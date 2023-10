Svarbiausi įvykiai:

22:40 | Situacija Izraelio-Libano pasienyje

Libano „Hezbollah“ smogikai sekmadienį surengė išpuolius prieš Izraelio kariuomenės postus ir šiaurinį pasienio kaimą. Izraelis atsakė atsakomaisiais smūgiais Libane.

JT taikdariai perspėjo, kad susirėmimai pasienyje aštrėja.

Pastarąją savaitę Izraelio ir Libano pasienyje vykęs pavienis apšaudymas sukėlė susirūpinimą, kad kovos su „Hamas“ Gazoje gali peraugti į platesnį konfliktą.

Per „Hezbollah“ išpuolį Štuloje, ūkininkų bendruomenėje, kuri ribojasi su pasienio tvora, žuvo vienas žmogus ir dar trys buvo sužeisti, pranešė smogikų grupuotė ir Izraelio medikai, nes prasidėjo antra savaitė didžiausio smurto pasienyje nuo 2006 m. mėnesį trukusio karo.

22:03 | Irano užsienio reikalų ministras: JAV patirs „didelių nuostolių“, jei karas Gazoje peraugs į didesnį konfliktą

Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amirabdollahianas sakė, kad Jungtinės Valstijos patirs „didelių nuostolių“, jei Gazoje vykstantis karas peraugs į didesnį konfliktą, sekmadienį pranešė „Al Jazeera“.

„Per savo sąjungininkus perdavėme savo žinią sionistiniam režimui, kad jei jie nenutrauks savo žiaurumų Gazoje, Iranas negali likti tik stebėtoju“, – Irano valstybinė žiniasklaida citavo H. Amirabdollahianą, pasakiusį televizijai, praneša „Reuters“.

„Jei karo mastas išsiplės, didelės žalos patirs ir Amerika“, – pridūrė Amirabdollahianas.

21:08 | Izraelio kariuomenė patvirtino, kad „Hamas“ laiko 155 įkaitus

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė patvirtinusi, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ nuo praėjusios savaitės, kai surengė išpuolį prieš žydų valstybę, įkaitais laiko 155 žmones.

Kariuomenės atstovas Danielis Hagari teigė, kad valdžios institucijos susisiekė su 155 įkaitų šeimomis, ir patikslino ankstesnį 126 įkaitų skaičių.

„Hamas“ šeštadienį, spalio 7 dieną, netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Per konfliktą žuvo šimtai žmonių tiek Izraelyje, tiek Gazos Ruože.

20:46 | Palestina: po griuvėsiais Gazoje dingo daugiau kaip 1 000 žmonių

Sekmadienį Palestinos civilinė valdžia pranešė, kad po pastatų griuvėsiais Gazoje, į kuriuos buvo nukreipti Izraelio oro antskrydžiai, šiuo metu dingo daugiau kaip 1 000 žmonių.

Pareiškime Palestinos atstovai teigė, kad praėjus 24 valandoms po smūgių į pastatus iš griuvėsių buvo ištraukta daug gyvų žmonių, praneša „Reuters“.

20:26 | Blinkenas įsitikinęs, kad per Egipto sieną su Gazos Ruožu pavyks tiekti pagalbą

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį išskrisdamas iš Kairo sakė, kad Rafos pasienio perėja tarp Gazos Ruožo ir Egipto bus atvira pagalbai į Izraelio blokuojamą anklavą.

„Kartu su Jungtinėmis Tautomis, Egiptu, Izraeliu ir kitais kuriame mechanizmą, kaip gauti pagalbą ir ją perduoti žmonėms, kuriems jos reikia“, – sakė jis žurnalistams.

A. Blinkenas taip pat nurodė, kad Jungtinės Valstijos už pagalbos perdavimą į Gazos Ruožą atsakingu paskyrė buvusį diplomatą Davidą Satterfieldą.

Valstybės sekretoriaus teigimu, JAV sąjungininkės arabų šalys sutarė suvaldyti Izraelio karą su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“ neleidžiant jam išplisti.

„Kiekvienoje šalyje, į kurią nuvykau, ryžtasi užtikrinti, kad tai neišplistų“, – prieš išvykdamas iš Egipto į Izraelį, kur lankysis antrą kartą per mažiau nei savaitę, teigė A. Blinkenas, prieš tai aplankęs šešias arabų šalis.

„Niekas neturėtų daryti nieko, kas galėtų įlieti žibalo į ugnį bet kurioje kitoje vietoje (...) Iš mano pokalbių su visomis šiomis kitomis šalimis aišku, kad jos tvirtai laikosi šios nuomonės ir savo santykiais stengiasi užtikrinti, kad taip neatsitiktų“, – pridūrė jis.

20:20 | Atnaujinta: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2 670, praneša Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija

Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija sekmadienį pranešė, kad Izraelio oro smūgiai, prasidėję nuo praėjusį savaitgalį įvykdyto kruvino palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš žydų valstybę, anklave nusinešė mažiausiai 2 670 žmonių gyvybių.

Dar 9 600 žmonių buvo sužeisti, Izraeliui tęsiant bombardavimo kampaniją prieš „Hamas“ taikinius pakrantės anklave, pridūrė šios grupuotės kontroliuojama ministerija.

19:58 | JT taikos palaikymo misija Libane: į būstinę šalies pietuose pataikė raketa

Jungtinių Tautų taikos palaikymo misija Libane pranešė, kad į jos būstinę pietiniame Nakuros mieste pataikė raketa, pasienyje su Izraeliu vykstant susišaudymams.

„Į mūsų būstinę Nakuroje pataikė raketa, ir šiuo metu aiškinamės, iš kur ji buvo paleista. Mūsų taikos palaikymo kariai tuo metu nebuvo slėptuvėse. Laimei, niekas nenukentėjo“, – sakoma pajėgų pareiškime.

19:33 | Joe Bidenas kalbėjosi su Palestinos atstovu

JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad kalbėjosi su Palestinos savivaldos pirmininku Mahmoudu Abbasu:

„Patikinau jį, kad dirbame su partneriais regione, siekdami užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų civilius Gazos Ruože, ir užkirsti kelią konflikto plitimui“, – teigė jis.

J. Bidenas taip pat sakė, kad jis dar kartą pasmerkė „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį ir pakartojo, kad „Hamas“ „nepalaiko palestiniečių tautos teisės į orumą ir apsisprendimą“.

I spoke with Palestinian Authority President Abbas to condemn Hamas’ attack on Israel and reiterate that Hamas does not stand for the Palestinian people’s right to dignity and self-determination.



I assured him that we're working with partners in the region to ensure… — President Biden (@POTUS) October 15, 2023

19:05 | Gazos Ruože kūnų tiek daug, kad juos pradėjo laikyti ledų šaldytuvuose

Gazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pradėjo laikyti kūnus ledų šaldytuvuose, nes vežti juos į ligonines yra pernelyg rizikinga, o kapinėse trūksta vietos, praneša „Reuters“.

Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti baltu audeklu apvynioti kūnai, sudėti tuščiuose sunkvežimiuose.

