiais duomenimis, nuo metų pradžios Rusija surengė mažiausiai 11 plataus masto smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai.

Maskva teigia, kad ukrainiečių energetikos infrastruktūros objektai yra teisėti taikiniai, nes „remia Ukrainos gynybos pramonės įmones“.

REKLAMA

REKLAMA

Pareigūnų teigimu, šie išpuoliai yra Maskvos bandymas palaužti šalies civilius gyventojus. Jie taip pat ragina Vakarų šalis aprūpinti Ukrainą daugiau oro gynybos sistemų, kurios padėtų apsaugoti kritinės svarbos infrastruktūrą.

Reaguodamas į naujausią Rusijos ataką, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pakartojo šiuos raginimus.

„Rusija siekia atimti iš mūsų energiją. Vietoj to mes turime atimti iš jos teroro priemones“, – socialiniuose tinkluose pareiškė ministras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

9:23 | Dėl atakos Ukrainoje Lenkija pakėlė savo naikintuvus, sistemas įvedė į aukščiausią parengties lygį

Dėl penktadienio rytą rusų pradėtos didžiulės atakos prieš Ukrainą, Lenkija pakėlė savo naikintuvus, praneša Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.

„Dėmesio, atsižvelgiant į dar vieną Rusijos Federacijos ataką, kurios metu kruizinėmis raketomis, balistinėmis raketomis ir dronais buvo smogta objektams, be kita ko, esantiems Ukrainos vakaruose, mūsų oro erdvėje pradėta vykdyti karinės aviacijos operacija.

REKLAMA

Pagal galiojančias procedūras RSZ operacinis vadas aktyvavo visas turimas pajėgas ir išteklius, budinčios naikintuvų poros buvo pakeltos, o antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį.

Imtasi veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti saugumą teritorijose, besiribojančiose su grėsmės zonomis“, – rašoma vadovybės pranešime „X“.

Anot pranešimo, Lenkija stebi padėtį ir yra pasirengusi nedelsiant reaguoti.

Primename, kad penktadienio rytą Rusija pradėjo didžiulę ataką prieš Ukrainą. Šalyje paskelbtas oro pavojus, raketos užfiksuotos daugelyje regionų.

REKLAMA

9:07 | Ukrainos kariniai instruktoriai kitąmet dalyvaus mokymuose Lietuvoje

Ukrainos kariniai instruktoriai kitais metais mokysis Lietuvoje pagal NATO karinio švietimo tobulinimo programą, ketvirtadienį pranešė su Rusijos invazija kovojančios šalies Gynybos ministerija.

Remiantis jos tinklalapyje paskelbtu pranešimu, toks susitarimas pasiektas per Ukrainos gynybos viceministro Serhijaus Melnyko ir Lietuvos karinio švietimo patarėjo Stasio Paldūno susitikimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Numatyta, kad iš pradžių pagal NATO Karinio švietimo tobulinimo programą (angl. The Defence Education Enhancement Programme – DEEP) programą Lietuvoje bus apmokyta 30 Ukrainos instruktorių, daugiausia dėmesio skiriant kovinės patirties turintiems seržantams.

Be to, dviejose Ukrainos karinėse institucijose bus pradėtas bandomasis kovinio šaudymo instruktorių rengimo projektas, per jį bus naudojami modernūs NATO mokymo metodai, nurodo ministerija.

REKLAMA

„Karinio švietimo ir kovinio rengimo tobulinimas yra vienas iš svarbiausių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų uždavinių. Esame dėkingi savo partneriams už paramą, kuri leidžia mums integruoti šiuolaikinius NATO standartus į mūsų mokymo sistemą“, – sakė S. Melnykas.

Kyjivas nuolat pabrėžia, kad narystė NATO yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką. Pripažindami, kad visateisė narystė neįmanoma vykstant karui su Rusija, Ukrainos pareigūnai siekia oficialaus kvietimo.

REKLAMA

Liepą Vašingtone vykusiame NATO viršūnių susitikime Aljanso nariai pareiškė, kad Ukraina negrįžtamai eina narystės NATO link.

8:43 | Zelenskis nori pokalbio su Bidenu: jis dar turi galimybę žengti istorinį žingsnį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori dar kartą pasikalbėti su JAV prezidentu Joe Bidenu dėl Ukrainos narystės NATO, sako Ukrainos prezidento patar4jas Andrijus Jermakas.

Pasak jo, Ukraina jau ne kartą nustebino pasaulį, ypač netikėtomis operacijomis fronte, todėl pokalbis dėl narystės NATO turi įvykti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Prezidentui ir jo komandai svarbu padaryti viską ir dar daugiau, kad būtų pasiektas rezultatas. Be abejo, prezidentas nori dar kartą pasikalbėti su prezidentu J. Bidenu, kad dar kartą išreikštų, jog jis turi galimybę, kol dar eina pareigas ir turi teisinę galimybę, iš tiesų žengti svarbų, istorinį žingsnį ir užbaigti visus tuos daugiau nei 20 metų, kai mums kažką žadėjo. Kiekvienais metais jie mums kažką žada, keičia formuluotes, bet pagrindinio dalyko – paimti ir pakviesti Ukrainą į NATO – nėra“, – sako A. Jermakas.

REKLAMA

Jis pridūrė, kad Ukraina nusipelnė būti NATO nare dėl ilgametės kovos su Rusija, ypatingai dėl trejus metus trukusios visiškos invazijos.

8:30 | Kovalenka: rusai nesiruošia keisti savo taktiką

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka sureagavo į penktadienį Rusijos pradėtą masinę ataką prieš Ukrainą, rašo UNIAN.

Anot jo, ataka įrodo, kad nesiruošia keisti savo taktiką.

„Priešas nerodo jokių ženklų, kad yra pasirengęs nustoti pulti ir terorizuoti Ukrainą. Jis nekeičia taktikos, vykdydamas raketų atakas. Jis kaupia raketas ir dronus ir nuspėjamai juos paleidžia. Putiną reikia palaužti, kitaip nesimato, kad Rusija nori nutraukti karą“, – komentuoja A. Kovalenka.

REKLAMA

8:02 | Sprogimai Odesoje

Penktadienio rytą rusų raketos užfiksuotos skrendančios iš Černihivo į Kyjivo sritį, iš Sumų – į Poltavos sritį. Iš Čerkasų srities raketos skrenda Kryvorohado sritį. Užfiksuota grupė raketų, skrendanti iš Poltavos srities į Čerkasų sritį, iš Čerkasų į Kyjivą. Raketos penktadienio rytą užfiksuotos praktiškai visoje Ukrainoje.

Odesoje nugriaudėjo sprogimai.

7:31 | JAV pristatė 500 mln. dolerių karinės pagalbos Ukrainai paketą

Siekdamos padėti Ukrainai apsiginti nuo Rusijos puolimo, Jungtinės Valstijos suteiks jai dar vieną karinės pagalbos paketą, kurio vertė – 500 mln. JAV dolerių, ketvirtadienį pranešė JAV valstybės departamentas.

REKLAMA

REKLAMA

Naujajame pagalbos pakete bus kovos su bepiločiais orlaiviais sistemų, amunicijos raketų paleidimo sistemoms HIMARS ir šarvuotų transporto priemonių.

„Jungtinės Valstijos ir dar daugiau nei 50 šalių stovi petys į petį, kad užtikrintų, jog Ukraina turės reikalingų pajėgumų apsiginti nuo Rusijos agresijos“, – teigiama departamento pranešime.

Vos prieš kelias dienas JAV vyriausybė pristatė maždaug 988 mln. JAV dolerių vertės paketą.

JAV prezidento Joe Bideno kadencijai artėjant į pabaigą, vis labiau nerimaujama, kad JAV politikos kursas gali kisti. Sausio 20 d. šalies valdymą į savo rankas turėtų perimti Respublikonų partijai atstovaujantis išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas ir daug kas baiminasi, kad jis gali smarkiai apriboti Ukrainai teikiamos karinės pagalbos apimtis, o tai sumenkintų Kyjivo galimybes gintis nuo Rusijos.

Paskutinėmis J. Bideno prezidentavimo savaitėmis JAV deda pastangas pervesti Ukrainai Kongreso patvirtintas lėšas.

J. Bidenui einant prezidento pareigas, JAV buvo didžiausia Ukrainai skirtų ginklų tiekėja.

7:25 | Dar daugiau raketų

Kaip skelbia UNIAN, iš Chersono srities buvo paleista raketų grupė. Viena raketa užfiksuota skrendanti Mykolajivo kryptimi. Dar viena raketų grupė pastebėta į rytus nuo Mykolajivo.

7:08 | Penktadienio rytą – didelė rusų ataka prieš Ukrainą: griaudėja sprogimai

Penktadienio rytą Rusija pradėjo didelę ataką prieš Ukrainą, rašo UNIAN. Šalyje paskelbtas oro pavojus.

REKLAMA

Dar 3:23 užfiksuota, kad pakilo keli rusų Tu-95ms. Tada 5:59 Ukrainos pajėgos pranešė apie skrendantį objektą, judantį nuo Charkivo link Poltavos. Pranešama, kad minėti rusų orlaiviai paleido dvi raketų bangas. Rusai atakavo Charkivo priemiesčius.

6:27 Kremenčuke nugriaudėjo sprogimai. 6:50 pranešta apie greitai judantį objektą danguje virš Donecko.