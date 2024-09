Svarbiausios dienos naujienos:

10:47 | Ukraina teigia numušusi 53 rusų dronus iš 56

Ukraina teigia naktį į pirmadienį atrėmusi intensyvią Rusijos dronų ataką. Dešimtyje regionų numušti 53 bepiločiai iš 56, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Rusų ataka daugiausiai buvo nukreipta prieš Kyjivo regioną, informuoja agentūra „Reuters“.

Kariuomenės duomenimis, oro gynyba sunaikino 20 dronų, nukreiptų į sostinę. Rusų puolamieji dronai skriejo iš įvairių krypčių, tinkle „Telegram“ pareiškė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko. Preliminaria informacija, čia aukų ir žalos nefiksuota.

9:40 | Budanovas įvardijo, iki kada Rusija nori laimėti karą: „Šis laikotarpis jiems yra labai svarbus“

Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas pareiškė, kad Rusija nori laimėti karą prieš Ukrainą iki 2025 m. pabaigos arba 2026 m. pradžios, rašo „Ukrainska Pravda“. Anot jo, nuo 2025 m. vasaros Rusija susidurs su rimtomis ekonominėmis problemomis ir turės mobilizuoti daugiau karių.

„2025 m., 2025 m. pabaiga ir 2026 m. pradžia. Jie nori iki to laiko visa tai užbaigti. Nes pagal jų pačių skaičiavimus, jeigu jie neišeis iš šio karo laikydami save nugalėtojais, ilgainiui – per artimiausius 30 metų – Rusijos Federacija praras supervalstybės statusą, kurio jie siekia“, – sako K. Budanovas.

Anot jo, Rusija prognozuoja, kad su problemomis susidurs 2025 m. vasarą. Tuo metu turėtų susikirsti tiek finansiniai, ekonominiai, tiek socialiniai ir politiniai veiksniai.

„Jie prognozuoja, kad neigiamas poveikis jų ekonomikai pradės būti labai pastebimas maždaug 2025 m. vasarą“, – sako K. Budanovas. K. Budanovas taip pat mano, kad Rusijoje vis aštrėja verbavimo į kariuomenę klausimas.

„Šiuo laikotarpiu jie susidurs su dilema: arba skelbti mobilizaciją, arba kaip nors mažinti karo veiksmų intensyvumą, kuris galiausiai jiems gali būti lemiamas“, – sako jis. Žvalgybos vadovas pridūrė, kad visuomenės nuotaikas Rusijoje taip pat paveikė Ukrainos pastangos perkelti kovas gilyn į Rusijos teritoriją. Remdamasis Rusijos dokumentais, A. Budanovas pažymėjo, kad jei Rusija nenugalės, 2025 m. pabaigoje pasaulyje liks tik dvi supervalstybės – JAV ir Kinija.

„Jie tai supranta. Šis laikotarpis jiems yra labai svarbus. Todėl jie darys viską, kad laimėtų, kaip jie tai supranta. Priešingu atveju jie iškris iš absoliučiai visų pasaulinių procesų. Viskas, ko jie gali tikėtis, yra regioninė lyderystė, o tai jų netenkina“, – pabrėžia jis.

9:02 | Solovjovas spjaudosi grasinimais: pareiškė, kad Rusija turi pagrindą pradėti branduolinį karą

Rusų propagandistas Vladimiras Solovjovas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas turi „pagrindą pradėti branduolinį karą“, rašo „Newsweek“.

8:21 | Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 060 karių

Per plataus masto rusų invaziją Ukrainoje iki 2024 m. rugsėjo 16 d. jau sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės 634,860 rusų okupantų, iš jų 1 060 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 683 priešų tankus (+3 per pastarąją parą), 17 071 šarvuotąją kovos mašiną (+8), 18 123 artilerijos sistemas (+14), 1 187 raketų paleidimo sistemas (+1), 947 oro gynybos sistemas (+1), 369 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 15 263 nepilotuojamus orlaivius, 2 592 sparnuotąsias raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 24 712 transporto priemonių (+28), 3 090 specialiosios įrangos vienetų (+6).

Informacija apie priešų nuostolius nuolat tikslinama ir atnaujinama.

Pranešama, kad pirmadienio naktį ukrainiečiai numušė beveik dvi dešimtis į Kyjivą paleistų rusų dronų kamikadzių.

7:40 | Piešia niūrų scenarijų Kremliui: Rusija jau netrukus susidurs su rimtomis problemomis fronte

JAV Karo studijų instituto (ISW) ekspertai mano, kad Rusijai ims trūkti ginklų ir amunicijos karui prieš Ukrainą ir ji taps dar labiau priklausoma nuo užsienio partnerių, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Tikėtina, kad Rusija susidurs su vis didėjančiomis problemomis gaminant ir įsigyjant Rusijos operacijoms Ukrainoje reikalingas medžiagas, o Kremlius, siekdamas patenkinti savo medžiagų poreikius, greičiausiai taps vis labiau priklausomas nuo užsienio partnerių“, – skelbia analitikai.

Anot jų, Rusijos kariuomenė, siekdama išlaikyti puolimo operacijų Ukrainoje tempą, labai pasikliauja sovietinių laikų ginklų ir karinės įrangos, ypač šarvuočių, atsargomis.

„Rusijos valdžiai greičiausiai reikės toliau mobilizuoti Rusijos ekonomiką ir gynybos pramonę bei investuoti į pajėgumų plėtrą, jei Rusijos kariuomenė ketina išlaikyti dabartinį operacijų tempą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, nes Rusija išeikvoja savo ribotas sovietmečio atsargas, tačiau neaišku, ar Rusijos gynybos pramonė gali pagaminti pakankamai, kad išlaikytų didelius įrangos nuostolius, kuriuos Rusijos pajėgos patirs Ukrainoje, net ir toliau“, – rašoma analizėje.

ISW anksčiau įvertino, kad Rusijos pastangos plėsti gynybos pramonę vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu greičiausiai nebus tvarios dėl numatomo darbo jėgos trūkumo ir Vakarų sankcijų poveikio.

Ukrainos vyriausiosios karinės žvalgybos valdybos vadovas Kyryla Budanovas atkreipė dėmesį į Šiaurės Korėjos, kaip įtakingiausios Rusijos karinės sąjungininkės, vaidmenį.

Jis pažymėjo, kad Šiaurės Korėjos artilerijos šaudmenų tiekimas Rusijai daro tiesioginį ir greitą poveikį karo dinamikai – Ukrainos kariai pajuto padidėjusį Rusijos operacijų tempą praėjus vos kelioms dienoms po Šiaurės Korėjos tiekiamų artilerijos šaudmenų atvežimo.

Pranešama, kad Šiaurės Korėja iki 2024 m. birželio mėn. pristatė Rusijai 4,8 mln. artilerijos šaudmenų.

„Rusija greičiausiai susidurs su mažėjančiomis ginklų ir įrangos atsargomis ir sunkiai kompensuos jų trūkumą, nebent jai pavyks masiškai apeiti Vakarų sankcijas ir smarkiai išplėsti bendradarbiavimą su užsienio partneriais, kad gautų pakankamai karinės įrangos, komponentų ir dvejopo naudojimo prekių“, – rašo ISW.