Viename vaizdo įraše, kurį „Instagram“ tinkle paskelbė palestiniečių fotožurnalistas Montazas Azaiza, matyti, kaip iš uždarytų sunkvežimio durų sunkiasi kraujas.

„Tai nėra taip, kaip matote. Tai ne ledų sunkvežimiai ledams. Tai ledų sunkvežimiai kūnams“, – vaizdo įraše sakė Azaiza.

„Kadangi nėra elektros, o mirusių žmonių kūnų yra daug, žmonės juos naudoja, kad sutaupytų vietos ir suteiktų šaltą vietą kūnams“, – prieraše rašė Azaiza.

19:00 | Izraelio gynybos ministras: nesame suinteresuoti pradėti kovas pasienyje su Libanu

Izraelis nėra suinteresuotas pradėti kovos veiksmus savo šiauriniame pasienyje su Libanu, pareiškė gynybos ministras Yoavas Gallantas, įtampai tarp abiejų šalių didėjant.

„Nesame suinteresuoti karu šiaurėje, nenorime eskaluoti situacijos“, – savo biuro išplatintame vaizdo įraše sakė Y. Gallant'as, lankydamas karius Izraelio pietuose.

„Jei „Hezbollah“ [grupuotė] pasirinks karo kelią, ji sumokės labai didelę kainą (...) Tačiau jei ji susilaikys, mes gerbsime situaciją ir išlaikysime padėtį tokią, kokia ji yra, nepaisant to, kad šaudoma iš abiejų pusių“, - pridūrė ministras.

18:21 | Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2 450

Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija sekmadienį pranešė, kad Izraelio oro smūgiai, prasidėję nuo praėjusį savaitgalį įvykdyto kruvino palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš žydų valstybę, anklave nusinešė mažiausiai 2 450 žmonių gyvybių.

Dar 9 200 žmonių buvo sužeisti, Izraeliui tęsiant bombardavimo kampaniją prieš „Hamas“ taikinius pakrantės anklave, pridūrė šios grupuotės kontroliuojama ministerija.

17:51 | Baltieji rūmai: Izraelis paskelbė, jog pietinėje Gazos Ruožo dalyje vėl tiekiamas vanduo

JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas sekmadienį pareiškė, kad Izraelio kolegos jam pranešė, jog pietinėje Gazos Ruožo dalyje vėl įjungtas vandens tiekimas.

„Per pastarąją valandą susisiekiau su Izraelio kolegomis, kurie man pranešė, kad pietinėje Gazos Ruožo dalyje vėl įjungė vandentiekį“, – televizijai CNN sakė Baltųjų rūmų atstovas.

Nuo praėjusio savaitgalio, kai prasidėjo karas, Izraelis, vykdydamas palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ valdomos teritorijos apgultį, buvo sustabdęs vandens tiekimą.

„Hamas“ šeštadienį, spalio 7 dieną, netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Per konfliktą žuvo šimtai žmonių tiek Izraelyje, tiek Gazos Ruože.

17:10 | Egiptas: Izraelio veiksmai Gazoje prilygsta kolektyvinei bausmei

Egipto prezidentas Abdel Fatah al-Sisi JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui pareiškė, kad Izraelio reakcija į „Hamas“ išpuolį peržengė savigynos ribas ir prilygo kolektyvinei bausmei.

Sekmadienį per televiziją transliuotuose komentaruose per susitikimą su Blinkenu Kaire A. A. Sisi taip pat sakė, kad nepritaria, jog per konfliktą būtų šaudoma į civilius gyventojus.

Anksčiau, kaip praneša agentūra „Reuters“, Egipto prezidento kanceliarijos pareiškime sakoma, kad Egiptas atmeta bet kokį planą išstumti palestiniečius „kitų šalių nenaudai“ ir kad paties Egipto saugumas yra raudona linija.

Jis teigė, kad palestiniečiai turėtų likti savo žemėse ir kad jis stengiasi užtikrinti pagalbos pristatymą.

16:51 | JAV baiminasi Izraelio ir „Hamas“ karo eskalavimo bei tiesioginio Irano įsitraukimo

Jungtinės Valstijos sekmadienį pareiškė, kad baiminasi Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karo eskalavimo bei tiesioginio Irano įsitraukimo perspektyvos.

Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas kalbėdamas televizijai CBS paminėjo kovos veiksmų Izraelio ir Libano pasienyje galimybę bei pridūrė: „Negalime atmesti galimybės, kad Iranas nuspręs kokiu nors būdu tiesiogiai įsitraukti į konfliktą. Turime pasiruošti visiems galimiems nenumatytiems atvejams.“

16:30 | Izraelis ragina Gazos ruožo gyventojus judėti į pietus, prieš antžeminį puolimą toliau vykdomi oro smūgiai

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad ir toliau leis Gazos gyventojams evakuotis į pietus prieš numatomą jos pajėgų antžeminį puolimą Gazos ruože, praneša „Reuters“. Puolimu Izraelis planuoja keršyti už „Hamas“ smogikų išpuolius prieš aštuonias dienas.

Izraelio kariuomenė teigė, kad šimtai tūkstančių žmonių jau persikėlė į pietus, nes Izraelis vykdo intensyviausią kada nors vykdytą anklavo bombardavimą, atsakydamas į tai, kad Izraelyje žuvo 1 300 žmonių, įskaitant 279 Izraelio karius.

Gazos Ruožo valdžios institucijos pranešė, kad iki šiol žuvo daugiau kaip 2,3 tūkst. žmonių, iš kurių ketvirtadalis – vaikai, ir beveik 10 tūkst. buvo sužeisti. Anklavo ligoninėse trūksta medicinos priemonių ir jos sunkiai susitvarko su sužeistųjų srautu.

16:05 | Izraelio gynybos pajėgos vėl praneša, kad buvo apšaudomos iš Libano

Izraelio gynybs pajėgos socialiniame tinkle „X“ vėl pranešė, kad buvo apšaudomos iš Libano. Tai – jau penktas kartas šį sekmadienį.

For the 5th time today, a report was received of an anti-tank missile being fired toward an IDF post along the Blue Line with Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Prie šio pranešimo prisidėjo ir pajėgų atstovas spaudai adjutantas Danielis Hagari, kuris socialinėje žiniasklaidoje paskelbė, kad Izraelio pajėgos atsakė ugnimi per mėlynąją liniją į Libaną.

Vėliau Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad perėmė penkias iš devynių iš Libano į Izraelio teritoriją paleistų raketų.

Following reports regarding sirens sounded in northern Israel, nine rockets were fired from Lebanon into Israeli territory.

The IAF intercepted five rockets according to protocol. REKLAMA October 15, 2023

15:55 | Netanyahu: Izraelis „išnaikins" kraujo ištroškusias pabaisas „Hamas“

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pažadėjo „išardyti“ judėjimą „Hamas“, kurį per pirmąjį naujos Izraelio nepaprastosios padėties vyriausybės posėdį Tel Avive pavadino „kraujo ištroškusiomis pabaisomis“, rašo „The Guardian“.

Kalbėdamas prieš posėdį, kuris prasidėjo tylos minute už Izraelio smurto aukas, B. Netanyahu sakė: „Tai pirmasis nacionalinės nepaprastosios padėties vyriausybės posėdis, prie kurio prisijungė dar penki ministrai - Benny [Gantzas], Gadi [Eizenkotas], Čili [Tropperis], Gideonas [Sa'aras] ir Yifat [Šaša-Biton].

Dirbame visą parą, kaip komanda ir vieningas frontas. Mūsų vienybė yra aiški žinia tautai, priešui ir pasauliui.

Mačiau mūsų nuostabius karius, kurie dabar yra fronto linijoje. Jie žino, kad už jų stovi visa tauta. Jie supranta misijos mastą. Jie pasirengę bet kada imtis veiksmų, kad nugalėtų kraujo ištroškusias pabaisas, sukilusias prieš mus, kad mus sunaikintų.

„Hamas“ manė, kad mes subyrėsime – mes išardysime „Hamas“.

Spalio 7 d. „Hamas“ surengė išpuolį, per kurį žuvo daugiau kaip 1 300 izraeliečių.

15:50 | Izraelis sako patvirtinęs informaciją apie 126 „Hamas“ įkaitais paimtus žmones

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė patvirtinusi, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“, prieš aštuonias dienas surengusi kruviną išpuolį, įkaitais paėmė 126 žmones.

Pareigūnai iš pradžių skelbė apie 150 Izraelio ir užsienio piliečių, paimtų įkaitais, kai „Hamas“ spalio 7 dieną surengė netikėtą didelio masto išpuolį, per kurį Izraelyje žuvo mažiausiai 1,3 tūkst. žmonių.

Izraelis atsakė bombardavimu, per kurį palestiniečių anklave žuvo daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių. Be to, dešimtys tūkstančių karių susibūrė prie Gazos Ruožo sienos, Izraeliui rengiantis sausumos operacijai.

Kariuomenės atstovas Richardas Hechtas taip pat sakė, kad per karines operacijas, pradėtas reaguojant į precedento neturinčius „Hamas“ išpuolius, dabar yra žinoma apie 286 žuvusius Izraelio karius.

Izraelio pareigūnai teigia, kad žinomų įkaitų skaičius buvo sumažintas, nes buvo rasti ir identifikuoti kūnai iš „Hamas“ atakų vietų Pietų Izraelyje.

R. Hechtas per spaudos konferenciją sakė, kad patvirtinta informacija apie 126 įkaitus.

Šeštadienį skelbta apie 120 įkaitų, o pareigūnai perspėjo, kad artimiausiomis dienomis šis skaičius dar greičiausiai keisis.

Kariuomenė taip pat pranešė, kad jų pajėgos per reidus į Gazos Ruožą rado kai kurių įkaitų kūnus, tačiau nepateikė jų skaičiaus.

„Hamas“ teigė, kad per Izraelio smūgius žuvo 22 įkaitai, bet nepateikė įrodymų.

Grupuotė perspėjo, kad nužudys įkaitus, jei Izraelis iš anksto neperspėjęs smogs civiliniams taikiniams.

15:50 | JT: per pirmą Izraelio ir „Hamas“ karo savaitę Gazos Ruože perkelta apie milijoną žmonių

Apskaičiuota, kad per pirmąsias septynias Izraelio ir Gazos Ruožą kontroliuojančios kovotojų grupuotės „Hamas“ karo dienas savo namus šioje teritorijoje paliko apie milijoną žmonių, sekmadienį pranešė palestiniečių pabėgėlius remianti Jungtinių Tautų agentūra.

„Apskaičiuota, kad per pirmąsias septynias karo Gazoje dienas buvo perkelta apie milijoną žmonių“, naujienų agentūrai AFP sakė UNRWA komunikacijos direktorė Juliette Touma.

Izraelio pajėgos sekmadienį ruošėsi artėjančiai sausumos operacijai į Gazos Ruožą, kurios tikslas – sunaikinti palestiniečių islamistų kovotojų grupuotę „Hamas“, surengusią kruviniausią išpuolį šalies istorijoje.

Per aštuonias dienas nuo tada, kai „Hamas“ ginkluoti užpuolikai nužudė daugiau kaip 1,3 tūkst. izraeliečių, Izraelis atsakė bombardavimo kampanija, kuri nusinešė daugiau kaip 2,3 tūkst. Gazos Ruožo gyventojų gyvybių.

Izraelis penktadienį nurodė 1,1 mln. gyventojų evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę prieš numatomą sausumos įsiveržimą, o Jungtinės Tautos paragino šį įsakymą atšaukti.

15:44 | Kinija: Izraelis nuėjo per toli

Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė apie diplomatinį pokalbį su Saudo Arabija, skelbia „Politico“.

Per pokalbį šeštadienį Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi pareiškė, kad Izraelis per toli nuėjo atsakydamas į praėjusią savaitę įvykusią „Hamas“ invaziją. W. Yi taip pat sakė, kad Izraelio veiksmai peržengė savigynos ribas.

Prieš „Hamas“ įsiveržimą ir vėlesnį Izraelio karinį atsaką buvo manoma, kad Izraelis ir Saudo Arabija, vedami bendro priešiškumo Iranui, siekia normalizuoti santykius, o tai galėjo pakeisti dinamiką Artimuosiuose Rytuose.

Savo ruožtu Kinija neatliko didelio vaidmens Artimuosiuose Rytuose, nors pranešimas apie Kinijos ir Saudo Arabijos pokalbį yra dar vienas ženklas, kad ji norėtų padidinti savo įtaką.

15:07 | Blinkenas pirmadienį vėl vyks į Izraelį

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį atvyko į Kairą, o pirmadienį grįš į Izraelį savo antrojo vizito per mažiau nei savaitę po turo šešiose arabų šalyse dėl krizės su „Hamas“, pranešė Valstybės departamentas.

„Sekretorius Blinkenas grįš rytoj tolimesnėms konsultacijoms su Izraelio lyderiais“, – sekmadienį žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.

14:54 | Iranas: „niekas negali garantuoti“ padėties kontrolės, jei Izraelis įsiverš į Gazos Ruožą

Iranas sekmadienį, prieš numatomą Izraelio pajėgų sausumos operaciją, perspėjo, kad „niekas negali garantuoti“ padėties kontrolės, jei žydų valstybė įsiverš į Gazos Ruožą.

„Jei sionistinio režimo (Izraelio) išpuoliai prieš beginklius Gazos piliečius ir žmones tęsis, niekas negali garantuoti situacijos kontrolės ir konfliktų nesiplėtimo“, – Irano užsienio reikalų ministerija citavo ministrą Hosseiną Amirą-Abdollahianą Hoseiną Amirą Abdolahianą), kalbėjusį su Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamadu Al Thani.

14:50 | BBC: panašu, kad Izraeliui dar reikės bent kelių dienų, kad pradėtų puolimą

BBC reporteris, šiuo metu esantis pietinėje Izraelio dalyje, rašo, kad iš šiaurinės Gazos Ruožo srities yra matomi kylantys dūmai, o izraeliečių artilerija apšaudo šią teritoriją.

Žurnalistas svarsto, kad dabartinė situacija neleidžia manyti, kad antžeminė operacija gali būti pradėta sekmadienį. Pasak jo, panašu, kad Izraelio pajėgoms dar reikia bent keletos dienų operacijai pradėti.

14:27 | Izraelio kariuomenė: laukiame politinės žalios šviesos operacijai Gazos Ruože

Izraelio kariuomenė laukia politinio sprendimo dėl didelės sausumos operacijos Gazos Ruože laiko, sekmadienį sakė kariuomenės atstovai, civiliams stengiantis pabėgti iš šiaurinės šios teritorijos dalies.

Izraelis liepė 1,1 mln. žmonių šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje pasitraukti į teritorijos pietus, o tūkstančiai sekmadienį vis dar naudojosi nustatytais saugiais maršrutais ieškodami sau saugios vietos.

Izraelis patyrė Jungtinių Tautų ir jo sąjungininkų spaudimą susilaikyti nuo bet kokios invazijos, kol civiliams bus suteikta galimybė išvykti. Kariuomenė nesakė, kada baigsis saugaus pasitraukimo laikotarpis.

Kariškių atstovai leitenantas Richardas Hechtas ir Danielis Hagari sekmadienį per atskiras spaudos konferencijas sakė, kad politinis sprendimas lems bet kokius veiksmų prieš „Hamas“ pradžią po spalio 7 dieną surengtų išpuolių, per kuriuos Izraelyje žuvo mažiausiai 1,3 tūkst. žmonių.

„Mes surengsime diskusijas su mūsų politine vadovybe“, – viename pranešime sakė R. Hechtas.

13:52 | Popiežius ragina atverti humanitarinius koridorius Gazos Ruožo gyventojams

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino sukurti humanitarinius koridorius, kad būtų galima pristatyti būtiniausius daiktus į Gazos Ruožą, kurį Izraelis smarkiai bombarduoja po kruvino jį kontroliuojančios kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolio.

„Privaloma gerbti humanitarinę teisę, ypač Gazoje, kur skubiai būtina garantuoti humanitarinius koridorius ir padėti gyventojams“, – sakė popiežius po tradicinės Viešpaties Angelo maldos Šv. Petro aikštėje.

13:27 | JT: pietinės Gazos Ruožo dalies link vyksta masinis gyventojų persikėlimas

Izraelio įsakymas evakuoti šiaurinę Gazos Ruožo dalį sukėlė masinį gyventojų persikėlimą į pietinę palestiniečių anklavo dalį, sekmadienį pranešė Jungtinės Tautos.

Izraelis įspėjo 1,1 mln. palestiniečių civilių gyventojų palikti šiaurinę Gazos Ruožo dalį, ir nuo to laiko į pietus pajudėjo nenutrūkstamas šeimų srautas perkrautais automobiliais, sunkvežimiais ir asilų traukiamais vežimais.

„Masinis gyventojų persikėlimas iš Gazos Ruožo šiaurės į pietus vyksta nuo (...) penktadienio ryto, kai Izraelis įsakė gyventojams evakuotis iš šių teritorijų prieš karines operacijas“, – teigiama JT humanitarinės pagalbos agentūros OCHA pranešime.

„Humanitariniai partneriai praneša, kad per pastarąją parą gerokai padaugėjo šalies viduje perkeltųjų asmenų, tačiau tikslus jų skaičius nežinomas“, – teigiama jame.

Prieš tai, ketvirtadienio 23 val. duomenimis, Gazos Ruože buvo 423 378 šalies viduje perkeltieji asmenys, teigė OCHA.

Maždaug 64 proc. jų apgyvendinti UNRWA, JT agentūros, teikiančios paramą palestiniečių pabėgėliams, patalpose.

„Maždaug 33 054 šalies viduje perkeltieji asmenys rado prieglobstį 36 valstybinėse mokyklose“, – teigė OCHA.

„Apskaičiuota, kad daugiau kaip 153 tūkst. šalies viduje perkeltųjų asmenų, kurių namai buvo sugriauti arba apgadinti, arba kurie paliko savo namus dėl baimės, gyvena pas giminaičius ir kaimynus, taip pat kitose viešosiose įstaigose“, – nurodė organizacija.

Izraelio pajėgos sekmadienį ruošėsi artėjančiai sausumos operacijai į Gazos Ruožą, kurios tikslas – sunaikinti palestiniečių islamistų kovotojų grupuotę „Hamas“, surengusią kruviniausią išpuolį šalies istorijoje.

Per aštuonias dienas nuo tada, kai „Hamas“ ginkluoti užpuolikai nužudė daugiau kaip 1,3 tūkst. izraeliečių, Izraelis atsakė bombardavimo kampanija, kuri nusinešė daugiau kaip 2,3 tūkst. Gazos Ruožo gyventojų gyvybių.

Izraelis penktadienį nurodė 1,1 mln. gyventojų evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę prieš numatomą sausumos įsiveržimą, o Jungtinės Tautos paragino šį įsakymą atšaukti.

13:14 | Vokietija ragina savo piliečius nevykti į Izraelį, palestiniečių teritorijas ir Libaną

Vokietijos vyriausybė sekmadienį paragino savo piliečius nevykti į Izraelį, palestiniečių teritorijas ir Libaną dėl smurto eskalavimo po „Hamas“ išpuolių prieš žydų valstybę.

Šis įspėjimas dėl kelionių yra aukščiausio lygio įspėjimas, kurį paskelbė Vokietijos vyriausybė. Savo pareiškime Užsienio reikalų ministerija taip pat teigė, kad ji padarys viską, kad padėtų piliečiams, norintiems išvykti iš Izraelio ar palestiniečių teritorijų.

12:46 | A. Blinkenas susitiko su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, tęsiantis kelionę po Artimuosius Rytus, sekmadienį susitiko su Saudo Arabijos, kurios santykiai su Izraeliu šyla, bet kuri yra sustabdžiusi santykių normalizavimą, faktiniu valdovu.

JAV diplomatijos vadovas anksti ryte beveik valandą praleido susitikime su sosto įpėdiniu Mohammedu bin Salmanukarališkojoje rezidencijoje Rijado rajone, sakė vienas JAV pareigūnas.

A. Blinkenas, paklaustas apie susitikimą, sakė, kad jis buvo labai produktyvus.

A. Blinkenas kelionę po regioną surengė po to, kai Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas, o Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui.

Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, įskaitant civilius. Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių, tarp jų kelių šimtų vaikų, gyvybių.

(nuotr. SCANPIX.)

Prieš šį karą Saudo Arabijos sosto įpėdinis kalbėjo apie JAV vadovaujamos diplomatijos pažangą siekiant normalizuoti Saudo Arabijos ir Izraelio santykius.

Kilus smurtui, Saudo Arabija sustabdė šį procesą, o A. Blinkenas teigė, kad Saudo Arabijos ir Izraelio santykių normalizavimo pastangų nutraukimas galėjo iš dalies paskatinti „Hamas“ išpuolį.

Karalystėje įsikūrusios dvi švenčiausios islamo vietos, todėl Izraeliui, kuris 2020 metais normalizavo santykius su trimis kitomis arabų valstybėmis, jos pripažinimas būtų istorinis.

Saudo Arabija, kuri, kaip ir Izraelis, palaiko įtemptus santykius su Iranu, siekė saugumo garantijų iš Jungtinių Valstijų, savo ilgametės partnerės ir naftos pirkėjos.

Tačiau princas Mohammedas labai prieštaringai vertinamas Jungtinėse Valstijose, kur žvalgyba jį susiejo su 2018 metais įvykdytu JAV gyvenusio Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymu.

Saudo Arabijos valdžios institucijos šį tvirtinimą neigia.

Prezidentas Joe Bidenas, kuris kadaise pažadėjo karalystę paversti pariju, po praėjusių metų vizito Saudo Arabijoje, kai draugiškai sudaužė kumščiais su princu Mohammedu, sulaukė protestų namuose.

Vėliau sekmadienį A. Blinkenas vyks į Egiptą – šeštąją arabų šalį, kurią jis aplankys, siekdamas daryti spaudimą „Hamas“ ir užkirsti kelią karo plitimui.

Egiptas yra pagrindinis tarpininkas tarp Izraelio ir „Hamas“, o JAV pareigūnai teigia, kad Kairas rengia susitarimą, pagal kurį JAV piliečiai galėtų išvykti iš Gazos Ruožo. Tačiau šeštadienį „Hamas“ sutrukdė jų judėjimą į vienintelę Rafacho pasienio perėją.

12:33 | Izraelio kariuomenė nurodė evakuoti civilius iš teritorijos netoli sienos su Libanu

Izraelio kariuomenė sekmadienį nurodė nedelsiant evakuoti civilius gyventojus iš teritorijos netoli sienos su Libanu po to, kai nuo ugnies, paleistos iš kaimyninės šalies, žuvo vienas žmogus.

„Atsižvelgiant į situacijos vertinimą ir neseniai įvykusį apšaudymo incidentą šiaurės Izraelyje, teritorija iki keturių kilometrų nuo šiaurinės sienos su Libanu buvo uždaryta“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

Iš Libano sekmadienį paleista prieštankinė raketa šiaurinėje Izraelio pasienio bendruomenėje pražudė civilį ir sužeidė dar kelis žmones, kiek anksčiau pranešė Izraelio kariuomenė.

„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) atsakė ugnimi ir sunaikino „Hezbollah“ pozicijas bei ugnies šaltinį“, – sakė kariuomenės atstovas spaudai.

„Be to, buvo apšaudyta Izraelio karinė pozicija. Nukentėjusiųjų nebuvo. IDF ugnimi atsakė ir į tą ugnies šaltinį“, – nurodė jis.

Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ anksčiau sekmadienį patvirtino, kad žuvo trys jos kovotojai, infiltravęsi į Izraelį iš Libano.

Šeštadienį Izraelio pajėgos pranešė, kad nukovė kelis, žmones, kuriuos jos įvardijo kaip teroristus, bandžiusius kirsti sieną iš Libano.

12:15 | Lemiamos akimirkos prieš puolimą: tūktstančiai Izraelio karių užėmė pozicijas netoli Gazos Ruožo

„Aljazeera“ korespondentas sekmadienį teigė, kad Izraelio pajėgų sutelkimas – vienas didžiausių per visą šios šalies valstybingumo istoriją, o tolimesni smūgiai Gazos Ruožui neišvengiami.

Kaip teigė Stefanie Dekker, Izraelio kariuomenės siekis vykdyti antžeminę operaciją Gazos Ruože yra neišvengiamas.

Taip pat pranešama, kad prie sienos su Gazos Ruožu išrikiuoti Izraelio pajėgų tankai.

Tuo metu BBC žurnalistas pridūrė, kad sekmadienio rytą Izraelio kariuomenės pajėgų judėjimas yra gerokai intensyvesnis nei šeštadienį – girdimi skraidantys dronai, skraidantys izrailiečių pajėgų naikintuvai į Gazos Ruožo teritoriją, o po antskrydžių pasigirsta galingi sprogimai, aidintys tolumoje.

„Šimtai tūkstančių Izraelio karių užima pozicijas prieš įsiveržimą, kuris, kaip teigė [Izraelio] vyriausybė, prasidės netrukus“, – sakė žurnalistas.

„Times of Israel“ taip pat rašo, kad Izraelio gynybos pajėgų teigė, jog šalies kariuomenė, vykstant susirėmimams Libano pasienyje ir karui Gazos Ruože, bus aktyvi bet kurioje Artimųjų Rytų teritorijoje.

„Mes visuomet žvalgomės aplinkui, į visus Artimuosius Rytus. Izraelio gynybos pajėgos vykdys karines operacijas bet kurioje Artimųjų Rytų teritorijoje, siekiant įgyvendinti iškeltus Izraelio saugumo tikslus. Esame labai gerai pasirengę visose srityse“, – sakė jis.

11:55 | JAV savo piliečius iš Izraelio evakuos laivu

Jungtinių Valstijų vyriausybė suorganizavo laivą, kuris pirmadienį išgabens amerikiečius iš Izraelio į Kiprą, pranešė JAV ambasada.

Izraeliui rengiantis sausumos invazijai į Gazos Ruožą, laivas išplauks iš Izraelio Haifos uosto ir išplukdys „JAV piliečius ir jų artimiausius šeimos narius, turinčius galiojantį kelionės dokumentą“, teigiama JAV ambasados pranešime.

Evakuacijai rengiamasi tęsiantis kovoms po to, kai Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas.

11:36 | Izraelis sako nukovęs aukšto rango „Hamas“ narį, atsakingą už žudynes viename iš kibucų

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad nukovė „Hamas“ vadą, atsakingą už vieną iš išpuolių prieš kibucų bendruomenes, dėl kurių prasidėjo atsakomieji bombardavimai ir pasirengimas sausumos puolimui.

Billalas al Kedra yra dar vienas „Hamas“ vadas ar pareigūnas, apie kurio žūtį Izraelis paskelbė nuo tada, kai prieš aštuonias dienas pradėjo bombarduoti Gazos Ruožo taikinius, atsakydamas į „Hamas“ didelio masto ataką prieš žydų valstybę.

B. al Kedra žuvo šeštadienio vakarą per oro antskrydį Gazos Chan Juniso rajone, sakoma kariuomenės pranešime.

Pasak kariuomenės, B. al Kedra „buvo atsakingas už Nirimo kibuco žudynes“, vienas iš dviejų dešimčių, surengtų spalio 7 dieną, kai „Hamas“ pajėgos įsiveržė į Izraelio teritoriją ir nužudė mažiausiai 1,3 tūkst. žmonių, daugiausia civilių.

Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad mažiausiai penki žmonės žuvo savo namuose Nirimo kibuce, tradiciškai žemės ūkiu besiverčiančioje bendruomenėje. Gyventojai buvo apsupti devynias valandas, kol kariuomenė išstūmė „Hamas“ kovotojus.

Per naktinį naikintuvų reidą taip pat žuvo „Hamas“ ir „Islamo džihado“ teroristai kovotojai“, sakoma kariuomenės pranešime.

Šeštadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad per oro smūgį žuvo Ali Qadi (Ali Kadis), vadovavęs „Hamas“ komandosų būriui per išpuolį.

Kariuomenė teigė, kad šeštadienio naktį „taip pat smogė daugiau kaip šimtui karinių taikinių, esančių Zaitune, Chan Junise ir vakarų Džabalijoje“ Gazoje.

Atstovas spaudai sakė, kad tarp sunaikintų taikinių buvo ir „Islamo džihado“ grupuotės, kitos Gazoje įsikūrusios kovotojų grupuotės, kuri teigia kovojanti kartu su „Hamas“, karinė būstinė.

11:25 | Izraelis smogė taikiniams Libane po apšaudymo prieštankinėmis raketomis

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį po prieštankinių raketų apšaudymo pasienio bendruomenės link smogė taikiniams Libano teritorijoje.

„Po prieštankinių raketų ugnies Štulos vietovėje IDF (Izraelio gynybos pajėgos) artilerijos ugnimi smogė ugnies židiniui“, – pranešė kariuomenė.

„Be to, papildoma prieštankinių raketų ugnis buvo nukreipta į IDF karinį postą Libano pasienyje. Atsakydamos į tai, IDF šiuo metu smogia [taikiniams] Libano teritorijoje“, – priduriama pranešime.

Savo ruožtu Izraelio kariuomenė įspėja civilius gyventojus nesiartinti arčiau kaip 4 km nuo Libano sienos.

Ši žinią paskelbta po pasirodžiusių pranešimų apie tai, kad per išpuolį šiaurinėje Izraelio pasienio srityje vienas žmogus žuvo ir trys buvo sužeisti.

Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ anksčiau sekmadienį patvirtino, kad žuvo trys jos kovotojai, infiltravęsi į Izraelį iš Libano.

Šeštadienį Izraelio pajėgos pranešė, kad nukovė kelis, žmones, kuriuos jos įvardijo kaip teroristus, bandžiusius kirsti sieną iš Libano.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, įskaitant civilius.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių, tarp jų kelių šimtų vaikų, gyvybių.

Izraelis penktadienį nurodė 1,1 mln. gyventojų evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę prieš numatomą sausumos įsiveržimą, o Jungtinės Tautos paragino šį įsakymą atšaukti.

„Hamas“ yra palestiniečių kovotojų grupuotė, valdanti Gazos Ruožą; ji buvo įsitraukusi į keletą karų su Izraeliu nuo Gazos Ruožo perėmimo 2007-aisiais. Grupuotę teroristine yra pripažinęs Izraelis, Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė bei kai kurios kitos valstybės.

„Hamas“ remia Iranas, finansuodamas ginklų įsigijimą, juos pats tiekdamas ir suteikdamas karinius apmokymus. „Hamas“ politinis biuras veikia Katare, čia įsikūrę kai kurie jų lyderiai.

Gazos Ruože gyvena 2,3 mln. žmonių, tačiau teritorijai Izraelis su Egipto pagalba nuo 2007 metų taiko blokadą – apribojo prekių įvežimą į šią teritoriją ir jų išvežimą iš jos vandeniu, jūra ar oru bei pačių palestiniečių galimybes palikti šią teritoriją, išskyrus kelias dešimtis tūkstančių darbininkų.

Irano remiamas Libano judėjimas „Hezbollah“ penktadienį paskelbė, kad yra visiškai pasirengęs atėjus laikui prisidėti prie „Hamas“ kare su Izraeliu.

Arabų šalys ir Jungtinės Tautos ragina „Hezbollah“ nesikišti į konfliktą, bet judėjimo lyderio pavaduotojas Naimas Qassemas sakė, kad „Hezbollah“ laikysis savo.

11:17 | Izraelio pajėgų atstovas: tikėtina, kad įkaitai yra laikomi požeminiuose tuneliuose

Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas teigė, kad vienas pagrindinių šalies kariuomenės tikslų – išgelbėti į „Hamas“ nelaisvę pakliuvusius gyventojus, kurie, kaip manoma, yra laikomi požeminiuose tuneliuos, rašo „Times of Israel“.

Pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas, kalbėdamas CNN, teigė, kad Gazos Ruože esantis tunelių tinklas yra itin sudėtingas, o 150–200 pagrobtų asmenų, greičiausiai, yra laikomi būtent požeminiuose tuneliuose skirtingose vietose.

„Kovoti tokioje tankiai apgyvendintoje miesto teritorijoje nepaprastai sudėtinga bet kuriai moderniai kariuomenei“, – teigė jis.

Leitenantas taip pat patvirtino, kad IDF nesitaikys į civilius, priešingai negu „Hamas“ teroristai, kurie iki šiol naudoja civilinę infrastruktūrą kariniams tikslams, o palestiniečius kaip gyvuosius skydus.

10:44 | „Hamas“ patvirtino, kad žuvo trys jos kovotojai, infiltravęsi į Izraelį iš Libano

Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ sekmadienį patvirtino, kad žuvo trys jos kovotojai, infiltravęsi į Izraelį iš Libano, tarp Gazos Ruože įsikūrusių kovotojų ir žydų valstybės tęsiantis karui.

Ezzedine'o al Qassamo (Izadino Kasamo) brigados, „Hamas“ ginkluotasis sparnas, sakė, kad jos nariai „sugebėjo (...) susprogdinti pasienio tvorą ir (...) įeiti gilyn į okupuotą Palestiną“. Pasak jų, nuo Izraelio aviacijos šeštadienį žuvo trys kovotojai.

Šeštadienį Izraelio pajėgos pranešė, kad nukovė kelis, žmones, kuriuos jos įvardijo kaip teroristus, bandžiusius kirsti sieną iš Libano.

Savo pareiškime Ezzedine'o al Qassamo brigados taip pat prisiėmė atsakomybę už penktadienį pasienyje įvykusį incidentą, kai grupuotė „pasistūmėjo į priekį, norėdama išeiti į okupuotą Palestiną, ir penktadienį sugebėjo susidurti su sionistų priešo armija bei taikiai pasitraukti“.

Penktadienį du libaniečių saugumo šaltiniai pranešė, kad žydų valstybė apšaudė pietinį Libano pasienio regioną po to, kai, pasak Izraelio kariuomenės, prie pasienio tvoros įvyko sprogimas.

Vienas iš saugumo šaltinių teigė, kad apšaudymas buvo surengtas po bandymo prasiskverbti iš Libano sienos pusės, o Izraelio kariuomenė sakė, kad reagavo į sprogimą, kuris padarė nedidelę žalą pasienio užtvarai.

For the 5th time today, a report was received of an anti-tank missile being fired toward an IDF post along the Blue Line with Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

10:27 | Palestiniečių evakuacijos laikotarpis pratęstas, puolimas atidėtas

Izraeliui ruošiantis numatomam atžeminiam puolimui, tūkstančiai palestiniečių toliau bėga iš šiaurinės Gazos Ruožo srities. Taip pat skelbiama, kodėl Izraelio kariuomenė dar nepradėjo planuojamos karinės operacijos, rašo „The Guardian“.

Izraelio gynybos pajėgų atstovas teigė, kad civiliai, vis dar esantys šiaurinėje Gazos dalyje, turi vykti į pietinę sritį nuo 10 val. iki 13 val. (vietos laiku).

Pranešime teigiama, kad civiliai turi vienu maršrutu – nuo Beit Hanūno link CHan Juniso. Būtent nurodytomis valandomis, Izraelio atstovo teigimu, nebus taikomasi į šią teritoriją.

Primenama, kad Izraelis šeštadienį taip pat pratęsė evakuacijos laikotarpį, siekiant išvengti civilių aukų, vykdant karinę operaciją Gazos Ruože.

„The New York Times“ paskelbtoje publikacijoje, kurioje remiamasi Izraelio pajėgų atstovų teiginiais, taip pat pastebima, kad nors antžeminė operacija turėjo būti surengta savaitgalį, tačiau ji bent iš dalies atidėta dėl blogų oro sąlygų. Atkreipiamas dėmsys, kad, esant blogoms oro sąlygoms, Izraelio pilotams ir kariams, valdantiems bepiločius orlaivius, būtų buvę sunkiau užtikrinti šalies kariuomenės apsaugą iš oro.

09:59 | Žuvusiųjų Gazos Ruože skaičius viršijo 2,3 tūkst., sako ministerija

Izraelio smūgiai Gazos Ruože nuo „Hamas“ atakos prieš aštuonias dienas nusinešė mažiausiai 2 329 žmonių gyvybes, sekmadienį pranešė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija.

Ji taip pat nurodė, kad 9 042 žmonės buvo sužeisti.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, įskaitant civilius.

Izraelis penktadienį nurodė 1,1 mln. gyventojų evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę prieš numatomą sausumos įsiveržimą, o Jungtinės Tautos paragino šį įsakymą atšaukti.

„Hamas“ yra palestiniečių kovotojų grupuotė, valdanti Gazos Ruožą; ji buvo įsitraukusi į keletą karų su Izraeliu nuo Gazos Ruožo perėmimo 2007-aisiais. Grupuotę teroristine yra pripažinęs Izraelis, Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė bei kai kurios kitos valstybės.

„Hamas“ remia Iranas, finansuodamas ginklų įsigijimą, juos pats tiekdamas ir suteikdamas karinius apmokymus. „Hamas“ politinis biuras veikia Katare, čia įsikūrę kai kurie jų lyderiai.

Gazos Ruože gyvena 2,3 mln. žmonių, tačiau teritorijai Izraelis su Egipto pagalba nuo 2007 metų taiko blokadą – apribojo prekių įvežimą į šią teritoriją ir jų išvežimą iš jos vandeniu, jūra ar oru bei pačių palestiniečių galimybes palikti šią teritoriją, išskyrus kelias dešimtis tūkstančių darbininkų.

09:28 | JAV į rytinę Viduržemio jūros dalį pasiuntė antrą savo lėktuvnešį

Jungtinės Valstijos siunčia antrą lėktuvnešio smogiamąją grupę į rytinę Viduržemio jūros dalį, kad „atgrasytų nuo priešiškų veiksmų prieš Izraelį arba nuo bet kokių pastangų išplėsti šį karą po „Hamas“ išpuolio“, šeštadienį pareiškė gynybos sekretorius Lloydas Austinas.

„USS Eisenhower“ ir su juo susiję karo laivai prisijungs prie kitos lėktuvnešio grupės, jau dislokuotos regione po prieš savaitę įvykdyto išpuolio prieš Izraelį ir tebesitęsiančio žydų valstybės atsako.

Šis dislokavimas rodo Vašingtono „geležinį įsipareigojimą Izraelio saugumui ir mūsų pasiryžimą atgrasyti bet kokią valstybę ar nevalstybinį veikėją, siekiantį eskaluoti šį karą“, pareiškime sakė L. Austinas.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių, tarp jų kelių šimtų vaikų, gyvybių. Kaip ir Izraelio pusėje, Gazos Ruože daugiausia žuvo civiliai.

Jungtinės Valstijos siunčia Izraeliui amuniciją ir įspėja kitas šalis neaštrinti konflikto.

Tą pačią dieną, kai buvo paskelbta apie antrojo lėktuvnešio dislokavimą, prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas), kalbėdamas telefonu su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahumi), pabrėžė JAV paramą pastangoms apsaugoti civilius gyventojus Izraelio vykdomos apgulties ir Gazos Ruožo bombardavimo metu.

„Prezidentas Bidenas patvirtino, kad remia visas pastangas apsaugoti civilius gyventojus“, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime apie pokalbį, kuriame konkrečiai neminimas anklavas.

Šeštadienį J. Bidenas taip pat pirmą kartą nuo karo veiksmų pradžios kalbėjosi su Palestinos autonomijos vadovu Mahmudu Abbasu(Mahmudu Abasu) ir pasmerkė „žiaurų „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį“.

„Hamas“ nepalaiko palestiniečių tautos teisės į orumą ir apsisprendimą“, – sakė J. Bidenas M. Abbasui, nurodoma Baltųjų rūmų pranešime apie abiejų lyderių pokalbį.

09:19 | Iranas pasiuntė grasinančią žinutę Izraeliui: nauja grėsmė kyla iš Sirijos teritorijos

Izraelio žiniasklaida kiek anksčiau pranešė, kad Iranas, pasinaudodamas Jungtinėmis Tautomis (JT), perdavė privačią žinutę Izraeliui. Teigiama, kad Iranas savo ruožtu pagrasino įsikišti į karinę situaciją, jei Izraelis tęs karinius veiksmus Gazos Ruože, rašo „The Guardian“.

Pranešime, kurį pirmasis paskelbė Izraelio naujienų portalas „Walla“ buvo teigiama, kad Teheranas įspėjo apie dideles pasekmes, jei Izraelio gynybos pajėgos ir toliau bombarduos Gazos Ruožą.

Pastebima, kad valstybių diplomatai stengėsi, kad „Hamas“ teroristų sukeltas karas Izraelyje neperaugtų į regioninį konfliktą, į kurį galimai įsitrauktų Iranas ir Libano „Hezbollah“ teroristai.

Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amiras Abdollahianas šeštadienį Beirute taip pat susitiko su JT specialiuoju koordinatoriumi Artimųjų Rytų taikos proceso klausimais Toru Wenneslandu ir aptarė susiklosčiusią padėtį regione.

Kiek vėliau Irano atstovas Katare taip pat susitiko su „Hamas“ lyderiu Ismailu Haniyeh, kurio metu abu susitarė tęsti bendradarbiavimą, kad teroristinės grupuotės tikslai būtų pasiekti.

„Aljazeera“, remdamasi „Reuters“ pranešimu, sekmadienį taip pat skelbia, kad Izraelio pareigūnai kaltina Iraną, kad šios valstybės atstovai, dislokuodami ginklus Sirijoje arba juos perduodami per būtent šią valstybe, siekia atverti antrą fronto liniją.

Reaguodamas į socialiniame tinkle pasirodžiusią žinutę, kad Iranas gali imtis šios strategijos Sirijoje, Izraelio užsienio reikalų ministerijos strateginių reikalų vadovas Joshua Zarka teigė, kad šalies pajėgos siekė užkirsti kelią tokiam Irano siekiui, todėl atakavo Sirijos uostus.

Sirijoje veikiantys Damasko ir Alepo oro uostai po Izraelio surengtų antskrydžių pastarosiomis dienomis negalėjo vykdyti skrydžių, o šeštadienį izrailiečiai Alepo oro uostui smogė dar kartą.

08:38 | Kinų pasiuntinys kitą savaitę vyksta į Artimuosius Rytus, kur ragins siekti taikos derybų

Kitą savaitę Kinijos pasiuntinys Zhai Junas lankysis Artimuosiuose Rytuose, kur skatins nutraukti ugnį Izraelio ir „Hamas“ konflikte ir siekti taikos derybų, sekmadienį pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

Zhai Junas „kitą savaitę lankysis Artimuosiuose Rytuose, kur su įvairiomis šalimis derins veiksmus dėl ugnies nutraukimo, civilių gyventojų apsaugos, padėties sušvelninimo ir taikos derybų skatinimo“, sakoma CCTV vaizdo įraše, sekmadienį paskelbtame jos oficialioje socialinių tinklų paskyroje.

CCTV pranešimas pasirodė tuo metu, kai Izraelis, atrodo, buvo pasirengęs antžeminiam puolimui prieš „Hamas“ kovotojus Gazos Ruože.

Daugiau nei milijonui žmonių, gyvenančių šiaurinėje gausiai apgyvendinto anklavo dalyje, buvo įsakyta palikti namus prieš numatomą puolimą, o pagalbos grupės teigė, kad dėl šio egzodo kils humanitarinė katastrofa.

Ankšta ir skurdi teritorija, kurioje tankiai gyvena 2,3 mln. žmonių, nuo 2006 metų yra sausumos, oro ir jūros blokados zonoje.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo daugiau nei 2,2 tūkst. žmonių, tarp jų 700 vaikų, gyvybių. Kaip ir Izraelio pusėje, Gazos Ruože daugiausia žuvo civiliai.

Interviu CCTV Zhai Junas sakė, kad, pasak transliuotojo, „tolesnio konflikto plitimo ir plitimo į išorę perspektyva kelia didelį nerimą“.

Šeštadienį Pekino diplomatijos vadovas Wang Yi paragino Jungtines Valstijas „suvaidinti konstruktyvų ir atsakingą vaidmenį“ konflikte ir paragino „kuo greičiau sušaukti tarptautinį taikos susitikimą, kad būtų skatinama pasiekti platų sutarimą“.

Penktadienį Zhai Junas susitiko su Arabų Lygos atstovais Kinijoje ir sakė, kad Pekinas remia regioninę grupę, kuri „atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant Palestinos klausimą“, teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Jis sakė blokui, kad Pekinas „dės nepaliaujamas pastangas, kad Artimųjų Rytų taikos procesas grįžtų į teisingą kelią“, priduriama pareiškime.

Oficialiuose Kinijos pareiškimuose dėl konflikto, kuriuose smerkiamas smurtas, „Hamas“ konkrečiai neįvardijama, todėl kai kurie Vakarų pareigūnai juos kritikavo ir teigė, kad jie yra per silpni.

Tuo metu sekmadienį paskelbtose pastabose Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi teigė, kad Izraelio veiksmai Gazos Ruože „peržengė savigynos ribas“ ir Izraelio vyriausybė turi „nutraukti kolektyvinę bausmę Gazos gyventojams“.

Wang Yi, kuris šias pastabas išsakė šeštadienį paskambinęs savo kolegai Saudo Arabijos princui Faisalui bin Farhanui, teigė, kad „visos šalys neturėtų imtis jokių veiksmų padėčiai eskaluoti ir turėtų kuo greičiau grįžti prie derybų stalo“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

08:15 | SOHR: Izraelis smogė Sirijos oro uostui

Praėjus kelioms dienoms po panašaus smūgio Alepo ir Damasko oro uostams, Izraelio aviacijos smūgis buvo nukreiptas į Sirijos vyriausybės kontroliuojamo Alepo miesto oro uostą, pranešė karą Sirijoje stebinti organizacija.

„Izraelio aviacijos smūgis iš jūros pusės pataikė į Alepo oro uostą“, – pranešė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) vadovas Rami Abdel Rahmanas.

07:39 | Izraelis planuoja į Gazos Ruožą įvesti 10 tūkst. karių

„The New York Times“, cituodama Izraelio kariuomenės pareigūnų teiginius, rašo, kad iš viso planuojama į Gazos Ruožą įvesti 10 tūkst. karių, rašo „Times of Israel“.

Publikacijoje taip pat teigiama, kad ši Izraelio gynybos pajėgų (IDF) karinė operacija bus viena didžiausių nuo 2006 m. įvykusio Antrojo Libano karo.

Be to, pastebima, kad planuojamo puolimo metu IDF sieks bent laikinai išlaikyti dalį Gazos Ruožo.

Tuo metu „Hamas“ grupuotės atstovas teigė, kad teroristai bandys Izraelio kariams surengti pasalą iš jų užnugario, o tam teroristai žada pasitelkti tuenlius.

Remiantis Izraelio pareigūnų teiginiai, ,IDF pajėgų kovos veiksmų taisyklės buvo šušvelnintos, tad kariai galės lengviau šaudyti į įtariamuosius.

Visgi pulkininko leitenanto Richardo Hechto teigimu, Izraelio kariai ypač didelį dėmesį sutelks vieno iš „Hamas“ lyderio Yahyai Sinwarui nužudymui.

„Tas asmuo yra mūsų akiratyje. Jis yra vaikščiojantis numirėlis, mes jį surasime“, – sakė R. Hechtas.

CNN Izraelio kariuomenės atstovas pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas teigė, kad didelio masto karinė operacija Gazos Ruože prasidės iškart po to, kai tik bus pastebėta, jog civiliai paliko šiaurinę sritį ir pasitraukė į pietus.

07:08 | JAV stengiasi užtikrinti civilių Gazos Ruože aprūpinimą vandeniu, maistu ir vaistais

JAV prezidentas Joe Bidenas Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu šeštadienį pareiškė, kad Vašingtonas bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis ir Artimųjų Rytų šalimis, kad užtikrintų, jog nekalti civiliai gyventojai turėtų prieigą prie vandens, maisto ir medicininės pagalbos.

„Prezidentas J. Bidenas patvirtino, kad remia visas pastangas apsaugoti civilius gyventojus“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime apie vadovų pokalbį telefonu.

Gazos Ruožo palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių, įskaitant civilius.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo daugiau nei 2,2 tūkst. žmonių, tarp jų 700 vaikų, gyvybių.

Izraelis penktadienį nurodė 1,1 mln. gyventojų evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę prieš numatomą sausumos įsiveržimą, o Jungtinės Tautos paragino šį įsakymą atšaukti.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: