TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kaja Kallas: reikia ieškoti galimybės rasti diplomatinį sprendimą dėl Irano branduolinės programos

2025-08-29 09:53 / šaltinis: BNS
2025-08-29 09:53

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas penktadienį pareiškė, kad per ateinančias savaites reikia ieškoti galimybės rasti diplomatinį sprendimą dėl Irano branduolinės programos, Europos valstybėms išvakarėse pradėjus skaičiuoti 30 dienų terminą sankcijoms atnaujinti.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)

„Su šiomis 30 dienų pereiname į naują etapą, kuris dabar suteikia mums ir galimybę iš tikrųjų rasti diplomatinių būdų sprendimui rasti“, – žurnalistams sakė K. Kallas.

Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija ketvirtadienį aktyvavo mechanizmą, skirtą atnaujinti Jungtinių Tautų (JT) sankcijas Iranui, už tai, kad jis nesilaiko savo įsipareigojimų dėl savo branduolinės programos.

Šios trys valstybės JT Saugumo Tarybai pranešė, kad, jų manymu, Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, todėl jos inicijuoja vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį mechanizmą, dėl kurio prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos po 30 dienų vėl įsigaliotų. 

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi ketvirtadienį pareiškė, kad Teheranas atsakys į Prancūzijos, JK ir Vokietijos sprendimą.

Tuo metu diplomatiniai šaltiniai pranešė, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba penktadienį surengs skubų uždarą posėdį dėl Irano, kuriame bus aptariamas Europos valstybių sprendimas sugrąžinti sankcijas Teheranui dėl jo branduolinės programos. Posėdis rengiamas Prancūzijos ir Britanijos prašymu.

Ženeva, Šveicarija (nuotr. SCANPIX)
Ženevoje vyks Irano branduolinės derybos su Europos galybėmis (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

