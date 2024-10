Svarbiausios dienos naujienos:

10:20 | Budanovas: Rusija karui ruošia 11 000 Šiaurės Korėjos karių

Rusijos Federacijos rytuose rengiama apie 11 000 Šiaurės Korėjos kariškių, pareiškė Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kirilas Budanovas.

Anot jo, jie bus pasirengę karui Ukrainoje iki lapkričio 1 d. Kare prieš Ukrainą jie turėtų naudoti rusišką techniką ir amuniciją.

2 500 karių turėtų būti siunčiami į Kurską.

10:11 | Zelenskis NATO šalims: ruoškite savo brigadas, mūsiškiai jau pavargo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė NATO šalims ruošti karinius dalinius, kurie galės pakeisti „pavargusias“ Ukrainos pajėgas mūšio lauke.

9:59 | 40 šalių pažadėjo paramą Ukrainai neutralizuojant minas

Daugiau kaip 40 šalių pažadėjo paramą Ukrainai neutralizuojant minas ir sprogmenis. Šveicarijoje vykstančioje dviejų dienų konferencijoje valstybės įsipareigojo imtis konkrečių priemonių vykdant humanitarinį išminavimą Ukrainoje, pranešė organizatoriai.

Pirmąją konferencijos Lozanoje dieną šalių atstovai pažadėjo „greitai ir saugiai atkurti žemės ūkio paskirties žemę“. Be to, bus remiama nukentėjusiųjų „ekonominė ir socialinė reintegracija“. Taip pat pažadėta parama išminavimo įrangos gamybai Ukrainoje.

„Ukraina tapo labiausiai užminuota pasaulio šalimi“, – sakė Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis. Nuo Rusijos invazijos 2022 m. vasarį užminuota ketvirtadalis šalies teritorijos.

„Iššūkio mastas iš tikrųjų didžiulis, – pabrėžė D. Šmyhalis. – Kalbame apie 140 000 kvadratinių kilometrų dydžio teritoriją – tris kartus didesnę nei Šveicarija“. Premjeras paminėjo ekspertų vertinimą, kad gali žūti iki 9 000 civilių, jei nebus imtasi išminavimo priemonių.

Pasaulio banko skaičiavimu, išminavimo Ukrainoje kaštai yra apie 34 mlrd. eurų. Anot D. Šmyhalio, suma dar gali didėti.

9:04 | Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 530 karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. spalio 18 d. Ukrainoje jau sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės maždaug 675 800 rusų okupantų, iš jų 1 530 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 027 priešų tankus (+13 per pastarąją parą), 18 053 šarvuotąsias kovos mašinas (+51), 19 533 artilerijos sistemas (+23), 1 232 raketų paleidimo sistemas, 978 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 17 152 nepilotuojamus orlaivius (+48), 2 620 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 26 908 transporto priemones ir kuro cisternas (+93), 3 448 specialiosios įrangos vienetus (+2).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad desantininkai Kurachovės sektoriuje atrėmė nuožmų masinį puolimą ir sunaikino 33 šarvuotosios priešų technikos vienetus.

8:53 | Įvardijo dažniausią rusų karių mirties priežastį

Karo medikų apklausa atskleidė, kokia yra dažniausia rusų karių mirties priežastis, rašo „Newsweek“.

8:15 | Didžiulė dronų ataka prieš Ukrainą

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį rusai surengė galingą dronų ataką visoje Ukrainoje, rašo UNIAN.

Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino visus Kyjivo link judėjusius dronus, pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.

Ukrainos kariai daugiau kaip 4,5 valandos vykdė kovines operacijas sostinės oro erdvėje ir jos prieigose. Aukų išvengti pavyko.

8:07 | Vokietija į Ukrainą siunčia dar 20 šarvuotųjų transporterių

Vokietija Ukrainai perdavė dar 20 pėstininkų kovos mašinų „Marder“, ketvirtadienį pranešė Vokietijos vyriausybė.

Atnaujintame Vokietijos vyriausybės pristatytos ginkluotės sąraše matyti, kad Ukraina taip pat gavo dar aštuonis tankus „Leopard 1“.

Pėstininkų kovos mašinos „Marder“ pasirodė ypač veiksmingos Ukrainoje, šiai besiginant nuo plataus masto Rusijos invazijos: priešų dronų stebimi pėstininkai jomis gali saugiai judėti mūšio lauke.

Vokietijos vyriausybės ginkluotės sąraše yra ir po vieną oro gynybos sistemą „IRIS-T SLM“ bei „IRIS-T SLS“. Apie šių sistemų pristatymą jau yra pranešęs padėties Ukrainoje centro prie Gynybos ministerijos vadovas Christianas Freudingas.

Ukraina taip pat gavo šešias savaeiges šarvuotąsias haubicas „Panzerhaubitze 2000“ ir 24 000 vienetų 155 mm artilerijos sviedinių.

Be ginkluotės pakete yra ir 75 000 turniketų.

Vokietija yra antra svarbiausia pagalbos Ukrainai teikėja po Jungtinių Valstijų. Tačiau, vertinant pagal ekonominę galią, Baltijos ir Šiaurės šalys pagalbos suteikia daugiau.

7:18 | Donaldas Trumpas užsipuolė Volodymyrą Zelenskį: dėl karo kaltas ir jis

JAV Respublikonų partijos kandidatas į prezidentus Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl to, jog Rusija užpuolė Ukrainą, kaltas ir pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Jis neturėjo leisti kilti tam karui“, – dalyvaudamas maždaug pusantros valandos trukusioje transliuotojo platformoje „YouTube“ Patricko Bet-Davido tinklalaidėje dėstė D. Trumpas.

2022 m. vasarį Rusija Ukrainoje pradėjo nieko neišprovokuotą, plataus masto invaziją. Nuo to laiko Ukraina mėgina atremti Maskvos pajėgas, o jai šioje kovoje padeda Vakarų valstybės. Didžiausias Ukrainos rėmėjas yra Jungtinės Valstijos, kurių suteiktos karinės pagalbos vertė siekia 50 mlrd. JAV dolerių – gerokai mažiau nei teigia D. Trumpas.

D. Trumpas eilinį kartą suabejojo ir dėl JAV pagalbos Ukrainai.

„Manau, kad Zelenskis yra vienas iš geriausių pardavėjų, kokius man yra tekę matyti. Kaskart, kai jis pasirodo, mes duodame jam 100 milijardų dolerių – kas dar istorijoje yra turėjęs tiek pinigų? To nėra buvę.“

Jis teigė, kad tai nereiškia, jog jis nenori padėti Ukrainai, kadangi jam „labai gaila tų žmonių“. Kartu su D. Trumpu rinkimuose dalyvaujantis ir į būsimo viceprezidento postą pretenduojantis Ohajo valstijos senatorius JD Vance‘as yra kategoriškai pasisakęs prieš tai, kad Ukrainai būtų skiriama kokia nors pagalba.

Duodamas interviu D. Trumpas dar kartą pareiškė, kad jei būtų prezidentu, šis karas nebūtų prasidėjęs. Jis atkreipė dėmesį, kad jo ketverių metų kadencijos Baltuosiuose Rūmuose metu šis karas neprasidėjo „ir nebūtų prasidėjęs“.

Jis pareiškė, kad laimėjęs lapkričio 5 d. rinkimus karą užbaigtų iki sausio 20 d. įvyksiančios inauguracijos. Apklausos rodo, kad D. Trumpą ir jo varžovę – Demokratų partijos kandidatę viceprezidentę Kamalą Harris palaiko vienodas rinkėjų skaičius.