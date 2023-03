Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:50 | Švedija parduos artilerijos sistemą „Archer“ Jungtinei Karalystei

Švedija ketvirtadienį paskelbė apie susitarimą parduoti savo artilerijų sistemą „Archer“ Jungtinei Karalystei, todėl Londonas Ukrainai galės padovanoti savo senesnes savaeiges haubicas AS-90.

Švedijos vyriausybė išplatintame pareikškime nurodė, jog JK įsigys 14 „Archer“ vienetų.

Stokholmas sausį paskelbė, kad sistemą „Archer“ taip pat siųs tiesiogiai į Ukrainą, nenurodydamas konkretaus skaičiaus, o ketvirtadienį pranešė, kad atsiųs aštuonis vienetus.

Švedijoje sukurta sistema „Archer“ – tai automatizuota haubica, pritvirtinta prie visureigio, todėl ginklą nuotoliniu būdu valdo šarvuotoje kabinoje sėdinti įgula.

„Tokia artilerija, kaip „Archer“, kartu su šarvuočiais ir tankais didina Ukrainos gynybinius pajėgumus ir leidžia jiems atkovoti teritoriją“, – teigė Švedijos gynybos ministras Palas Jonsonas.

Jungtinė Karalystė teigia, kad 14 „Archer“ sistemų „laikinai pakeis dabartines 32 artilerijos sistemas AS-90, kurias JK padovanojo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“.

Londonas paskelbė, kad sausį siunčią AS-90 į Ukrainą.

Švedijos vyriausybė pranešė, kad iki šiol pažadėjo Ukrainai skirti 16,9 mlrd. kronų (1, 5 mlrd. eurų) karinės paramos.

Vasarį Švedija prisijungė prie daugybės Vakarų valstybių, kurios Kyjivui pažadėjo skirti sunkiosios ginkluotės, ir pasiūlė „apie 10“ savo tankų „Leopard 2“, taip pat oro gynybos sistemų „Iris-T“ ir HAWK.

21:26 | CNN: Rusija galėjo rasti numušto JAV drono nuolaužų

JAV mano, kad Rusija Juodojoje jūroje rado numušto amerikiečių drono nuolaužų, CNN pareiškė su šiuo klausimu susipažinęs JAV pareigūnas. Anot jo, galėjo būti rastos nuolaužos tokios kaip stiklo pluošto gabalėliai, nedidelės drono dalys.

Dar anksčiau šią savaitę JAV pranešė apie incidentą tarptautinėje erdvėje virš Juodosios jūros. Rusų naikintuvas atakavo amerikiečių droną, todėl jis sudužo.

Anot Joe Bideno administracijos, drono nuolaužos liko nieko vertos – JAV spėjo sunaikinti slaptą žvalgybinę informaciją prieš dronui nukrentant į vandenį.

„Mes padarėme taip, kad jie negalėtų išgauti nieko žvalgybiškai vertingo iš to drono liekanų, kad ir kokios liekanos būtų vandens paviršiuje“, – CNN trečiadienį sakė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby.

Anot JAV generolo Marko Milley, dronas atsidūrė giliai vandenyje.

„Tai JAV nuosavybė ir mes, mes šiuo metu tai paliksime, bet jis tikriausiai sudužo. Atvirai kalbant, tikriausiai nėra daug ką atgauti“, – sakė jis.

20:59 | Rusijoje nubaustas politikas, per Putino kalbą ant ausų užsikabinęs makaronus

Rusijoje nubaustas politikas Michailas Abdalkinas, kuris vasario 21-ąją per režimo lyderio Vladimiro Putino kalbą ant ausų užsikabino makaronus, rašo „Sky news“.

20:27 | Zelenskio ir Kinijos lyderio derybos būtų naudingos – Baltieji rūmai

Baltieji rūmai ketvirtadienį pareiškė, jog Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo derybos būtų „geras dalykas“, tačiau įspėjo Pekiną, kad šis į konfliktą nežvelgtų „vienpusiškai“.

„Manome, kad būtų gerai, jei jiedu pasikalbėtų“, – žurnalistams teigė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas spaudai Johnas Kirby, paklaustas apie verslo dienraščio „Wall Street Journal“ paskelbtą pranešimą, kuriame teigiama, kad Kyjivo lyderis ketina pasikalbėti su Xi Jinpingu pirmą kartą nuo Kinijos sąjungininkės Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą.

„Mes remiame ir palaikome“ kontaktus, sakė J. Kirby. Bet jis perspėjo, kad Kinija neskatintų paliaubų Ukrainoje, teigdamas, kad tai paprasčiausiai prisidėtų prie Rusijos agresijos.

19:59 | Lenkijos sprendimas siųsti naikintuvus į Ukrainą neturės jokios įtakos – Baltieji rūmai

Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, kad Lenkijos sprendimas tapti pirmąja šalimi, siunčiančia į Ukrainą naikintuvus MiG-29, „nekeičia“ JAV sprendimo nesiųsti savo pačių karo lėktuvų į Kyjivą.

„Tai nekeičia mūsų požiūrio dėl F-16“, – žurnalistams teigė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas spaudai Johnas Kirby, turėdamas omenyje JAV gaminamus naikintuvus.

Jis pridūrė, kad šis Lenkijos žingsnis neturės jokios įtakos.

19:13 | Rusai ruošiasi naujam puolimui: Ukraina įvardijo, kuriam miestui gresia pavojus

Rusijos kariai toliau šturmuoja Bachmutą ir ruošiasi atnaujinti Vuhledaro puolimą, ketvirtadienį vakare pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašo UNIAN.

„Bachmuto kryptimi priešas toliau šturmuoja Bachmuto miestą. Mūsų gynėjai atrėmė priešo atakas Orechovo-Vasiljevkos, Bachmuto, Ivanivsko ir Hryhorivkos rajonuose“, – cituojama naujausia Ukrainos pajėgų ataskaita.

Anot štabo, rusai pastarąją parą apšaudė kelias Donecko srities gyvenvietes. Rusai taip pat pradėjo nesėkmingus Kamiankos, Avdijivkos, Marinkos ir kitų vietovių puolimus.

Kaip skelbiama ataskaitoje, rusai ruošiasi atnaujinti puolimą prieš Vuhledarą, esantį Donecko srityje. Jau pastarąją parą jis buvo apšaudytas.

Rusai taip pat surengė naujus Charkivo, Černihivo, Sumų ir Luhansko sričių apšaudymus, vykdė nesėkmingą puolimą Kreminos, Kupjansko, Lymano ir kitomis kryptimis.

Zaporižios ir Chersono kryptimis priešas ginasi.

18:38 | Nausėda sveikina Lenkijos sprendimą siųsti naikintuvų Ukrainai

Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Lenkijos prezidentą Andrzejų Dudą su šalies sprendimu siųsti naikintuvų Ukrainai.

„Sveikinu prezidento Andrzejaus Dudos sprendimą siųsti naikintuvus Ukrainai. Tai – didelis pokytis, kuris reikšmingai sustiprins kovą prieš agresorių. Ryžtingumas išjudina kalnus. Tikra lyderystė priartins pergalę ir taiką Europai“, – savo „Twitter“ paskyroje ketvirtadienį paskelbė G. Nausėda.

A. Duda ketvirtadienį pranešė, kad Lenkija ketina perduoti Ukrainai keturis naikintuvus MiG-29 artimiausiomis dienomis, o vėliau jų suteiks dar daugiau.

Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Piotras Muelleris trečiadienį sakė, kad kai kurios kitos šalys, turinčios orlaivių MiG, taip pat pažadėjo jų perduoti Kyjivui, tačiau konkrečių valstybių neįvardijo.

Šie žingsniai žymi lūžį Vakarams teikiant karinę paramą Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau kurį laiką prašė Vakarų rėmėjų pasidalyti naikintuvais, tačiau NATO sąjungininkės iki šiol išreiškė dėl to abejonių.

Prieš Rusijos invaziją Ukraina turėjo kelias dešimtis MiG-29, kuriuos paveldėjo žlugus Sovietų Sąjungai, tačiau neaišku, kiek jų liko, jau daugiau nei metus trunkant kovoms.

18:17 | Lietuva perduos Ukrainai 155 mm artilerijos amunicijos, visureigių – ministras

Lietuva perduos Ukrainai 155 mm artilerijos amunicijos, visureigių ir maisto davinių, ketvirtadienį pranešė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Naujas Lietuvos karinės paramos paketas Ukrainai apima 155 mm amuniciją, visureigius ir maisto davinius“, – tviteryje parašė A. Anušauskas.

Jis pridūrė, kad iš viso karinė Lietuvos parama Ukrainai netrukus pasieks beveik 450 mln. eurų.

Lietuva ginkluote Ukrainą pradėjo remti dar prieš Rusijos invaziją, taip pat apmoko ukrainiečių karius tiek šalies viduje, tiek prisidėdama prie kitų jų rengimo iniciatyvų užsienyje.

17:45 | Vokietija Ukrainai siųs dar karinės pagalbos

Vokietija paskelbė apie naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, rašo UNIAN. Į paketą įeina 5 000 155 mm sviedinių, 155 mm didelio tikslumo valdoma amunicija, šaudmenys MARS II, du šakiniai krautuvai, 25 generatoriai, 500 SFP9 šautuvų, dvi palapinės.

17:29 | JAV parodė, kur gali būti numuštas amerikiečių dronas

JAV ketvirtadienį paskelbė žemėlapį, kuriame nurodė, kurioje maždaug vietoje buvo numuštas amerikiečių dronas MQ-9, rašo CNN.

JAV karinės oro pajėgos socialiniuose tinkluose pasidalijo žemėlapiu, kuriame pavaizduotos apytikslės vietos, kuriose amerikiečių dronas susidūrė su Rusijos naikintuvu ir kur nukrito.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG